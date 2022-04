Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, gran pretexto para repasar algunas rolitas que hablan sobre ese antojable tema.

Besar, que te besen, besarse, es una de las actividades que más disfruta cualquiera que esté enamoradx o en plan de ligue, ¿a poco no, chilangx? Y qué mejor que acompañar esa actividad con una buena playlist como esta que armamos a propósito del Día Internacional del Beso.

Acompaña tu beso con canciones de rock, pop, tiernas o más atrevidas

1. “Bésame mucho”, de Consuelo Velázquez en voz de Zoé

Teníamos que empezar esta lista con el clásico de la compositora mexicana, ideal para esos besos que urge dar “como si fuera esta noche la última vez”. Elegimos la versión de Zoé con Denisse de Hello Seahorse! en acústico porque es una delicia, pero también rifan las de Luis Miguel y Los Beatles, entre muchas otras.

2. “Hold me, thrill me, kiss me”, de U2

En el soundtrack de la película Batman Forever hay otra canción que podría servir de buen fondo para el acto de besar. Entre la voz de Bono, los guitarrazos de The Edge, la batería de Larry y el bajo de Adam el momento podría ser más emocionante.

3. “Kiss”, de Prince and the Revolution

El genio de Minneapolis hizo una canción que se volvió icónica dentro de su discografía… y que a ti podría darte un momento épico con la persona que te gusta. Puedes recitarle, como dice la rola, que no te importa nada, “Sólo quiero tu tiempo extra y tu beso”.

4. “I kissed a girl”, de Katy Perry

En el 2008 la californiana debutó causando polémica, y es que aquí canta sobre besar a una chica, y que le gustó tanto que aún saborea su labial. Así que si a ti las morras te hacen ojitos, puedes poner este himno popero de fondo.

5. “Toothpaste kisses”, de The Maccabees

La banda británica de indie rock incluyó este tema en su disco Colour it in de 2007. La letra es sencilla y romántica, y va al grano al expresar su deseo de estar con esa persona especial y darse besos con sabor a pasta de dientes.

Si quieres una canción para ese beso especial, quizá esté en esta lista

6. “Kiss me”, de Sixpece None the Richer

Si quieres algo más dulce, esta balada de pop rock alternativo de finales de los 90 es perfecta. Con frases como: “Bésame bajo la vía láctea, llévame al suelo iluminado por la luna” y “haz que las luciérnagas bailen”, dejarás derretida a tu pareja.

7. “Shut up, kiss me”, de Angel Olsen

Entre la voz de Angel y los guitarrazos, esta rola es buena para pedirle a esa persona que le den una segunda oportunidad a lo suyo. ”Este corazón aún late por ti, ¿por qué no puedes verlo? Cállate, bésame, abrázame fuerte”, pide apasionadamente.

8. “Kiss me more”, de Doja Cat ft. ZSA

El año pasado salió esta canción que con su suave beat de pop, dance y un toque de rap se volvió un hitazo. Se la puedes dedicar a esa persona con la que sales y todo bien, pero, como dice el título, le hace falta darte muchos besos más.

9. “El beso”, de Pablo Alborán

¿Algo más en español? Sí, y es una pieza súper romántica de pop para aquelles que mueren por alguien. “Pero si yo pudiera darte el beso, sabrías cómo duele este amor”, dice en una parte que podría calarte bien hondo… y quizá darte el empujón necesario.

10. “Bésame”, de Camila

Este ahora dueto mexicano lanzó esta canción que ya es un clásico contemporáneo para les fans del pop en español. Es dedicable de principio a fin, y dice frases tan ciertas como: “Bésame sin razón porque quiere el corazón”.

La lista podría seguir y seguir con rolitas como: “Kiss from a rose” de Seal, “Cuando te beso” de Juan Luis Guerra, “Kiss me quick” de Elvis Presley, “Kissing a fool” de George Michael. Además de: “Besos en la boca” de Chayanne, “Could I have this kiss forever” de Enrique Iglesias y Whitney Houston, “Con tu besos” de Luis Miguel, y un largo etcétera.

Pero ya te dejamos una buena lista de canciones para que tu pareja y tú lo pasen bien este Día Internacional del Beso… y en cualquier momento.

