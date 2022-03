Se viene la nueva serie latina Amsterdam, y tiene varios elementos que a les chilangues podría interesarles, como nos contó parte de su cast.

Las vidas de una pareja joven, sus amigues y círculo cercano se verán retratadas enla serie Amsterdam, apuesta de le director Gustavo Taretto. Ahí veremos cómo lidian con temas como amor, desamor, amistad, tratar de salir adelante y madurar. Por lo que será bien fácil que te identifiques con une o más personajes, como los que interpretan Ximena González Rubio, Hoze Meléndez y Danae Reynaud.

Muches chilangues podrían identificarse con la serie Amsterdam

Primero, ¿qué nos contará esta serie?

Se trata de una historia romántica y humana que mostrará las turbulencias amorosas de una pareja, que además intenta hacerla en la escena artística de chilangolandia. Y encima adopta un perro callejero que lleva por nombre el de la calle donde es encontrado, y que sirve como lazo que hace que tras romper sigan en contacto.

Al respecto de la trama, Danae dice: “Creo que, si bien Amsterdam claramente habla de un sector de la población que es clase media-alta, que se dedican al arte, etcétera, todo eso, es verdad y no pretende ser otra cosa, hay situaciones que son universales. Como una relación, el amor a las mascotas, etcétera”.

Por cierto, y como dato curioso, la serie iba a ser argentina, por la nacionalidad de su director, pero se enamoró de la avenida del sur de la CDMX. Le pareció emblemática, única y al ser circular un universo donde convergen diferentes personajes con sus conflictos.

Amsterdam: Una historia de amores, desamores, sueños, y un hermoso perrito en medio

Les mejores amigues, gran apoyo en la trama de la serie Amsterdam

En esta avenida circular veremos a Violeta (Danae Reynaud) y Cherni (Hoze Meléndez). Se trata de les mejores amigues de Nadia (Naian González Norvind) y Martín (Sebastián Buitrón), respectivamente.

Además de amistad, Cherni comparte con Martín la banda de covers Playlist, a la que quiere que le vaya bien “no tanto musicalmente, que sí, pero sobretodo que sean populares o famosos”. Y algo chido será que cada capítulo tendrán invitades como Ximena Sariñana, Elsa y Elmar, Meme de Café Tacvba.

Al ahondar en su personaje, Hoze describe a Cherni como “buen compañero, buen amigo, buen consejero y muy divertido”. Aunque agrega que “puede ser visto de manera superficial, le interesan las redes sociales. Pero también es muy humano y muy aterrizado en cuanto cómo se relaciona, en su relación de amistad con su compilla Martín. Sobretodo en cómo lo aconseja y le abre las puertas de su casa para que se quede con él cuando suceden problemas con Nadia”.

Cortesía HBO Max

Mujeres que se apoyan y tienen problemáticas identificables

Sobre la amistad, Danae agrega que en esta serie “hay algo entre lo masculino y lo femenino, creo que se siente mucho cuando ves Amsterdam. Martín tiene en Cherni como el 100% de su sistema de apoyo, es muy chistoso, también tiene hermanos y todo, pero creo que Chermie es la verdad como su gran soporte y es un soporte chistoso, ya que no parecería ser la persona más indicada para dar consejos, aunque sí lo sea”.

Y resalta que, en el otro bando, está “esta cosa de tener más amiguitas”. Algo que se ve reflejado en que “Nadia tiene un sistema de soporte mucho más amplio. Tiene a su hermana Paty, a Lola que aunque la acaba de conocer como que genera una relación bastante fuerte con ella, y a Violeta la tiene no sé si de toda su vida, pero desde hace ya varios años”, explica.

Sobre su Violeta adelanta que “le dice todas las netas” a Nadia, “es un personaje que me gusta mucho, como que no tiene pelos en la lengua. Es una eterna romántica y, sí, es una chava padre”.

Cortesía HBO Max

Mientras que Ximena, quien retoma la actuación luego de 10 años de dedicarse a otra cosa, dice sobre Lola que le llegará a mujeres que buscan tener hijes.

“Es un personaje que siento que hay muchas cosas en las que no nos parecemos. Por ejemplo, lo principal para ella que es convertirse en madre, pues eso es un deseo que yo en lo personal, en mi vida no he tenido. Entonces, poder explorar esa parte de la feminidad, la necesidad de la maternidad, querer procrear, para mí fue un acercamiento interesante”, explica.

Cortesía HBO Max

Amsterdam, la calle y su comunidad hipster

Además de dejar ver relaciones como las de muches chilangues, la serie también le dará protagonismo a la calle de la colonia Condesa donde sucede gran parte de la trama. Pero también, como lo percibió la comunidad tuitera cuando salió el primer póster de la serie, a un sector de les habitantes capitalines.

“Siento que la Condesa ha sido retratada en muchas series, en muchas cosas, pero nunca dándole nombre. Nunca diciendo esto es esta calle, esto es este lugar, y creo que viendo Amsterdam sí se genera una identidad del lugar, y sí podría llamar la atención de algunas personas como decir ‘ah! esa calle que se cruza, ese bar’.

“Creo que le da identidad a los lugares, entonces eso me parece emocionante, me parece que puede ser lindo para gente de todo el mundo. México tiene cosas increíbles más allá de la Condesa, obviamente, pero bueno, es como lo más parecido a como el medio, pues sí, como artístico, hipster”, dice Danae.

Cortesía HBO Max

Pero, comenta Ximena, “hay tanta diversidad que yo creo que, de alguna u otra forma te identificas con uno de los personajes”. Así que no importa si eres o no hipster, igual te puede gustar la serie Amsterdam. Su estreno es este 20 de marzo en HBO y HBO Max.

