¿La Estatua de La Libertad en Iztapalapa? Así como lo oyes esta gigante se vino a la CDMX a trabajar como actriz en una película. Te contamos

¿Qué? ¿Esto es real? Así lo es amigx chilangx… La Estatua de La Libertad en Iztapalapa

Todo el mundo sabe de donde está la Estatua de la Libertad… Pero no todxs saben que una vez se vino de paseo al entonces Distrito Federal, específicamente en Iztapalapa; Alcaldía que se convirtió en locación cinematográfica con réplica de Lady Liberty incluida.

Pocas piezas históricas son tan icónicas como la Estatua de la Libertad: considerada un tesoro nacional, fue un regalo de Francia a Estados Unidos para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia y celebrar entre ambos países; originalmente como “Libertad iluminando el Mundo”.

Su corona representa la luz pues sus puntas evocan los rayos del sol que se extienden hacia el mundo; la inscripción del cuatro de julio de 1776 en números romanos, llevaba la fecha de independencia de Estados Unidos. El grillete roto y cadenas a los pies de la estatua marcan el fin de la esclavitud.

Una estrella del cine y la música

Es una de las figuras más visitadas y reconocidas del mundo; eso se debe en gran parte a sus apariciones en canciones y desde luego películas, pues hace cameos estelares en filmes como El Planeta de los Simios, Los Cazafantasmas y Titanic, entre otras.

Hollywood y la CDMX

Esa no es la primera vez que Hollywood ha sido seducido por la ciudad y viene a filmar acá: Elysium incluyó al Bordo de Xochiaca como parte de su futuro distópico. Spectre tuvo su famosa secuencia de desfile en el Zócalo; bueno, hasta los Chemical Brothers grabaron el video de Out of Control en Tepito, pero, Remo Williams transformó a Iztapalapa en Nueva York con la magia del cine.

La Estatua de la Libertad en Iztapalapa

1985, fue el año de filmación de Remo Williams: The Adventure Begins, conocida por la banda como “Remo, desarmado y peligroso”. En ella Sam, Makin es un policía rudo de Brooklyn, Nueva York y veterano de Vietnam. Reclutado contra su voluntad como asesino para una organización secreta; se finge su muerte, lo rebautizan con el nombre de Remo Williams, le operan el rostro y es entrenado en artes marciales para ser “una máquina de matar.”

Remo se vuelve tan ch*ngón que en una secuencia se trepa a la famosa estatua sin problemas y tira golpes durante una persecución. Obviamente, Fred Ward –el actor protagonista– no era tan hábil como su personaje; además era costoso y riesgoso, así que… La producción optó por lanzarse a Iztapalapa y construir una réplica en Iztapasalsa, la cual puede verse en los close-ups del personaje trepando y avanzando por ella como si nada.

En busca de la réplica

Ese no fue el único lugar al que recurrieron en México. IMDb registra locaciones en el Campo de pruebas del Monte Prometeo del Volcán Popocatépetl y otro “campo de pruebas de armas” no especificado.

Sin embargo, la cabeza fue colocada en los llanos de Guelatao. Ubicado entre la Unidad Vicente Guerrero y la Cabeza de Juárez, cerca de la calzada Ignacio Zaragoza y a un paso de los límites de la alcaldía Iztapalapa.

En aquel tiempo no había redes sociales, muchos menos Tik Toks que explicaran si era cierto que Lady Liberty –o al menos una parte de ella– estaba ahí. Había que lanzarse a investigar y mucha gente lo hizo. Para muestra bastan las fotos del recuerdo esparcidas por internet; todas tomadas tras la reja de seguridad que protegía la estatua.

De acuerdo con usuarios de Twitter era posible verla desde el puente peatonal sobre avenida Tláhuac; también señalan que la ubicación es en el Cerro de la Estrella.

Aquí podemos admirar las colosales dimensiones de la Estatua de la Libertad realizada por la productora estadounidense para la película ya mencionada. Se trata de una foto de Renzo Gostoli. En verdad es impactante. Al término de la grabación fue desarmada y retirada #CDMX pic.twitter.com/hna0xTRyCa — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) January 5, 2021

¿Te sabías la historia de las vacaciones de la Estatua de la Libertad en Iztapalapa? Que locura

