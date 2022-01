No debemos bajar la guardia, pero tampoco nos neguemos a encontrar el amor. Ahí te van varios tips para tener citas seguras en estos tiempos.

Hay que extremar precauciones, pero tengamos que poner todo en pausa. Chécate estas ideas de citas seguras en tiempos de pandemia.

Si ligar y salir con gente no es sencillo, ¿imagínate lo complicado que se ha vuelto ahora, en la era Covid? Ahora no sólo tenemos que mantener pláticas iniciales un poco incómodas con gente que apenas estamos conociendo, sino que además tenemos que preocuparnos por no contagiarnos ni contagiar a otra persona todo el tiempo. A pesar de estos inconvenientes, es posible mantener relaciones sexoafectivas sanas y felices en tiempos de pandemia. Platicamos sobre cómo lograrlo aquí.

Nuestros vínculos son, en gran medida, un enorme motor en el día a día. Nos proveen espacios de escucha, nos acompañan y nos cuidan, y nosotrxs lo hacemos de vuelta. Sin embargo, estos últimos dos años han traído consigo una serie de obstáculos que nos pueden llevar a dificultar el relacionarnos con la gente que queremos o conocer a personas nuevas. Entonces llevamos a la gran interrogante: ¿Cómo podemos salir con personas sin ponernos a nosotrxs y a ellxs en extremo riesgo? Aquí te plateamos una serie de cuestiones que debes tomar en cuenta.

Pregúntate con qué tipo de citas te sientes más cómodx por ahora

Si vas a salir con alguien lo más importante es que sientas comodidad y emoción, no miedo ni presión. Por eso te recomendamos que hagas un ejercicio mental preguntándote con qué tipo de contacto te sientes mejor por el momento.

No hay nada de malo con optar por solamente tener citas vía Zoom o Skype si eso es lo que prefieres. ¿Prefieres tener citasonlinehasta que sientas que el vínculo es seguro? ¡Perfecto! ¿Te aventuras a conocerles en persona desde el inicio? ¡Súper! Lo importante es que establezcas tus límites y los respetes para que procures primero a tu corazoncito, siempre.

Platica sobre Covid y seguridad

Está buenísimo si conociste a alguien que te gustó y quieres lanzarte a conocerle, pero recuerda que no está de más platicar de seguridad y medidas de prevención para cuidarte a ti y a la otra persona.

Plantéense las posibilidades y lleguen a un acuerdo que les haga sentir bien a ambxs: pregúntense si desean usar cubrebocas a lo largo de la cita o si prefieren mantener un metro y medio de distancia mientras comen, quizás te sentirías más segurx si ambxs se hicieran una prueba de antígenos o PCR antes de verse. Recuerda que aunque este tipo de intercambios pueden ser un tanto incómodos y sentirse inusuales, son necesarios y seguro te ayudarán a conocer mejor a tu ligue.

Pixabay

Planea una cita divertida (y segura)

Ya habiendo acordado todo lo que había que acordar, planeen una actividad que les emocione y les permita conocerse. Te dejamos algunas ideas de citas seguras en tiempo de pandemia.

Comida en un espacio abierto

Hay muchas terrazas increíbles en la ciudad en las que puedes compartir una comida o una chela. Si te interesa conocer mejor a tu ligue mientras platican en un espacio al aire libre que se sienta acogedor, te recomendamos estas dos listas de lugares.

Por ejemplo, échale un ojito a estos bares al aire libre en la CDMX o estos restaurantes con terraza.

Caminata

Si te gusta caminar por la ciudad, ésta puede ser una opción para ti. ¿Por qué no vas con tu ligue a trotar o correr en un parque o bosque? Quizás pueden ponerse su cubrebocas y caminar por alguna colonia agradable de la ciudad.

Pixabay

Picnic

Una opción económica, pero igual de divertida que puedes plantearle a tu crush es armar un picnic en el Bosque de Chapultepec. Jálate una cobija de tu casa, cocine cada quien algo para compartir y lleven juegos de mesa. Bueno, bonito y barato.

¡No te olvides de divertirte y cuidarte!