¿De qué manera los medios de comunicación, a través de sus contenidos, construyen el mundo? Quienes escriben las narrativas del presente ¿realmente están acompañando los movimientos de transformación por la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las disidencias? Conversamos con referentes de distintos medios y proyectos digitales para ensayar un recorrido a través de la historia, por el presente y hacia el futuro de la comunicación.

Tomando el lenguaje INB como fenómeno que inicia la conversación, exploramos los vínculos entre comunicación y feminismos para ver de qué manera se están transformando las realidades. Una invitación a bucear en las profundidades de la lengua, en donde se conectan el poder, la representación y los derechos. Más allá de una x, una @, una e, ¿qué se pone en juego a la hora de comunicar?

Cada vez que el lenguaje se manifiesta, se construye el mundo: se arman formas para nombrar las cosas, se piensan las relaciones y por ende se habilitan o niegan ciertas realidades. En todo acto de comunicación, desde un artículo o reportaje en una revista, pasando por un tuit o un posteo en redes hasta la forma en que se saludan dos personas, se siguen –o no– reglas y normas, se respetan –o no– ciertos acuerdos sociales que reproducen –o ponen en jaque– el orden del mundo.

Este reportaje explora las relaciones entre la lengua y los medios de comunicación para entender qué tipos de narrativas se despliegan y ver de qué manera los feminismos pueden incidir en la construcción de otros modelos de comunicación y de relaciones. Recuperamos las voces e ideas de representantes de distintos medios y proyectos para entender la historia y el presente de estos fenómenos sociales.

La realidad que nos rodea y el lenguaje que usamos para contarla importan. Y los medios, como replicantes, informantes y críticos, construyen mundos donde las voces se entrelazan o colisionan, donde se representan o se inhiben narrativas y realidades, tensiones e injusticias. ¿De qué manera los distintos medios están (re)pensando su forma de contar (en) la actualidad?

Las jerarquías y voces que configuran los equipos de comunicación nos dicen mucho del mundo del que se reporta y de la manera como se cuentan las historias. Así comprendemos cómo a lo largo de la historia han existido sesgos en la forma en que se cubren las noticias. En particular, existe un sesgo, construido y sostenido históricamente por un lente patriarcal, que se manifiesta cuando hablamos sobre fenómenos atravesados por el género.

Nuestros contenidos en lenguaje INB | CHILANGO PARA TODES

Nuestros cuerpos son lugares de enunciación y nuestras voces convergen en el aire y el ciberespacio. Los feminismos y demás movimientos por la justicia social nunca dejan de transformarse; nos llevan a preguntarnos cómo son nuestras realidades y de qué manera podrían mejorar. La comunicación y las formas del lenguaje no son ajenas a esta reflexión. Los feminismos nos piden que repensemos la manera en que las narrativas nacen, se construyen y nos representan.

Desde una perspectiva feminista, si la narrativa es patriarcal es necesario desarmarla, lo cual implica evidenciarla, exponerla, revelarla y sobre todo rebelarse ante ella (“para tumbarla”). Hablar desde los feminismos es hablar desde la multiplicidad de voces, opiniones y teorías. Es, también, entender que en esa multiplicidad hay feminismos más sensibles hacia las disidencias sexogénericas que otros; por eso debemos cuidarnos de no replicar violencias desde nuestras trincheras.

Los feminismos son movimientos vivos y, como tales, están en constante transformación. Quienes nos asumimos como feministas o aliadxs tenemos un compromiso activo con seguir aprendiendo y cuestionándonoslo todo. Es un camino de transformación que busca ir a contrapelo de todas las formas de opresión producto de un sistema que excluye o niega la realidad de personas por su género, clase, color de piel o tipo de cuerpo, entre tantas otras cuestiones.

En Chilanga construimos desde el interrogante y la fuerza de la pregunta, una manera de compartir la palabra con otras, otros, otres, y así construir entre todxs nuevas formas de comunicar(nos). Con espíritu de escucha, nos abrimos a un diálogo necesario sobre el lenguaje, las narrativas y la comunicación en el periodismo actual.

Este reportaje se construye de manera coral: distintxs periodistxs, editorxs, etc. nos comparten su mirada. Cada voz celebra, denuncia, propone y nos revela de qué manera piensa la comunicación en relación con el lenguaje INB.

Colectiva feminista que trabaja por impulsar procesos de transformación política a través de la creación y difusión de historias por medio de la reapropiación de tecnologías de la comunicación.

IG: @luchadoras.mx TW: @LuchadorasMX FB: Luchadoras

Psicoterapeuta especializade en sexualidad y prevención de la violencia de género. Fundadore y coordinadore del colectivo Resistencia No Binarix.

IG: @resistencia_no_binarix FB: Resistencia No Binarix

Plataforma de periodismo audiovisual en español que brinda información para nuevas audiencias en redes sociales.

IG: @ruidoenlared TW: @RuidoEnLaRed Fb: Ruido en la Red TikTok: @ruidoenlared

Coordinadora del Programa de Identidad Sexual en Balance, A. C. Ha trabajado en proyectos con sociedad civil, gobierno, agencias de Naciones Unidas y el sector privado por la defensa de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+.

IG: @sof_jp TW:@sof_j

Vivencia de género tal que me incomoda más que me digan “linda” a que me digan “caballero”