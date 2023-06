Con boletos agotados para sus cuatro conciertos en CDMX, Taylor Swift también tendrá un mural hecho por fans y tú puedes participar.

Taylor Swift vendrá de gira a México por primera vez, dará cuatro conciertos donde ya ha agotado localidad de la primera fecha, y el artista y swiftie Daniel Fermán hará un mural en su honor en CDMX.

La popstar Taylor Swift y su “The Eras Tour” tienen de cabeza a todo México, por ejemplo al muralista Daniel Fermán quien le pintará un mural en CDMX. Por lo que, en exclusiva con Chilango, el artista cuenta todos los detalles de esta obra.

El muralista mexa que es swiftie

Con el arte en las venas, este artista veracruzano dejó su empleo en una empresa para dedicarse al muralismo. Sus primeros pasos los dio en Estados Unidos, invitado por un familiar para colaborar en la organización Mirror Arts Philadelphia. Tres años después trajo su arte a su tierra fundando Pincel-Arte, y en febrero pasado se volvió viral por una obra dedicada a la popstar estadounidense.

“Soy fan de Taylor Swift desde hace ocho años, me gustó su mente de empresaria. Me volví fan de cómo mueve la industria, cómo desarrolla su carrera. En 2018 la tuve a 20, 30 metros porque fui a uno de sus conciertos en Estados Unidos”, cuenta, y luego la pintó. “Tengo una pared en mi casa que he ido renovando, y el año pasado dije ‘ya le toca a ella su etapa’”.

“Empecé a hacer ese mural para mí y lo compartí en redes sociales, pero casi nadie lo vio. Pasaron dos, tres semanas y vi que tenía muchas notificaciones porque (los fans) dieron con la publicación y la compartieron. No estaba terminado, lo terminé, pero llegaron afuera de mi casa programas de televisión y fans para tomarse la foto”, recuerda.

Foto: cortesía Daniel Fermán

Un mural para Taylor Swift en la CDMX

Incluso, rememora Daniel Fermán, salieron bromas como “confirmado, ‘The Eras Tour’ en Veracruz”. Hasta que el 2 de junio se reveló que sí, ahora sí Taylor Swift viene a México por primera vez.

“Entonces de la página de fans de Taylor que compartió mi mural me dijeron: ‘¿Y si hacemos un mural más grande para que ella lo vea?’ Me gustó muchísimo la idea, empecé a hacer un diseño y le gustó a las chicas”, cuenta.

El diseño que quedará plasmado en una pared de la CDMX es el siguiente, con un outfit tricolor como la bandera mexicana.

CONFIRMADO ✅

En el mes de Julio haremos el mural colectivo en dedicatoria a @taylorswift13 con la participación de las y los fans de #taytay guiados por el artista @fermanhd

Dicho mural será en CDMX y aquí les presentamos el diseño. pic.twitter.com/DINO9yIOt1 — Pincel-Arte (@Pincelartemx) June 6, 2023

Será una obra comunitaria, y así puedes participar

Dado que en Estados Unidos supo de las obras comunitarias, su proyecto del mural dedicado a Taylor Swift en CDMX se realizará así. Para participar puedes mandarle mensaje privado a Twitter o Instagram en @pincelartemx, o Facebook en @Pincel-Arte. Hasta ahora tiene unas 300 personas en un grupo de WhatsApp.

“Esa es la idea, hacer un mural colectivo lo suficientemente grande para que lo alcance (a ver). Que sepa que existe un mural sobre ella colaborado con sus fans. Creo que va a ser la primera vez que va a tener ese detalle, porque le han hecho muchos murales pero es la primera vez que son los fans los que se lo dan”, dice.

La fecha de trabajo será entre el 15 de julio y la primera semana de agosto. No hay requisitos para participar por la técnica de realismo que utiliza. “Es en unos lienzos que miden 1.5 x 1.5 metros, hago el trazo y las personas pintan. Es como un rompecabezas de lienzos que se pegan en la pared”, explica y asegura “Mis murales están hechos para que duren 40 o 50 años”.

Taylor Swift dará cuatro conciertos en la CDMX. Foto: cortesía Universal Music

¿Dónde y cuándo ver el mural a Taylor Swift en CDMX?

De momento no hay ubicación exacta, pues el muralista está en busca de colaboradores para el proyecto, pero aquí te lo diremos. Incluso si alguien quiere aportar para materiales como pinturas y pinceles, publicó su cuenta de PayPal en Twitter.

“No estamos buscando lucrar con esto, simplemente queremos darnos el gusto de hacer un mural para Taylor Swift. Esto se va a hacer sí o sí, así tenga que poner de mi dinero, solo se vive una vez, imagínate arrepentirme después”, dice. Y agrega que, de su parte y la de lxs swifties, también será “una manera de agradecerle” por lo que les ayuda con su música.

La obra del fundador del programa Pincel-Arte quedará terminada a principios de agosto, y medirá 10 metros de alto por 6 o 7 de largo, así que se verá y bien. Y lxs swifties podrán ir por su selfie antes o después de los conciertos de The Eras Tour los días 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol.

Por cierto, ¿el artista Daniel Fermán asistirá a algún show? Está en lista de espera para comprar boletos, pero dice que le basta con ver su mural dedicado a Taylor Swift en CDMX y que lxs fans disfruten de la gira. “Tengo fe de que me va a decir ‘me gustó tu mural, vamos a mi zona VIP y tráete a las chicas que pintaron’”, confiesa.