Las actuaciones de las niñas y niños en estas icónicas icónicas películas se han quedado rondando en nuestra cabeza porque ¡wow!

¿Recuerdas estas películas en las que niñas y niños nos impactaron con sus actuaciones? Es hora de reconocer el valor de la infancia, asícomo la nostalgia y su importancia en del desarrollo del ser humano. Por supuesto que esto no ha pasado desapercibido en el cine, donde distintos directores y guionistas han dedicado su trabajo a retratar esta fase del crecimiento, sea en entornos dramáticos, de Ciencia Ficción o Comedia.

Por esa razón, retomamos cinco cintas protagonizadas por niñas y niños que se han posicionado en el gusto del público e incluso, se han convertido en referentes de la Cultura Pop.

1. La historia sin fin

Basada en la primera parte de la novela escrita por el alemán, Michael Ende, La historia sin fin es todo un clásico de las historias fantásticas en el cine, por lo menos en su primera entrega. El filme protagonizado por Tami Stronach, Noah Hathaway y Barret Oliver, bajo la dirección Wolfgang Petersen, resulta ser una de esas películas que mirábamos cuando éramos niños y niñas, y años después, ya de adultos, valoramos aun más. Nunca hay que perder la capacidad para imaginar.

Aunque la adaptación no logróconvencer a Ende, podemos decir que muchos, en algún momento nos sentimos Atreyu o el mismo Bastian, para salvar a Fantasía y a la Niña Emperatriz de la Nada. Además, los valores y situaciones adversas que representan en la historia (como hacerle frente al bullying), repercuten en el comportamiento adulto. Pero sin dejar atrás los sueños que nos han impulsado a lo largo de todo este tiempo, que en estos días es toda una filosofía de vida. La película estrenada en 1984 tuvo dos secuelas, sin embargo, ninguna tuvo el mismo impacto.

Películas con grandes actuaciones de niñas y niños

2. Mi pobre angelito

Mi pobre angelito no podía faltar en un conteo como este. Además de marcar un hito cultural, y además de convertirse en un clásico de Navidad, representóun estándar de comedia en el cine, asícomo una de las franquicias más reconocidas en la década de los 90.

La participación de Daniel Stern y el legendario Joe Pesci en el filme, escrito por John Hughes y dirigido por Chris Columbus, no hubiera sido la misma sin la actuación de Macaulay Culkin, quien, con su irreverencia, gritos y hasta miradas de ternura, acaparó todo tipo de medio en aquellaépoca.

Además, esa onda de estar completamente solo enépocas navideñas, disfrutar de los regalos y de pronto jugarle al héroe para defender el hogar de un par de rufianes, vaya que vendía y emocionaba a la niñez en esos días. Aunque las trampas pudieron causarle la muerte a Stern y Pesci en varias ocasiones, las risas nunca faltaron.

Diciembre no es el mismo si no ves Mi pobre angelito; también aplica con la secuela.Cabe mencionar que el reboot no tuvo la misma chispa que los filmes protagonizados por Macaulay Culkin.

Películas con grandes actuaciones de niñas y niños

3. Star Wars: Episode I–The Phantom Menace

Luego de ver la trilogía original de George Lucas, por años existióla incógnita,¿cuál fue el pasado de Darth Vader? Fue allápor 1999 cuando por fin pudimos conocer los antecedentes del villano más temido de la galaxia, asícomo a la República en su máximo esplendor y el inicio de la Space Opera más famosa de todos los tiempos. Que el desarrollo de los tres primeros episodios no lograra satisfacer del todo a los warsies, ya es otra cosa.

Si bien vimos a un Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) como aprendiz de Jedi y a su icónico maestro, Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), y la siempre recordada participación de Darth Maul, el verdadero nudo en la historia estaba representado en Anakin Skywalker. Un niño esclavo nacido por una especie de milagro de las midiclorianos, criaturas microscópicas que representan las aptitudes para que alguien se convierta en un caballero Jedi. Y cuya existencia representa el cumplimiento de la profecía y que este pequeño, equilibraría La Fuerza en un futuro.

Jake Lloyd fue el encargado de personificar al mesías de la Fuerza, pues lo eligieron luego de un amplio casting. Además de que tenía afición por la mecánica, como su personaje, según los productores. Parecía algo bastante raro, ¿cómo un niño de apenas 9 años podría convertirse en el Jedi más poderoso? Definitivamente vimos que era bastante fuera de lo común. Desde crear un androide, ganar la peligrosa carrera de Pods y ayudar a detener a la Federación de Comercio, sin previo entrenamiento militar, sin duda significóalgo.

Para bien o para mal, la representación del Anakin de Jake Lloyd fue la base de uno de los personajes más icónicos en la Ciencia Ficción. De hecho, le dio un rostro a ese lado bueno de uno de los villanos más viles de Star Wars. Sí, muchos pensamos que también teníamos aptitudes para La Fuerza desde temprana edad.

Películas con grandes actuaciones de niñas y niños

4. La saga de Harry Potter

Si hay un niño en el cine que creció junto a toda una generación, ese es el personaje interpretado por Daniel Radcliffe, junto a sus coprotagonistas Emma Watson y Rupert Grint, en la adaptación cinematográfica de la serie de novelas de J.K. Rowling.

A lo largo de siete largometrajes (el último constó de dos entregas), el impacto cultural de Harry Potter, además de traducirse en millones de dólares en taquilla, posicionó la saga como la segunda franquicia cinematográfica más exitosa de la historia hasta el momento.

Estas películas llevaron a muchxs niños, niñas y adolescentes, incluso adultos, a aventurarse en la serie de novelas, y a crear una subcultura tan popular como el culto a Marvel y DC Comics. El éxito del niño mago y sus amigxs ha repercutido tanto que ha beneficiado a la serie de precuelas Fantastic Beasts y la instauración del Wizarding World.

Cabe recordar que entre los directores de los filmes, Chris Columbus, Mike Newell y David Yates, se encuentra el mexicano Alfonso Cuarón, quien estuvo a cargo de la tercera película de la saga Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.

Películas con grandes actuaciones de niñas y niños

5. Léon: The Professional

El debut en la pantalla grande para Natalie Portman es bastante peculiar, ya que bajo la dirección de Luc Besson, y con Jean Reno y Gary Oldman como coprotagonistas, podría haber sido fácil que nos olvidáramos de Mathilda Lando. Sin embargo, su carisma y el mismo guion se encargaron de darnos a uno de los personajes infantiles más destacados en el cine.

Esta niña, de tan solo 12 años, debe de lidiar con los estragos de una familia disfuncional, el mundo de las drogas y quedar en un altercado con el crimen organizado. Esto justo representa ese parteaguas entre la infancia y la madurez, específicamente en su relación con Léon, el sicario encarnado por Reno.

Con algunos tintes de Lolita, Mathilda deja atrás su niñez para entrenar como una“limpiadora”,y asívengar a su familia. Al mismo tiempo, no dejó atrás esa inocencia que, con simples juegos, hizo que Léon conociera un aspecto de la vida que nunca había experimentado. El concepto de su personaje, y el trabajo de Portman, han sido fundamentales para que Léon: The Professional se convirtiera en toda una película de culto.

Películas con grandes actuaciones de niñas y niños

¿Cuál de estas películas en las que las actuaciones de niñas y niños nos volaron la cabeza es tu favorita?