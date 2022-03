Quizá las hayas dicho alguna vez, pero debes saber que estas frases son machistas y nunca es tarde para eliminarlas de nuestro lenguaje.

Nunca es demasiado tarde para dejar de decir frases machistas que quizá no sabemos que lo son. El mundo está cambiando rápidamente y muchas conductas que tenemos internalizadas ya no son las más adecuadas. Te contamos por qué algunas cosas que decimos pueden tener una connotación machista y cómo modificarlas.

Comencemos por sincerarnos: todxs tenemos prácticas y conductas no tan chidas. Debido al contexto social y cultural en el que crecimos es posible que tengamos algo de racismo, clasismo, homofobia y machismo internalizado. Desde los estereotipos de género que nos enseñaron queriendo o no queriendo en nuestras infancias y adolescencias hasta los comentarios inapropiados que entre todxs perpetuamos día a día, la lengua que nos rodea es reflejo de la sociedad.

Pero así como las palabras cambian, también pueden cambiar las maneras en las que creamos el discurso que nos rodea. Nuestro propósito no es censurar a nadie, sino que en conjunto podamos crear un mundo más seguro para todxs. Un mundo donde no se hieran los sentimientos de las personas, no se forcen conductas a las mujeres “por que es lo que les toca” ni se cancele la identidad de nadie. Hoy te traemos algunas frases que podemos repensar entre todxs.

“¿Pues cómo iba vestida?”

¿Por qué es machista? Regularmente este tipo de frase se usa como respuesta ante ciertos abusos que vivimos las mujeres, los cuales las más de las veces son perpetuados por hombres.

¿Cómo cambiarlo? Primero debemos comprender que nada justifica un abuso: ni cómo iba vestida, si había bebido o si en el pasado había dicho que sí y esa vez era un no. En lugar de preguntar cómo iba vestida una sobreviviente o víctima, mejor preguntemos cómo se encuentra, de qué manera podemos acompañar y prestemos oídos ante la situación.

“Seguro estás de malas porque te está bajando”

¿Por qué es de las frases más machistas que hay? Las mujeres y personas gestantes podemos estar molestas por muchas razones. Puede ser que estemos molestas y al mismo tiempo estemos menstruando, pero eso no cancela nuestras emociones ni invalida nuestras reacciones.

¿Cómo cambiarlo? En lugar de asumir que una persona está molesta por una cuestión biológica mejor preguntémosle directamente la razón de su enojo.

“A las mujeres no hay que entenderlas, solo hay que amarlas”

¿Por qué es machista? Suponer que las mujeres son irracionales es profundamente misógino, más aún en un mundo que les ha impedido compartir sus experiencias y sentires.

¿Cómo cambiarlo? Habla con las mujeres en tu vida, escúchalas y valida sus experiencias.

“Una mujer no puede ser líder porque son muy sensibles”

¿Por qué es machista? Esta generalización no sólo sugiere que todas las mujeres son iguales, sino que además sugiere que hay ciertas características concebidas como inherentemente femeninas (como el cuidado y la ternura) que están peleadas con el liderazgo.

¿Cómo cambiarlo? Todxs nos podríamos beneficiar de espacios donde los sentires sean escuchados y validados, donde el cuidado se ponga primero. Así también cancelar a todo un grupo de personas como posibles líderes es excesivo y no se fundamenta.

“Las mujeres también matan”

¿Por qué es machista? Claro que, lamentablemente, también hay mujeres que matan y abusan. Sin embargo, esta frase se suele usar como respuesta ante las noticias de femicidios perpetuados por hombres.

¿Cómo cambiarlo? Debemos reconocer que los abusos perpetuados por hombres son mucho mayores que los perpetuados por mujeres, que ninguno está bien ni debe ser justificado, que merecemos vivir una vida libre de violencia sin importar nuestro género, preferencia sexual, color de piel, situación socioeconómica o capacidades.

“Ya te puedes casar”

¿Por qué es machista? Normalmente la gente responde esto cuando una mujer habla sobre sus capacidades en la cocina; asumiendo así que para que una mujer pueda casarse debe antes cumplir ciertos requisitos vinculados con el trabajo doméstico y las labores del hogar.

¿Cómo cambiarlo? No asumas que el lugar de las mujeres, casadas o no, está en la cocina al menos que así lo decidan ellas. Todxs necesitamos ser autosuficientes en cuanto a nuestra propia alimentación y cuidados.

“¿También hay de hombre?”

¿Por qué es machista? Este tipo de pregunta la suelen hacer hombres hacia otros hombres a manera de burla sobre la apariencia y la vestimenta del otro. No sólo sugiere la apariencia femenina como insultante para un hombre, sino que presiona a los hombres a verse y actuar de una manera específica.

¿Cómo cambiarlo? Primero sepamos que la ropa no tiene género, que la apariencia de otrxs no debe ser motivo de burla. Reconozcamos que los constructos y expectativas patriarcales también perjudican a los hombres.

“El hombre llega hasta donde la mujer lo permite”

¿Por qué es una de las frases más machistas que existen? Este tipo de respuesta tiende a colocar la responsabilidad de un abuso a la víctima o sobreviviente; como si fuera su trabajo detener al posible agresor.

¿Cómo cambiarlo? No debemos revictimizar a las mujeres ni colocar la responsabilidad sobre las niñas, adolescentes ni adultas. Es responsabilidad de los hombres no ejercer violencia y de las instituciones el crear mecanismos para la prevención de la violencia hacia las mujeres.

Entre todxs podemos seguir creando respuestas complejas ante las preguntas que nos rodean. Si quieres seguir expandiendo tus panoramas te recomendamos estos10 libros de feminismo.