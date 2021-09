Aunque no lo crean, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, el té es la segunda bebida más consumida alrededor del mundo y sólo es superada por el agua. ¡Khé? Cuando parecía que el café iba a la cabeza en preferencia, el té salió al quite con la cantidad de 15 mil tazas consumidas por segundo. Aunque la historia de esta bebida data de hace miles de años, en la última década ha cobrado mayor relevancia, especialmente por sus propiedades antioxidantes.

Por si no lo sabías, el té es la infusión y las hojas provenientes de la planta Camellia sinensis —así que es erróneo llamarle té a una infusión que no contiene hojas de té—; tras un complejo proceso que incluye la oxidación, secado, desecado y hasta fermentado de las hojas, está listo para consumirse. Existen variedades como el blanco, negro y verde, pero hay otras más y cada una con beneficios específicos. Si te llama la atención el mundo teísta, échale un ojo a estas tiendas físicas y en línea que te ayudarán a aprender, sorbito a sorbito, más acerca de esta milenaria bebida.

Té Cuento

Te Cuento que después de visitarla, se convertirá en uno de tus lugares favoritos. Esta acogedora casa está dedicada al té y la cultura; no sólo debes venir preparado para probar sabores únicos, también para adentrarte en el fascinante mundo teísta. No tengas miedo de verte inexperto, aquí están para guiarte desde la elección de té, hasta la explicación de sus propiedades. Entre sus variedades hay yerba mate, infusiones frutales y los hermosos blooming tea —esos que se abren como una flor—. Si la atención ya nos había cautivado, la presentación de las bebidas en vajillas de porcelana te atrapará. ¡Casi lo olvidamos! Acompaña tu bebida con un delicioso postre y no olvides llevar algo para disfrutar en casa.

Dónde: Tlacoquemécatl #171, del Valle

Horario: Lun-Vie 8-20 h, Sáb 9-22 h y Dom 9-21 h

Instagram: @tecuento_casadete

Precio: $ consumo desde $70 pesos

Casa de Té Hilvana

El foro Hilvana regresó… ¡en forma de casa de té! A partir de abril de este año, el Foro Cultural Casa Hilvana le dio la bienvenida a una pequeña casa de té en sus instalaciones. Aquí podrás disfrutar de infusiones, mezclas, tés y hasta malteadas antes de sus eventos. Uff, esto merece una mención, regresaron los conciertos, funciones musicalizadas de películas y experiencias a este centro cultural, eso sí, con aforo reducido para cuidarte.

Dónde: Puente de Alvarado #17, Buenavista

Horario: Vie-Dom 15-22 h

Instagram: @hilvana_te

Precio: $ consumo desde $100 pesos

Casa Tassel

Su nombre es el mismo que el de la primera casa estilo Art Nouveau del mundo, pero afortunadamente esta Casa Tassel se encuentra en CDMX y tiene deliciosos tés que mostrarnos. Es ideal si buscas un rincón apacible para pasar la tarde, incluso para leer o trabajar, todo en su ambiente está dispuesto para crear una atmósfera súper relajada. Su decoración es como de una cabaña europea de cuento, tienen tazas y teteras que nos recuerdan a La Bella y la Bestia, repisas que parecen libreros y cajas de tés decorando cada rincón. La neta este lugar está bueno para olvidarse un rato de la ciudad y perderse en una deliciosa taza de té. Va recomendado para probar algo diferente en un date, en una tarde fría es un combo ganador.

Dónde: Córdoba #110, Roma Norte

Horario: Lun-Sáb 10-21 h y Dom 12-20 h

Instagram: @casatassel

Precio: $ consumo desde $150 pesos

Anthea Boutique de té

Una boutique de té muy cuquis, de esos lugares que te inspiran en cada rincón. Anthea tiene una colección muy especial de distintas variedades de té, como oolong, blanco, tisanas frutales, té negro con chai y hasta blooming tea —ya les dijimos, tienen que vivir esta experiencia, chilangos—. Algunas de sus infusiones y tés las tienen para llevar, vienen en un empaque especial para evitar que pierdan sus propiedades. También encontrarás una selección de tazas y teteras divinas: hay desde tazas pintadas a mano, con forma de cactus, transparentes…todo hecho en México.

Dónde: Londres #37, Juárez

Horario: Mar-Dom 11-19 h

Instagram: @antheaboutiquedete

Precio: $ consumo desde 150 pesos

Shaktea

Puede que la tienda física de Shaktea haya cerrado, pero sigue viva en nuestros corazones. No se crean, este proyecto evolucionó para convertirse en una casa de té viajera que ofrece experiencias únicas y “metáforas sensoriales” alrededor de esta bebida. Quizás pienses que suena muy exagerado, pero es todo lo contrario. Lo más chido de Shaktea es que estudian el té desde sus raíces para comprenderlo hoy en día, en sus talleres puedes aprender acerca de su producción, historia y a catarlo. Por el momento se encuentran en Oaxaca desarrollando una plantación de té ¡omg! Pero además de sus eventos puedes hacer pedidos a domicilio a través de su Instagram.

Web: https://shaktea.com.mx

Instagram: @shakteamx

Precio: $ consumo desde $200 pesos

Catalina Casa de Té

Si lo tuyo es echarte un té, en pijama, con la cobija encima mientras ves Netflix, échale un ojo a la selección de Catalina Casa de Té. Esta tienda en línea se especializa en armar maridajes perfectos de postres con tés, así que te brindan la mejor recomendaciones para disfrutar tu bebida con algo dulce. Tienen bolsas individuales de matcha, sencha, masala rooibos, puerh Veracruz, entre otros; también tienen algunas cajas de regalo con una selección finísima.

Web: https://www.catalinacasadete.com

Instagram: @catalinacasadete

Precio: $ desde $150 pesos

Amate Casa de Té

Una selección de distintas variedades de té de las mejores casas productoras del mundo y herbolaria mexicana para dar amor en una taza. Amate Casa de Té es la compra perfecta para una tarde de treat yourself en casa, ya sea sólo o acompañado. Otra cosa a resaltar son sus empaques, ya que tienen presentaciones de latas ecológicas 50 g y 150 g que están muy chidas. Te recomendamos probar el Puerh Maracuyá para arrancar el día con mucha energía y el Oolong Rosas para la media tarde.

Web: https://amatecasadete.com

Instagram: @amate_casadete

Precio: $ desde $150 pesos

