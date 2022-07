No podemos de la emoción con 'Soy tu fan: La película' y ahora sí sabremos qué pasará entre Nico y Charly, ¿se acabó el amor?

Después de la controversia que ocasionó el primer avance de ‘Soy tu fan: La película’, donde pudimos ver al elenco de esta serie muuuy cambiados 10 años después, los fans esperaban saber más pistas de lo que se vería en la cinta y finalmente, este jueves, 21 de julio, salió a la luz el tráiler oficial que tanto estábamos esperando.

Fue como una sorpresa caída del cielo, ya que además del tráiler, se reveló la fecha de estreno de ‘Soy tu fan: La película’ y los detalles donde se podrá ver.

Y es que, a juzgar por las imágenes que ya empezaron a causar cientos de comentarios, no cabe duda que pasó de todo en este tiempo de ausencia.

‘Soy tu fan: La película’ y las sorpresas del tráiler oficial

Por un lado, querían saber si Nico (Martín Altomaro) y Charlie (Ana Claudia Talancón) se quedaron juntos después del globo, pero esa es justamente la primera sorpresa que le rompió el corazón a más de uno.

Bien dicen por ahí que hay historias que nunca terminan, pero imagina volver a ver después de 10 años a esa persona que te movía sentimientos, ahora con alguien más. Eso fue justo lo que le sucedió a Charly con el duro despertar que tuvo al estar frente a frente con Nico, luego de que ella se fue del país a seguir su carrera, mientras que él se convirtió en un coach de vida.

“Charly, te escribo porque si creo tengo que hablar contigo, vomito. En serio, no puedo creer lo que me hiciste. Todo lo que construimos, para ti no tuvo ningún valor. Estás vacía, muerta, perdida por dentro”, se escucha decir a Nico en los primeros segundos de este tráiler, mientras que aparece Charly muy triste y desconsolada, para luego dar paso a la escena más esperada donde se reencuentran tras 10 años sin saber nada uno del otro.

La boda de Diego (Gonzalo García Vivanco) y Rocío (Maya Zapata) en una playa de México, es el punto que hará que todos se reúnan para saber qué ocurrió con sus vidas.

¿Dónde y cuándo ver el estreno?

Amistades, madres primerizas, nuevos amores y más, es lo que se puede ver en este avance, rumbo a su gran estreno.

‘Soy tu fan: La película’ es protagonizada por Ana Claudia Talancón, Martín Altomaro, Juan Pablo Medina, Gonzalo García Vivanco, Maya Zapata, Johanna Murillo, Verónica Langer, Edwarda Gurrola, Marcela Guirado, Camila Selser y Martha Claudia Moreno.

Además, veremos a Dolores Fonzi, Luciana Miquirray, Antonia Mayer Camil, Jero Medina, Daniel Tovar y Paola Rojas.

El esperado estreno de ‘Soy tu fan: La película’ ocurrirá el próximo 8 de septiembre en los cines de México.