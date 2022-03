En todo proceso de cambio hay quienes se adaptan más rápido, quienes necesitan cierta orientación y quienes de plano se oponen rotundamente. En este artículo te ofrecemos algunas orientaciones para no perder el rumbo en el uso del lenguaje inclusivo no binario.

Antes que nada, es muy importante remarcar que así como todes podemos usar el mismo diccionario y sin embargo cada quien habla distinto, en el uso del lenguaje inclusivo no se trata de imponer reglas sino de poder fluir a partir de ciertas pautas para que cada quien encuentre su manera.

Aquí te señalamos algunas ideas que te servirán de guía:

No es “Ene mesque perede en le pered”

Ante todo es muy importante decir que el lenguaje inclusivo no binario no se trata de que uses la e en todas las palabras, sino solo en las que se refieren al género de las personas, por ejemplo: escritor, escritora… escritore. Obviamente, si usas escritore los artículos que le acompañan también se escriben con e: le escritore, les escritores, unes escritores.

Pero hay palabras que (por lo menos hasta el momento) no cambian, como estudiante o periodista. En ese caso, para “desbinarizarlas”, los artículos y los adjetivos serán los que lleven la e o la x: lxs estudiantes avanzades, les periodistas.

Comodines para evitar las marcas de género

Hay una palabra que puede convertirse en tu nueva mejor amiga para expresarte de manera menos binaria: persona. En lugar de recurrir siempre al masculino para hacer referencia a un grupo diverso o a alguien cuya identidad genérica no sea del todo explícita, persona puede ser de mucha ayuda: Las personas interesadas pueden enviar su solicitud el miércoles. Y hay otro comodín muy útil para que tampoco repitas persona a cada rato: quien o quienes: Quienes tengan interés pueden enviar su solicitud el miércoles. También puedes modificar la redacción de los textos: explotar la creatividad y probar nuevas formas. Al iniciar una charla puedes decir Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides o simplemente Les doy la bienvenida, es un gusto que nos acompañen.

Siempre pregunta el pronombre

Para avanzar hacia una comunicación más incluyente, no des por sentado el pronombre de una persona; lo mejor que puedes hacer es preguntarle qué pronombre utiliza. Eso te dará la pauta de cuál prefieren las personas con las que interactúas: si prefieren que uses el femenino, el masculino, uno no binario o varios a la vez.

Paciencia y respeto

Como ya decíamos, antes que una cuestión lingüística es una cuestión de respeto: si alguien se identifica como no binarie, respétale y haz un esfuerzo por usar elle, no marcar el género o usar adjetivos que suplan la a o la o con la e. Recuerda que este es un aprendizaje colectivo y lleva su tiempo; no dudes en preguntar, y si te equivocas, puedes aprovechar la oportunidad para aprender.

¿E, X o @?

Para evitar el binarismo a /o les hablantes fueron encontrando distintas soluciones, como la x y la @, las primeras alternativas que más se usaron en redes sociales y que luego se extendieron a pancartas en protestas y a la publicidad, especialmente a materiales gráficos que no tienen que ser leídos.

Actualmente estas formas coexisten, sin que necesariamente una sea mejor que la otra. Nuestro consejo es que, si vas a tuitear o escribir un texto, seas consistente con una, aunque hay quienes también varían 😉

Algunas desventajas de la x y la @:

No sabemos cómo pronunciarlas. Claro que podríamos llegar a un acuerdo y decir que la arroba puede pronunciarse como ao o ua y que la equis se pronunciará como ics: diríamos amigaos o amiguics.

Los lectores automáticos aún no saben cómo leerlos. Como no hemos llegado a ningún acuerdo sobre su pronunciación, se convierten en elementos que excluyen a las personas con discapacidad visual que emplean ese tipo de lectores.

Para les no binaries la @ acaba siendo una alternativa binaria y evitan su uso.

Para muchas personas la x representa más un pronunciamiento político: una manera de negar la etiqueta del género. Y aunque ya decíamos que no hay un acuerdo común en cuanto a cómo pronunciarla, muchas personas acaban usando la e, de modo que amigxs se pronuncia amigues. Quizá es por eso el uso de la e se ha extendido más, porque abandona el límite textual para convertirse en una forma que adoptamos y adaptamos a nuestra expresión oral.

¿Tú ya has incorporado alguna de estas formas del lenguaje inclusivo no binario cuando hablas o escribes? Compártenos en los comentarios cuándo, dónde y cómo.

