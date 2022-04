El Mundial de Fútbol Catar 2022 está a la vuelta de la esquina y ellos son los músicos que interpretan Hayya Hayya, la canción oficial del máximo evento deportivo.

Además del fútbol, la música es la protagonista de los mundiales del balompié y en Catar 2022 no será la excepción, te decimos quiénes son las voces detrás de Hayya Hayya (Better Together), la primera de las canciones de su banda sonora oficial.

La FIFA se esmera por elegir ritmos ad hoc al país donde se desarrollará la competencia mundialista, y a estas alturas de la vida hemos escuchado gran diversidad de canciones representativas de los mundiales de fútbol.

Cómo olvidar a Ricky Martin y su canción La Copa de la Vida de Francia 98, o a Shakira con sus movimientos de cadera y su inolvidable Waka Waka de Sudáfrica 2010, o el reciente Live It Up de Nicky Jam para Rusia 2018.

Llega el Fan Festival de la UEFA Champions League a México

Por eso, éste 2022 para ir de acuerdo a los sonidos de Catar, se eligió como primera canción oficial, Hayya Hayya (Better Together), en la que se escuchan ritmos africanos y notas enigmáticas de Medio Oriente con influencia de R&B, reggae y soul.

¿Quiénes son las voces detrás de Hayya Hayya (Better Together)?

Hayya Hayya es interpretada por la qatarí Aisha, el estadounidense Trinidad Cardona y el nigeriano Davido.

Aisha

Ella es la representante local que interpreta el tema, es una de las cantantes más populares de Qatar. Su fama la ha llevado a tener apariciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU.

Davido

A pesar de que Davido nació en Estados Unidos, se considera nigeriano porque vivió gran parte de su vida en Laos, Nigeria. Es músico titulado de la Universidad de Babcock y se convirtió en el primer solista africano en tener ‘sold out’ en Europa.

Gracias a su contenido musical, hace dos años, la revista Times lo posicionó entre las 20 personas con potencial para cambiar el mundo. Su estilo es el afrobeat.

Trinidad Cardona

El caso de éxito del estadounidense Trinidad, es uno en el que las redes sociales se encargan, en una ocasión cantando mientras se bañaba, uno de sus amigos lo grabó y subió el video, sin pensar que su estilo libre lo llevaría a convertirse famoso.

¿Ya escuchaste Hayya Hayya (Better Together)? ¡Adelante con el vídeo!

Tendremos que esperar hasta el 21 de noviembre, fecha en la que inicia el Mundial de Catar 2022, para poder escuchar la banda sonora oficial completa, canciones interpretadas por artistas internacionales que se encargarán de representar los géneros musicales del mundo entero.

Así que… No te asombres si llega a salir un tema reggaetonero en la lista del álbum mundialero.