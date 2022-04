Barney, Tatiana y más hacen música para chavitxs, pero ellxs también pueden escuchar canciones rockeras amigables y divertidas como estas.

Que sean chavites no significa que los niños de tu casa o de tu familia no puedan escuchar canciones rockeras. Claro, hay que saber cuáles ponerles, por eso aquí te presentamos una selección de 10 que están ideales para que empiecen a entrarle al mundo del rock.

Pon a tus chavites a rockear con estas canciones

1. “Spider-Man theme”, de The Ramones

Con esta rolita abarcas dos cosas: Un superhéroe cuyas caricaturas y películas pueden ver lxs chavites de tu casa y música para saltar en la cama, sillones o en su cuarto mientras rockean. Esta es una divertida y súper bien lograda versión del tema clásico de este personaje de Marvel.

Infancias libres: por un mundo de niñeces presentes

2. “Octopus’s garden”, de The Beatles

Una de las varias canciones que tiene el cuarteto de Liverpool que está buena para que niñas, niños, niñes rockeen suavecito es esta. Ringo hizo la letra cuando sentía que quería meterse bajo el mar y sentirse en calma lejos del caos de la banda.

3. School’s out”, de Alice Cooper

La letra es genial, Alice es genial, y la música está perfecta para iniciarse en el rock desde peques. Ya sea que se las pongas el Día del Niño o cuando terminen un curso escolar, en ambas ocasiones podrían divertirse mucho mientras hacen guitarrita de aire.

4. “Muppet show theme song”, de The Muppets y Ok Go

Si te late más el rock alternativo, puedes ponerle esta versión del tema de los Mupptes a tus chavites. Está divertida, rara, pegajosa, y la van a disfrutar un montón. Y más si les pones el video, hasta se van a reír.

5. “I’m a believer”, de Smash Mouth

Esta banda covereó a The Monkees para la banda sonora de la película Shrek con excelentes resultados. Su versión es muy fresca, divertida, dulce, y tus niñas, niños, niñes podrán rockear bien a gusto.

Más canciones rockeras para que lxs peques de tu familia se diviertan

6. “SpongeBob SquarePants”, de Avril Lavigne

Un toquecito de pop-punk-rock le va a caer de maravilla a les peques de tu familia, y para eso está la canadiense Avril Lavigne. Ella grabó el tema de BobEsponja y le quedó bien cool, es cortito y con altas dosis de energía.

7. “Mahna mahna”, de Cake

Esta canción es originalmente italiana, pero se hizo ultra popular por Los Muppets, y la banda californiana Cake le puso su toque de rock alternativo. El resultado es divertido, tanto que te pedirán que la vuelvas a poner.

8. “Just a kid”, de Wilco

Esta rolita apareció en la película de BobEsponja, y es otra con un beat pegajoso para que se pongan a bailar o brincar. Dura casi tres minutos en los que se lo van a pasar muy bien y acabarán gritando “na, na, na”.

9. “Shout it out loud”, de KISS

La banda estadounidense hizo una película con los personajes de Scooby Doo, lo cual es un pretexto perfecto para que les peques escuchen algunas de sus rolitas. Esta, por ejemplo, está buena para una fiesta infantil súper divertida, ¿a poco no?

10. “We will rock you”, de Queen

No, no se nos zafó un tornillo, esta joyita de Queen sí está chida para tus chavites. Entre que tiene un ritmo súper contagioso, buenos guitarrazos de Brian May, y una letra inofensiva, acabarán aplaudiendo y llenos de energía.

Estas canciones rockeras son perfectas para les niñes, pero también les grandes pueden disfrutarlas con ellxs.

