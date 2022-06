La Agrupación Cariño celebra sus quince años de canciones para llorar, corear y bailar en el Teatro Metropólitan. ¡A bailar!

Sin duda cumplir 15 años merece una celebración muy especial, es por eso que La Agrupación Cariño festejará en grande por sus primeras 15 primaveras. “La Agrupa” como también se le conoce, se hará acompañar de varios invitadxs musicales sorpresa, además, recorrerán todos sus éxitos.

A su repertorio musical han sumado recientemente dos sencillos que han sido bien recibidos por la crítica y, sobre todo, por sus fans. Uno de ellos es “Virgen de los Dolores” al lado de Da Crewmbia y “Me Muero”, lanzado a finales del año pasado con Irán Castillo, que además de ser actriz, cantautora y guionista; fue “crush” de muchísimos adolescentes noventeros.

Eso no es todo, en breve saldrán varios duetos, en los que estarán acompañados por Casimiro Zamudio, de Mi Banda El Mexicano, uno más con Alejandro Marcovich y otro con Sol Pereyra.

La Agrupación Cariño se formó una noche de copas, en el departamento de uno de los antiguos integrantes. En un principio les cantaban a las novias, las amigas y hasta a las amantes. Después surgió la banda formalmente, y de ahí, llegaron los éxitos y numerosas colaboraciones que incluyen a figuras como Bobby Pulido, Naty Botero, Cristian Castro, Diana Reyes y Germain de la Fuente de Los Ángeles Negros.

La Agrupación por el mundo

Algo que distingue a este grupo es su mezcla de cumbia, rock y jazz, sonido que incluso los llevó a Glastonbury, en una edición encabezada por Kanye West –antes de su cancelada–, Foo Fighters y The Who, entre otros. Además han tenido la oportunidad de grabar en uno de los estudios más famosos y legendarios de la industria: Abbey Road, que fue parte fundamental de los mejores álbumes de artistas como The Beatles, Pink Floyd, U2 y Michael Jackson.

Eso no es todo, La Agrupación Cariño ha participado en otros grandes festivales como: Vive Latino, Cumbre Tajín, Corona Capital, Festival Ajusco, Festival Marvin, Festival De Las Juventudes y ahora llegarán al Teatro Metropólitan para celebrar sus primeros 15 como siempre lo han hecho: con cumbia, cariño y amor.

Cuándo: 19 de Noviembre

Cuánto: $360-2 mil 160. Boletos en Ticketmaster o taquillas del inmueble

Dónde: Teatro Metropólitan Avenida Independencia 90, Colonia Centro, Cuauhtémoc

