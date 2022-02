Qué tal te suena este plan: Una rodada ciclista con temática de Hello Kitty un día antes de San Valentín. Cool, ¿no? Acá los detalles.

¿Cupido motorizado? Mejor una rodada ciclista de Hello Kitty para celebrar el Día del Amor y la Amistad de una forma muy original. Por primera vez en la Ciudad de México la gatita más querida se pondrá en modo extremo para recorrer las calles de la capirucha en bicicleta en una experiencia súper kawaii. Accesorios kittynos, la ciudad más chula bajo el despejado cielo de febrero y harta diversión te esperan es esta rodada. Échale un ojo, aquí está todo lo que tienes que saber acerca de esta rodada muy cute.

Ya sea que celebres o no el Día de San Valentín, la rodada ciclista de Hello Kitty y sus amigos es un plan divertidísimo para conocer la ciudad, pasarla bien e incluso conocer el amor. Aunque la idea de este evento surgió por el 14 de febrero, no es exclusivo para parejitas, sino que puedes lanzarte con tu bolita de amigos y también solo. No te sientas forever alone, pasar tiempo contigo mismo es chido e incluso puedes aprovechar para hacer nuevos amigos o ligar.

Una rodada kawaii

Además de los personajes de Sanrio, los chicos y chicas de Poráy estarán como anfitriones de la rodada, así que puedes sentirte seguro de andar por toda la ciudad. Este proyecto ofrece experiencias ciclistas para locales y viajeros que quieren conocer a fondo la Ciudad de México, también cuentan con una bici escuela para que aprendas a moverte en dos ruedas como medio de transporte.

El Colectivo Bici Amigos CDMX también forma parte de la organización de la rodada kawaii. Ellos realizan distintas actividades con el objetivo de concientizar a los habitantes de la ciudad acerca del uso de bicicleta de una manera lúdica en la cotidianidad de los días. Puedes aprovechar esta rodada para hacer todas las preguntas que tengas de este tema y, quien sabe, quizás termines adoptando la bici en tu día a día.

¡Anímate! Estos son lo paketaxos disponibles para el día del evento:

Para una persona

Paquete Badtz-Maru ($100 pesos)

Número de competidor

Botón conmemorativo

Paquete Cinnamonroll ($350 pesos)

Un número de competidor

Una playera de la rodada ciclista

1 cubrebocas temático

1 pin conmemorativos

Para dos personas

Paquete Hello Kitty ($650 pesos)

2 números de competidor

Dos playeras de la rodada ciclista

2 cubrebocas temáticos

2 pines conmemorativos

Cuándo: Domingo 13 de febrero de 2021

Horario: A partir de las 15 h

Dónde: Lobby del Hotel Fontan. Av. Paseo de la Reforma #24, Cuauhtémoc

Puedes registrarte aquí

Si este plan no te latió para San Valentín, quizá estás buscando algo como el Microbús (pulquero) del amor, ya sabes, para (tal vez) encontrar al amor de tu vida. Uno nunca sabe.