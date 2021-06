"La capital tiene una vida LGBTQ que está llena de problemas, pero es la mejor que tenemos", cuenta Guillermo Osorno en "Orgullo en Marcha".

Guillermo Osorno (él), 57 años, Cuauhtémoc. Escritor, periodista y conductor del pódcast LGBTIQ+ El futuro es nuestro.

Este texto forma parte de Orgullo en marcha, en el que distintas voces de la diversidad sexual responden a las siguientes preguntas: “¿El orgullo en la diversidades igual para todas, todos y todes? ¿De qué estamos orgullosxs? ¿Cuáles son los derechos obtenidos y por conquistar dentro de la comunidad?”. Checa nuestro tema del mes: ¡Así suena el orgullo!

* * * * *

Según el filósofo francés Didier Eribon, la experiencia común para la comunidad LGBTQ es la injuria. Es una injuria que nos antecede y a la que tarde o temprano tenemos que enfrentarnos. Históricamente, las personas LGBTQ enfrentaron esta injuria como podían, escindiéndose, escondiéndose, desarrollando lenguajes cifrados, dobles entendidos, una vida nocturna, en todo caso una vida al margen de la luz, o en la cárcel, como Oscar Wilde.

Entonces, en 1969 hubo una redada en un bar gay de mala muerte en Nueva York y la gente se resistió a la policía. Al año siguiente las mismas personas que se resistieron organizaron una marcha para conmemorar la redada y nació esta idea del orgullo, que quedó asociado a una manifestación pública. Para dejar atrás la carga peyorativa de lo homosexual, la gente comenzó a vivir su homosexualidad abiertamente. De eso se trata el orgullo: dejar de ser objetos para convertirnos en sujetos. Es una experiencia que trasciende países y por eso se ha vuelto tan popular en el mundo. Pero costó mucho trabajo.

Guillermo Osorno es una de las voces de Orgullo en marcha, igual que Láurel Miranda, Clivia Torres, entre otres.

El orgullo en sí se trata de experimentar el orgullo de salir a la luz. Ahora: no todos han podido salir a la luz, ni para todos lo más importante es que esa luz te ilumine. En México, la capital tiene una vida LGBTQ que está llena de problemas, pero es la mejor que tenemos. Seguimos siendo un país racista, clasista y muy homófobo, por no hablar de que es el segundo país con mayor número de asesinatos de personas trans en el mundo. La desigualdad tiene efectos prácticos en la educación, las oportunidades de trabajo, la salud, la vivienda. Si eres una mujer lesbiana, además de indígena y pobre, tus oportunidades se reducen a muy poca cosa y quién sabe si lo que más te importe sea resolver un asunto de identidad sexual, o a lo mejor sí. Pero también hay que resolver mil otras cosas.

En nuestro país sí hemos avanzado una barbaridad en materia de matrimonios del mismo sexo, un poco en el de adopción para familias homoparentales, muy poco en el tema de seguridad social para les esposes, un poco en el asunto de cambio de identidad de género. Cada vez se estigmatiza menos a la comunidad LGBTQ en los medios, y creo que un futbolista ya está consciente de las implicaciones de gritarle “puto” al contrincante. Algunas familias entienden mejor una infancia trans, pero la violencia contra las personas trans no para. Me dicen que la generación Z, quienes nacieron entre 1995 y 2009, vienen con otro chip, son más tolerantes, y para ellos el género ya no es un tema binario. En fin, les tocará a ellos hacer menos grandes nuestras desigualdades.

* * * * *

Además de Guillermo Osorno, en Orgullo en marcha tenemos más voces diversas que nos comparten cómo viven el orgullo en la Ciudad de México en pleno 2021. Checa al resto de aliades, acá.

Y ya que estamos con todo el orgullo a flor de piel, te invitamos a nuestra playlist orgullosa, 100 canciones que celebran la diversidad LGBT+:

También te recomendamos darle play al pódcast “Así suena el orgullo”. En el primer episodio te contamos todo el chisme sobre la marcha del orgullo en CDMX, que tiene 43 años de historia y no siempre fue tan colorida y festiva como es hoy.

Todos los reportajes principales de nuestro especial del mes están disponibles en pdf y GRATIS en este link. Date un rol y ¡comparte el orgullo con todes! Y, si quieres suscribirte a nuestra edición impresa, te dejamos el enlace, acá.

Antes de que te vayas, acá la historia del mes del Orgullo en voz de Maremoto: