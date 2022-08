¿Estás reviendo 'Soy tu fan' para refrescar la memoria antes de que salga la película? ¡Uy, ya llovió! ¿Estás recordando muchas de estas cosas?

Recordar es volver a vivir… y con Soy tu fan nos llegaron unos recuerdos del pasado que nos dejaron impactados. La verdad andamos muy emocionados con el próximo estreno de su película, así que decidimos echarnos nuevamente la serie para desempolvar la historia. Cuál fue nuestra sorpresa cuando lo que más nos impactó fueron detalles muy del 2010 que nos remontan al pasado. Juventud divino tesoro, dicen por ahí.

Desde cambios en nuestra consentida ciudad, bandas del momento, lugares que ya no existen y hasta la forma de ligar ha cambiado radicalmente en 12 años. ¿Te acuerdas? Súbete, vamos a ponernos melancólicos con estos recuerditos patrocinados por Soy tu fan.

Te puede interesar: Así luce el elenco de Soy tu fan de cara al estreno de la película

10 recuerdos de Soy tu fan para viajar al pasado

Goodbye Folks

En la primera temporada Charly y sus amigas visitan una tienda de ropa vintage llamada Goodbye Folks. Mucho antes de las nenis y las tiendas virtuales second hand, este lugar ofrecía una curaduría espectacular de ropa, así como cortes de cabello en la parte de atrás. Aunque aún existe, se tuvieron que despedir de su primera dirección en 2017, ya que con el sismo la estructura perdió su característica fachada.

‘Piratería and chill’

Algunos de ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero antes de los servicios de streaming los ligues te invitaban a echar la ‘piratería and chill’. ¡Ya llovió! En un episodio vemos como el ligue de Nico se emociona con un DVD pirata de un documental de mariposas, así que se queda con su prospecto viendo esta película en espera de unos buenos besos.

Una vida sin smartphones

Antes los celulares servían para hacer llamadas y enviar mensajes, no para estar pegados a las redes sociales. Durante toda la serie podemos ver a los protagonistas, sobre todo a Charly, pegada al teléfono esperando que Julián o Nico se comunicaran. Así eran las cosas, mínimo te cortaban por llamada, no con un triste WhatsApp seguido de un sticker de un perrito llorón. Nos contaron eh, no crean que es experiencia propia.

No existía EcoBici

Durante la primera temporada vemos a Charly pedaleando por la ciudad en su bicicleta vintage. De la Roma a Chapultepec, luego a la Condesa y hasta Coyoacán. Obviamente tenía su propia bicla porque el servicio de EcoBici aún no existía, la primera fase fue inaugurada en 2012 y sólo cubría el circuito Roma Condesa. Hoy en día cuenta con más de 400 cicloestaciones, 6 mil bicicletas e incluso algunas eléctricas.

Foto: Cuartoscuro

Típico que estudias sociología y desde tesista vives en la Roma

No queremos echarle limón a la herida, pero en 2010 la inflación era del 3.67%, el dólar valía $12.50 pesos y podías vivir en la Roma sin tener un trabajo. Una de las cosas que más nos llama la atención de Soy tu fan son las casas de Charly, porque con el sueldo de su primer empleo le alcanza para pagar la renta de una casona en Coyoacán. Hay que vibrar alto, recuerden que sí merecemos abundancia.

Ya hagan otra temporada de Soy tu fan, ya hay ciclovia para que llegue Charly a su casa. pic.twitter.com/3gBgncyD9c — Dannie darko (@danidenail) March 12, 2021

Avenida Cuauhtémoc sin Metrobús

Siempre veíamos a Charly muy feliz en su bicicleta, paseando por las avenidas más fresonas de la ciudad, como Cuauhtémoc. En ese entonces la vialidad sólo era para automóviles, no existía el Metrobús y por lo tanto no estaba dividida. Nosotros la preferimos ahora, con transporte público, ¿y tú?

Taxis Iron Man

Típico que se le hacía tarde a Charly y tomaba un taxi en la calle. ¡Qué? Hijole, van a decir que somos unos privilegiados, pero ahora tomar un taxi es algo no tan común entre la chaviza. La plataforma de Uber llegó en 2013 desplazando a un buen número de taxis Iron Man —los guinda con dorado— que circulaban la ciudad.

La Casa Azul, Cola Jet Set, Le Butcherette, Pau y Amigos y Carla Morrison

Otra cosa bien peculiar en Soy tu fan es la música, variada, con propuestas interesantes y emergentes. La verdad parecía el setlist de un programa de Reactor —lo cual nos encanta—, en el que podías ver a Charly bailando algo de Silverio en La Bipo y al momento siguiente estaba el estridente sonido español de La Revolución Sexual.

Checa también: Dónde ver gratis Soy tu fan, XY y otras series rifadas del 11

La tesis se trabajaba a mano

No estamos seguros del porqué, pero Charly trabajaba su tesis a mano, con montones de fotocopias y notas a mano. En 2010 ya era algo común tener una computadora en casa, pero nuestra despistada protagonista continuaba haciendo su investigación a la vieja escuela, así que la veíamos en cada revisión con el guapo Leonardo de Lozanne batallando con sus miles de papeles.

Facebook estaba de moda

¿Se acuerdan cuando Facebook era cool? ¡Uff! Hace muchos años, cuando no existía el internet de las cosas, comenzaron a aparecer las redes sociales, entre ellas Facebook. La gente escribía y opinaba sin sentido, no existían los memes y subíamos cientos de fotografías. También había mucho chisme, como cuando filtran ‘la lista’ de a cuántos se habían agarrado Ro, Charly y Fernanda.

Mira acá: Tú de qué vas, Charly… 30 frases icónicas de Soy tu fan