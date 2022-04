Aprender a dar Reanimación Cardiopulmonar (RCP) con canciones como Stayin’ Alive de los Bee Gees te ayudará a salvar vidas.

¿Sabías que hay canciones que pueden ayudarte a salvar vidas con el RCP?

Te dejamos la playlist ideal que contempla temas de bandas icónicas como Bee Gees, New Order y más, ideales para hacer Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Desde que tenemos memoria, aprender con música ha sido la forma más fácil de memorizar conceptos, hay una canción específica sobre las tablas de multiplicar e incluso las vocales tienen la propia.

Así como aprendiste con estos temas musicales escolares básicos, también puedes aprender a dar RCP con tus propias manos al ritmo de las mejores canciones de todos los tiempos y de otras canciones contemporáneas al estilo de Lady Gaga, Adele, Shakira o Justin Bieber.

Del estudio de grabación a Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

De acuerdo con el Hospital Presbiteriano de Nueva York, existen canciones que pueden ayudarnos a salvarle la vida a otras personas.

Lo que tienen en común estas melodías, es que su ritmo se encuentra marcado entre los 100 y los 120 pulsos por minuto, lo que en voz de especialistas significa que tiene el ritmo ideal para realizar la técnica de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Así, si te topas con una emergencia como un ataque cardíaco o un posible ahogamiento, en donde la respiración o los latidos del corazón de una persona se detienen, puedes recurrir a estas canciones para llevar el ritmo de la reanimación.

De esta manera, con el masaje cardíaco o compresiones en el tórax, se permite que la sangre circule y reciba oxígeno en el tiempo que tarda en llegar la asistencia médica.

¿Francés o de piquito? 10 canciones que hablan del sublime acto de besar

¡Dale play a estas canciones para hacer PCR!

La canción más sugerida por la American Heart Association para realizar RCP es ‘Stayin’ Alive’ de los Bee Gees.

Sin embargo, el Hospital Presbiteriano de Nueva York incluyó ésta y otras canciones de Queen, New Order, Bon Jovi, Backstreet Boys, Shakira, entre otros, con la misma cantidad de pulsos por minuto en la siguiente playlist de Spotify llamada “Songs to do CPR to”.

México también tiene su elección de canciones para hacer PCR

La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) ha seguido el ejemplo del hospital neoyorquino y ha hecho una lista de reproducción con 45 canciones para realizar RCP entre las que se incluyen distintos géneros musicales como el pop, reggaetón, cumbia y más.

¿Cómo hacer la técnica de RCP correctamente con música?

Si no tienes mucha idea de cómo hacerlo, te dejamos este video para darte una guía. (A partir del min. 4)

Checa también: Las voces detrás de Hayya Hayya, canción oficial del Mundial Catar 2022