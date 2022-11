Seguro has cantado o conoces “Rata de dos patas”, de Paquita la del Barrio, ¿pero te sabes la historia detrás de este himno?

“Rata de dos patas”, el súper clásico de Paquita la del Barrio, es uno de esos temas que casi no hay mexicano que no se sepa. Desde su lanzamiento en el 2004, este himno dedicado a los infieles es el más emblemático de la cantante veracruzana. Pero hay una historia interesante sobre su inspiración.

”Rata de dos patas”, ¿una canción dedicada a su infiel esposo?

En cuanto salió esta canción, hace ya 18 años en el disco Taco Placero, se convirtió en una de las básicas de todos los conciertos de la cantante. Además, claro, de un clásico instantáneo por su letra tan ingeniosa y dedicable, con todo y la famosa frase “me estás oyendo inútil”.

Pues con todo eso, el público pensaba que Paquita la del Barrio le cantaba “Rata de dos patas” a su esposo. Y es que, según se sabe, descubrió que su marido Alfonso Martínez la engañaba desde hacía 15 años… y llevaban casados 25 años. Curiosamente, la intérprete no lo dejó pues era su gran amor, pero aún así siempre cantaba –y canta– con mucho sentimiento esta rola.

Paquita casi no graba su tema más emblemático

Pero su autor, Manuel Eduardo Toscano, quien le ha escrito varias canciones, tiene otra versión. Según contó en el programa El Arte de la Canción, de Milenio Arte, no es sobre un desengaño amoroso y casi no la conocemos como ahora.

“Un día me voy a verla al Auditorio Nacional, y yo veía que cada vez que Paquita cantaba una canción en contra del hombre, la gente berreaba”, relató el compositor, agregando que con otros temas el público se alegraba “pero no se prendía tanto como con los insultos. Ahí me dije yo: ‘¿qué sucedería si cantara una canción donde palabra tras palabra fuera un insulto?’ Y yo ya traía por ahí una idea de escribir algo así”.

Posteriormente le dejó “Rata de dos patas” en un cassette a Paquita la del Barrio. Y cuando se toparon en un palenque y le preguntó si la grabaría, le respondió: “¿la de los animalitos? No creo, mijo, porque fíjate que está muy fuerte”. En otro palenque, la cantante le pidió: “no se la vayas a dar a nadie que sí te la voy a grabar”. Ahora esa protesta contra un ex presidente es el mayor éxito de su carrera.

La verdadera inspiración detrás de “Rata de dos patas”

Y entonces, ¿qué o quién inspiró esta letra tan pegajosa y dolorosa? Toscano reveló en el mismo programa que fue un ex presidente de México.

“En aquellos años, había sido presidente de la república, un señor que era peloncito con orejas grandotas, pero no podíamos ni el día de hoy faltarle al respeto a esos personajes. Todo mundo hablaba sobre lo que había sucedido con su presidenciado, entonces ahí nació el que ‘yo le voy a escribir una canción a este personaje’, a quien yo sé que si llega a escuchar esta entrevista entienda que es mi profesión. Y ahí empecé: ‘rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida’, etcétera.

“Eso quiere decir que mi canción no fue escrita para otro hombre sólo por echarle a un hombre, no. Fue pensando en este personaje de la política”, declara el autor.

¿Te sabías esta historia?