Este 17 de junio, la banda La Adictiva se presentará en el Rodeo Texcoco con sus éxitos como “1,500 pedas”, pero antes checa lo que nos contaron.

La Adictiva es una de las bandas más famosas y queridas por los fans de la música grupera. Algo que ha logrado a lo largo de más de tres décadas desde su fundación en Sinaloa, primero como Banda San José de Mesillas y luego con el nombre actual.

Actualmente con integrantes más jóvenes, esta agrupación mexicana sigue llevando a la gente temas ya clásicos como “La palma de mi mano”, “Peligro de extinción” y “Después de ti”. Pero también unos más recientes como “Qué falta me hace mi padre” y “1,500 pedas”. Y sobre este último y su próxima presentación en el Valle de México hablamos con sus integrantes.

Tres décadas de música… y las que faltan

En la escena del género regional mexicano, una de las bandas más longevas es precisamente esta fundada en Sinaloa, con sus 33 años de carrera. Algo que Memo adjudica a que “jamás ha dado pasos para atrás. Siempre avanzando a pasos tranquilos pero bien firmes, siempre hemos tratado de renovarnos”.

Actualmente, agrega Isaac, “estamos en un estado de bienestar para todos, de armonía, y sobre todo de mucho aprendizaje. Estamos viendo los cambios en el regional mexicano, cómo está evolucionando, surgen nuevos estilos y aún así La Adictiva sigue vigente”.

La Adictiva y su nueva rolita tan dedicable

Muestra de ello es el éxito de su reciente sencillo “1,500 pedas”, que también da título a su ep. Lleva más de dos millones de reproducciones en plataformas digitales y el video también ya rebasa esa cantidad en vistas, en parte porque la letra ha calado hondo.

¿Su rola “1,500 pedas” viene de una situación personal?

Memo: “Hoy la mayoría ya tenemos familia, estamos en una etapa tranquila, pero claro que nos hemos sentido identificados muchísimo con este tema. Cuando andas dolido por alguna situación sentimental, obviamente estas canciones te dan en las venas. Cuando hablan de una persona dolida que está sufriendo, que a lo mejor se refugia en la fiesta, en el alcohol”.

De copas por un corazón roto

Pero, ¿los de La Adictiva se han emborrachado mucho por desamor? Todos contestan al unísono que “¡sí!” Aunque Jerry asegura que también en Sinaloa se acostumbra echarse las chelas para convivir con los cuates, “se nos han pasado un poquito las copas pero nunca al grado de hacer el ridículo”.

Eso sí, asegura Memo, “ya se rebasaron las 1,500 pedas”.

¿Y han aprovechado a llevar serenata con la banda para pedir perdón?

Memo: “Para nada. (Con) Los que estamos ahorita no ha pasado así tal cual. Lo que sí hemos hecho es que en alguna fiesta personal de alguno de nosotros, obviamente La Adictiva se presenta. Pero no digamos que no pueda pasar”.

Para La Adictiva el público chilango rifa un buen

Hablando de tocar en vivo, esto es algo que la banda mexa hace buena parte del año en México y el extranjero. Por lo que ha conocido diferentes tipos de públicos, como el de la capirucha.

¿Qué dirían sobre el público chilango en sus conciertos, sí rifa o no?

Isaac: “Sí, la chilanga banda es banda. No, neta, neta, de verdad los chilangos la verdad sí se portan muy bien, les gusta mucho el regional mexicano, en especial la música de La Adictiva. Te lo puedo decir porque hemos ido a macroeventos y toda la gente cantando nuestras canciones, quiere decir que estamos en el gusto de ellos. Y les agradecemos el apoyo, ojalá que siga por mucho tiempo, pero pues no podemos más que darles música y pues ahí cuando nos vean en la calle, salúdennos”.

Uno de los eventos masivos a los que se refiere es el Festival Multiverso del año pasado en el Parque Bicentenario.

Y para quienes nunca los han visto en vivo, ¿cómo son los conciertos de La Adictiva?

Jerry: “De entrada mucha música, mucha diversión, pero nosotros decimos algo, nuestro show es un show único mágico musical porque sinceramente te la pasas increíble. Recorres todas las emociones, bailas, ríes, lloras, cantas, sentimos es una experiencia muy bonita. Invitamos a todo el público que no ha sido parte de nuestra experiencia o de una noche con La Adictiva a que vayan y disfruten de este show, porque sin duda alguna se van a quedar con un buen sabor de boca”.

La próxima oportunidad está bien cerquita: La Adictiva se presentará este sábado 17 de junio en el Rodeo de Texcoco, ¿jalas?

7 preguntas rapiditas con La Adictiva

1. 3 tips para superar a tu ex: Bloquearla de todos lados, no estar platicando con tus amigos de ella, y sexo, alcohol y rock & rolll… y que escuchen “1,500 pedas”

2. ¿Borrachera con tequila, chela o licuachela?: “Agualoca, nunca he probado la licuachela pero le tengo muchas ganas”.

3. ¿Parranda en Garibaldi o dónde en CDMX?: “En el cuarto, rentamos un salón en el hotel, o en la Zona Rosa”.

4. Para la cruda: ¿tacos al pastor o pozole?: “Pozole, mariscos, aguachile. Tacos al pastor cuando terminamos la borrachera para dormir”.

5. ¿Quesadillas con o sin queso?: “¡Queso! La quesadilla lleva queso”.

6. ¿Corridos tumbados con Peso Pluma o rap con Snoop Dogg?: “Ahorita con Peso Pluma, creo que sería una buena elección”.7.Rolas de La Adictiva para superar el desamor: “La mejor solución”.