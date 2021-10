En este tiempo de confinamiento hemos podido experimentar con varios looks por las pocas restricciones de chamba y escuela. Ha sido una buena oportunidad para dejarnos el pelo largo, raparnos o crecernos la barba.

Ahora es tiempo de afinar ese look y llevarlo como todo un pro a la par de las tendencias. Para andar de moda, pues.

Una barba o bigote bien chulo es sinónimo de cuidado personal, nos hace ver bien, pulcros, y por supuesto, galanes. Pero más que lo último, cuidar de una barba es una rutina bien chida, además de que podemos cambiar de imagen muchísimo con o sin. Desde tener una barba tupida de leñador, dejar que se enrolle nuestro bigote al estilo Dalí, o rasurarnos por completo y dejar ver esa baby face, que nos quitará 10 años de encima.

El estilo de la barba y bigote importa, y por eso te dejamos unos estilos que puedes lograr en casa con BIC Flex 2 de BIC Shavers, un rastrillo nuevo con mejor maniobra y flexibilidad que se adapta perfecto a la piel.

Barba delineada

Este es un proceso básico para cuidar de tu barba tupida, ya sea el largo que tengas, debes dejarla recortadita para que se vea pareja. Así como rasurar algunos vellos rebeldes que salen en donde no deberían, así darás una forma lineal con la que resaltarán más tus facciones, especialmente la mandíbula.

Peina tu barba con un cepillo hacia abajo, después de mojarla, para empezar a ver por dónde comenzar. Para perfilar las mejillas puedes darle un toque cuadrado o redondo, dependiendo el estilo que prefieras. Traza una línea desde la mitad de la patilla —deja uno o dos cm de patilla— hasta la comisura de tu labio. Intenta trazando con un delineador si lo haces por primera vez. También ya hay stenciles para que no te vayas chueco. La línea del cuello tiene que ir desde tu oreja en línea recta hasta mitad del cuello, a la altura donde está la “manzana de Adán”.

Bigote Chevron

Este tipo de bigote se llevó mucho en la década de los 70 y 80, está de moda ya que estamos en unos años donde lo vintage y regresar a lo clásico es cool. Este bigote es poblado, y tiene la ventaja de equilibrar grandes rasgos faciales. Sin embargo, requiere buenos cuidados, peinando a diario y aplicando aceite de vez en cuando.

El Chevron tiene una forma casi triangular, es más corto en los labios superiores cerca de la nariz y aumenta su longitud hacia los labios. Es voluminoso y tiene un ligero corte en los laterales. Lo hemos visto en Pedro Pascal, Joe Jonás o Henry Cavill. Se puede usar con todas las formas de rostro, pero si eres de forma angular y cuadrado, es ideal ya que hace muy buena armonía.

Lógralo con un buen rasurado en toda la barba con BIC Flex 2, que tiene 2 cuchillas flexibles con nueva tecnología de cuchillas dobladas que se adaptan perfectamente a los contornos de la piel; además de una tira lubricante más grande para mayor deslizamiento y suavidad.

Barba de 3 días

Este es un decir, pero en realidad se refiere no a los días exactos, sino a rasurar toda la barba y dejarla crecer durante unos cuantos días para que solamente se vea sombreada, y tenga ese efecto de una barba muy corta. Este look necesita más mantenimiento porque hay que estarla rebajando para que no sobrepase el largo, y rasurando el área de cuello y pómulos para no dar un efecto descuidado, sino elegante y casual. Pero es una de las preferidas por si todavía no das el paso a dejarte una barba tupida. También puede ser excelente opción para quienes no tienen demasiada barba pero quieran adoptar una nueva imagen.

Tendrás que mantenerla para que no piques, hay que exfoliar seguido y aplicar unos aceites especiales para barba.

Si ya te animaste a hacerte alguno de estos looks, recuerda que hoy en día es muy práctico y accesible. BIC Flex 2 te ayudará a recrear estos estilos gracias a su cabezal flexible para mayor cercanía y maniobrabilidad, así como por su arquitectura de hoja abierta única que le permite enjuagar fácilmente sus hojas para un afeitado rápido y eficiente.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON BIC SHAVERS