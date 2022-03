Pronto llegará vía streaming a HBO Max una serie latina llamada Amsterdam, por lo que platicamos con una de sus protagonistas, María Évoli.

Amsterdam, la calle de la colonia Condesa, pronto cobrará protagonismo en la serie del mismo nombre. Mostrará las vidas de algunos de sus habitantes, como Laura, interpretada por la actriz María Evoli. Pero antes de que la veas, checa lo que nos adelantó.

¿Quién es María Evoli?

Si su nombre no te suena, seguro la ubicarás por sus proyectos anteriores. Esta actriz mexicana de 31 años tiene una carrera de una década, en la que ya se ganó el Ariel como Actriz Revelación por la película Tenemos la Carne. También ha participado en otras cintas como El habitante, ¿Conoces a Tomás? y Toda la luz que podemos ver. Además de series como Falco, The Romanoffs y ahora Amsterdam.

“La actuación es una carrera muy difícil, de mucha perseverancia, y no puedes hacer todos los proyectos que hay en el mercado. Es mucho de que te toca el indicado, pienso que es medio mágico, medio los proyectos y los personajes te eligen a ti. Entonces he tenido suerte, he trabajado con actores y actrices que me encantan, directores, directoras, también, que me gustan mucho”, cuenta maría evoli. Uno de ellos es Hoze Meléndez, con quien se reúne por tercera vez gracias a la serie de HBO Max.

En Amsterdam es la veterinaria Laura

Dicho así suena, feo, pero cuando veas Amsterdam entenderás qué onda con su personaje Laura, la veterinaria y nueva pareja del protagonista masculino Martín. Y que obtuvo mediante un casting con el director Gustavo Taretto.

“Desde que leí el guión me encantó, me apreció una serie súper bien escrita, que habla mucho de los millenials. Cómo proceden en dinámicas amorosas, esta onda de que no tienen hijos pero tienen un perro que los une como custodia compartida. Y también la colonia Condesa es un personaje bastante importante. Además de que es una serie muy musical, en cada episodio hay un invitado”, explica la actriz. Y agrega para quienes piensan que es de hipsters que “cuando la vean pueden juzgar”.

Sobre su personaje, podría generar una división en el público pues o serás Team Laura o te irás al Team Nadia, la primera novia de Martín.

“Nadia y Laura son personas completamente distintas, pero a la vez tienen a Martín. Laura viene de un ambiente totalmente distinto, es veterinaria, y la otra es actriz, entonces ven mundos opuestos. Es un personaje que creo es bastante importante, aparece en todos los capítulos y hay muchas repercusiones en el tema amoroso y en la relación del perro. De alguna manera ella es como su cuidadora, ya lo verán”, adelanta un poco María Evoli.

Pero está segura que mucha gente va a conectar con Laura pues “es una persona con muy buen corazón, se dedica a ser veterinaria, le gustan los animales mucho, esa es su vida. Es un personaje súper humano, súper cotidiano, pero empiezan a pasar cosas y su visión o su personalidad se va abriendo poco a poco y deja ver como mil otras facetas”.

A María Evoli le encanta que haya un perro en la serie

La mayoría de sus escenas son con Santiago Buitrón que interpreta a Martín, y con el perro. Algo que tenía muchas ganas de hacer, pues se identifica con esa parte de la trama.

“Fue una locura ver que realmente estaba entrenado, podía hacer cosas, repetir las cosas. Para mí fue una experiencia increíble, y el tema me parece genial. A mí me ha pasado, he estado en una relación y el perro era de mi pareja, pero terminé adoptándolo como si fuera mío”, recuerda.

“De eso va mucho la serie, que es también como una analogía de esta calle de Amsterdam circular de la que no puedes escapar, y el perro mantiene a todos unidos, tanto que aparece Laura, la veterinaria, a partir del perro. Todos los personajes ahí tienen algo que ver con este perro”. Además de que el can es súper tierno y va a acaparar mucho la atención.

Está feliz de mostrar la CDMX en la serie Amsterdam

Pero también será llamativo ver la calle Amsterdam en esta serie cuyos interiores se grabaron en Uruguay pero los exteriores sí fueron en La Condesa y puntos cercanos.

“Se me hace muy hermoso porque creo que La Condesa y la calle Amsterdam es súper emblemática, todos hemos pasado por ahí”, dice con entusiasmo, y recuerda que de adolescente iba a explorar esa zona, “Entonces poder verla en HBO me pareció algo increíble pues esto va a ir para Latinoamérica y espero que se pueda ver en otros países.

“Podrán ver algo tan mexicano y creo que tan actual, me parece increíble. Tenemos muchos más lugares, es importante mostrar otras calles, otros sitios, que también pueden ser súper buenos para los turistas. Pero también para los mexicanos poder ver una calle que es tan cotidiana, tan normal para nosotros, verla que está en una serie y que se va a ver en otros países está muy bonito”.

Amsterdam, con Naian González Norvind, Santiago Buitrón, María Evoli, entre otres, y por supuesto el perro, llega a HBO y HBO Max este 20 de marzo. ¿Verás esta serie?