¿Has escuchado la canción “Con quién se queda el perro”, de Jesse y Joy? Algo así vivirá la pareja central de la nueva serie Amsterdam.

Nadia y Martín son novios, un día él le dice a ella que lo está siguiendo un perro. La chica le pide que se lo lleve a casa, lo adoptan y le ponen Amsterdam. Es el nombre de la calle de la Condesa donde aparece el can, y donde sucede buena parte de esta serie. Así que hablamos con les actores que interpretan a esta pareja: Naian González Norvind y Sebastián Buitrón.

¿Quiénes forman le pareja principal de Amsterdam?

Esta serie nos va a mostrar una cara digamos no tan típica de México y de la Ciudad de México, así como unos personajes con los que muchas personas se van a identificar. Principalmente, están Nadia y Martín.

Naian cuenta sobre su personaje: “Es una joven actriz que vive en la Condesa, en la Ciudad de México, y está tratando de tener la carrera que quiere tener, balanceado con la relación que quiere tener. Sin embargo, para su carrera sólo le ofrecen papeles en publicidad. Y su relación está dejando mucho que desear. Como que hay una desconexión por ahí, son para empezar dos de los frentes en los cuales se confrontaa ella misma y a su capacidad de sentirse satisfecha”.

Cortesía HBO Max

Mientras que Sebastián habla sobre los rollos de Martín. “Está inmiscuido en un viaje interno del cual no puede abrir los ojos”, pero no se deja ayudar mucho por Nadia, Cherni, entre otres.

“Está muy metido en sí mismo”, continúa diciendo el actor, “el egoísmo es una cualidad muy fuerte, y más cuando involucra querer seguir avanzando en este mundo tan vertical en todos los giros”. Y también se quiere hacer “el misterioso” pero “siente cierta belleza por lo que hace (música), y eso es lo que convierte algo enuna pequeñisísima creación, algo que tiene cierto valor”.

Cortesía HBO Max

Para meterse en personaje, Sebastián le prestó gestos, ropa, aretes a su personaje. Aunque “hay otras en las cuales mi estado mental no gira así, como estar muy pendiente de la casa, a mí me fascina y a Martín no tanto”.

Mientras que Naian es lo contario en este aspecto, y además admite que Nadia le gana en fashion style. “Me lo contagió tantito, ahora me atrevo a ponerme cosas que no me atrevía”. También, gracias a su personaje aprendió a tomar mate de la manera correcta, y otros detalles que describe como “puentes que tuve que construir, culturales” para darle vida. Pero lo que sí tienen en común es su amor por actuar.

Eso sí, interviene su colega, “tratando de mantener cierta mexicanidad” con palabras y modismos de chilangolandia, lo cual le pareció “bien bonito”. Y es que grabaron las escenas interiores en Uruguay y los exteriores en la calle de la Condesa que le da nombre a su serie.

¿Les chilangues se identificarán con Nadia y Martín?

En cuanto a le pareja Nadia y Martín, el público decidirá qué tanto se identifica cuando les vea, pero de esto está segura Naian: “Hay muchos comportamientos y reacciones que tienen en uno con el otro, con los cuales la gente se puede empatizar mucho. Con este sentir que el otro no satisface tus necesidades emocionales, no saber si se lo puedes exigir o nada más hay que dejarlo ser como es, dónde encuentras ese abastecimiento emocional”.

Sebastián, por su parte, habla de cómo duele terminar con alguien sin importar cuánto tiempo duró su relación, pero cómo es más complicado si aún hay cosas que les unen. “Esta pareja no termina, y casi no los ves juntos mientras está sucediendo el pasaje. Eso hace que sientas que los caminos van a ser otros cuando en realidad siempre se quedó el mismo. Es muy interesante, pero también puede ser doloroso para otras personas que entren en el camino mientras eso pasa”.

Agrega que la serie Amsterdam también mostrará “cómo transformar el dolor en algo mucho más agradable y poder avanzar en la vida. Aunque haya dificultades que vienen de uno mismo por no analizar al cien el comportamiento con las otras personas”. Además de la forma en la que cada quien se vuelca en su trabajo.

Eso de con quién se queda el perro, experiencia de Sebastián y de muches

Entre sus turbulencias de amor, hay un lomito que aporta momentos de ternura a la trama cuando siguen siendo pareja o ya tomaron rumbos separados. Y que refleja una situación que viven muchxs parejas, por ejemplo a Sebastián y su ex.

“Yo sí tuve algo parecido. Obviamente con cosas muy diferentes, pero sí se trabajaron cosas similares adentro, y es muy fuerte. Hay cosas que no puedes explicar porque solamente suceden, y justo lo que uno quiere o trata de permear es la tranquilidad, pero pues, no sé, sí es complicado.

“Y no me imagino con hijos, porque una mascota por lo menos tiene la virtud de ser hermoso o hermosa todo el tiempo. Los humanos somos mucho más obscuros y pues, no sé, eso siento”, dice.

Por cierto, Sebastián revela que fue difícil actuar con un perro, y Naian está tranquila con que les vaya a robar cámara.

Cortesía HBO Max

Amsterdam, “una historia de pueblo chico en ciudad grande”

Como comentamos líneas arriba, el perro recibe el nombre de Amsterdam por la calle en la que se lo topa Martín, donde viven. Un lugar por el que millones de chilangues y extranjeros hemos pasado y que ahora estará en primerísimo plano en esta serie.

Hecho que para Naian es importante por una poderosa razón: “Creo que va a dar una imagen distinta de México, del que mucha gente tiene, que está basada de películas y series de narcos, y de la violencia en México que claro que también es otra realidad y de la cual hay que hablar.

“Ahora, no sé cuántas de esas series realmente critiquen la violencia en vez de enaltecerla, pero ésta va a mostrar un lado más tranquilo, más relacional. Como digo mucho, es una historia de pueblo chico en ciudad grande en donde se siente mucho el sentido de comunidad y de pluralidad de personas. Como que siento que todos los personajes de Amsterdam son muy diferentes los unos a los otros, y es muy visible esa variedad”.

Cortesía HBO Max

Para seguir las aventuras y desventuras de Nadia, Martín y su perro, así como sus amistades, échale un ojo a la serie Amsterdam. Esta pareja interpretada por Naian González Norvind y Sebastián Buitrón llega a HBO y HBO Max a partir del 20 de marzo. Por cierto, esperan tener segunda temporada, pero ya sabemos que eso dependerá de la respuesta del público. ¿Les darás tu apoyo viendo su historia?