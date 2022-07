Sabo Romo fue parte fundamental de Caifanes… Y a su vez Caifanes lo fue de rock en tu idioma. Movimiento que ahora se presenta en vivo con versiones sinfónicas. En sus palabras se trata de una celebración, honrar el oficio de ser músico y el esfuerzo que ha supuesto seguir ejerciendo. Platicamos con él sobre la próxima grabación en vivo de Rock en tu idioma sinfónico Volumen III y sobre cómo perseverar en la música y en la vida

Chilango: Parece que llega un momento en la vida de todo músico en el que “toca hacer un sinfónico”, ¿cómo llegaste a ello?

Siempre me pregunté cómo sería tocar con una orquesta. Por otra parte era algo que empecé a imaginar desde 2008, pero luego en 2010 volvió Caifanes, en 2011 me dio un infarto…

Sabo Romo: Obedece más a la necesidad –y necedad– de ejercer nuestro oficio como músicos. Yo era muy fan –aún soy– del rock progresivo de los años 70. Especialmente lo que venía de Holanda, Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera. Para que no suene tan m*món; me gusta que se trata de un híbrido de música clásica y rock.

CH: ¿Qué es lo que podrán encontrar quienes asistan al show?

CH: ¿Qué representa para ti estos momentos de tu carrera después de todo lo que has pasado y perseverado para seguir en la música?

SB: Deja tú la música, perseverar en la vida en general… a veces hay banda que no está tan chida, pero eso te hace a prueba de balas y sigues. He procurado hacerlo sin escándalos, sin lastimar… Si ha pasado fue sin dolo. No ha sido fácil pero si no te sobrepones…¿qué haces? Me han pasado muchas cosas, tuve un ataque, perdí la vista del ojo izquierdo, mi vida estuvo en peligro… y me río, podría tirarme al drama, pero estar con estos grandes amigos; grandes maestros que son generosos y que además comparten su talento mientras tocamos juntos.

Le abrí a Neón en 1987 y estamos tocando juntos 35 años después es increíble, traigo mucha energía bien chida para realizar esto. Creo que grupos como Enanitos verdes, Fobia… nosotros nunca pensamos que estábamos haciendo canciones que resistirían en la paso del tiempo, nosotros queríamos hacer discos, tocar en vivo y aquí estamos.