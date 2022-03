El 8 de marzo se llevará a cabo una poderosa manifestación cultural incluyente en el Jardín Juárez. ¿Nos lanzamos? ¡Acá toda la info!

Conoce más sobre esta manifestación cultural incluyente cocinando para el 8 de marzo.Este mes estamos en modo de lucha y resistencia.

Ya es marzo y hay actividades para lanzar al aire en el marco del Día Internacional de la Mujer. En la Ciudad de México este año se realizará una marcha que irá de la Victoria Alada al Zócalo Capitalino. Sin embargo, no es el único evento que tendrá lugar el 8 de marzo. De manera simultánea en el Jardín Juárez, sobre Av. Chapultepec, tendrá lugar una manifestación cultural incluyente con música, carcajadas y mucho cariño sororo para todas y todes.

Desde Chilango estamos comprometidxs con la representación de todas las identidades y realidades que habitan nuestra ciudad, por eso te invitamos a checar este gran evento.

Esas también son formas

En redes sociales durante las últimas semanas hemos notado un choque importante de opiniones sobre cómo debemos o no debemos de manifestarnos este 8M. Es por eso que te recordamos no sólo que estás en tu derecho de salir a marchar, sino que también es totalmente válido si decides no hacerlo. Así también en el círculo de las manifestaciones públicas no sólo existen las marchas: hay exposiciones, conversatorios, talleres y conciertos increíbles que nos permiten repensar la situación de las mujeres y disidencias en México hoy. Entre todas estas manifestaciones culturales está el evento Jardín Sonoro que tendrá lugar en el Jardín Juárez el 8 de marzo.

Como narran las organizadoras del evento,“la manifestación a través de la música, comedia, cine, artes plásticas e improvisación, entre otros medios, es una plataforma para exigir justicia a un sistema opresor, violento, negligente y sistemático hacia las mujeres y niñas”.

Así, este #JardínSonoro nos recuerda que las manifestaciones por medio del arte y la rabia no sólo denuncian la deuda que tienen las instituciones con las mujeres y disidencias, sino que también nos recuerdan que crear es resistir y que resistir en un mundo que es hostil hacia nosotrxs es revolucionario.

¿Nos lanzamos a la manifestación cultural incluyente en Jardín Juárez?

¿Por qué una manifestación incluyente?

El movimiento debe ser de y para todas porque ninguna será libre hasta que todas lo seamos. Es por ello que las manifestaciones interseccionales son tan necesarias. Desde este evento se extiende la invitación a madres, mujeres afrodescendientes, mujeres trans, trabajadoras sexuales, migrantes, madres lesbianas, mujeres de pueblos originarios e infancias, artistas, voceras, profesionistas y todas las disidencias sexogenéricas.

Colectivas que participarán en la manifestación cultural incluyente

¿Quiénes participan en esta manifestación cultural incluyente?

En el lado de la música participarán las Musas Sonideras , Andrea Echeverri + Irina Índigo + Malena Duarte , Mare Advertecia , La Bruja de Texcoco , Renee Goust , Mon de León y Miranda Villalobos . Mientras que en las intervenciones artísticas encontrarás a Ophelia Pastrana , Diana Martinez de Mujeres de viento florido , Ibu Aña , Amelia Waldorf , Edna Herández de A Ser ComunidadyDiana Flores de Yopalki Xihuitl /Músicasen Nahuatl. Por último habrán pronunciamientos de Ibu Aña, Brigada Callejera de apoyo a la Mujer“Elisa Martínez AC”, Iranu Colectivo – Mujeres jóvenes indígenas migrantes, Mamá feminista , Red de Madres Lesbianas en México , Border Line Crisis Center , Colectivo LLECA – Colectivo para la atención de personas que viven en situación de calle, trabajadoras sexuales y migrantes, Queereme mucho , Vida Alegre , Somos Aurora y Encuentro Iberoamericano de mujeres en la industria musical .

¿Dónde?En el Jardín Juárez (Av. Chapultepec 61, Col. Centro, CDMX)

¿Cuándo?El 8 de Marzo 2022. Las puertas se abrirán a las 2pm y el evento iniciará a las 4pm.