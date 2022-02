Después del 14 de febrero viene el bajón de los que no triunfaron. ¿Traes mal de amores? Checa estos remedios prehispánicos para el corazón.

Al igual que el amor, el desamor se vive profundamente. Si el segundo no fuera tan devastador y doloroso seguramente no habría tantas canciones, poemas y tragedias al respecto. El mal de amores tiene nombre y síntomas muy reales; según el Departamento de Salud de John Hopkins, el síndrome del corazón roto, es una afección que puede causar una debilidad rápida, pero reversible, del músculo cardíaco. Si de plano no hubo suerte este día del amor, esto te interesa.

Esto se debe al estrés emocional y físico que desata el duelo por el rompimiento, muerte o alejamiento de una pareja, amistad o algún otro vínculo de importancia.

Este síndrome puede imitar los síntomas de un ataque cardíaco; sudoración, dolor en el pecho, mareo y dificultad para respirar. Además, el exceso de adrenalina puede provocar el estrechamiento de las arterias que suministran sangre al corazón; causando una disminución temporal del flujo sanguíneo a dicho órgano. Pese a la sensación de ataque al corazón, no se le considera mortal… Aunque sabemos que así se siente, ouch.

Mal de amores

Conocimiento ancestral

Mucho antes de que la medicina le diera un nombre al dolor que sentimos ante las rupturas nuestros ancestros ya contaban con una serie de plantas y remedios para sanar tu corazoncito. No solo eso, creían que toda persona lleva en su interior un “cofre”, uno que bombea sangre y nos da vida; “el corazón sirve como almacén de las experiencias humanas y la frase para referir a ese cofre es; Niquehua ipan noyolo. “Guardo en mi corazón”.

Flor de corazón

Mal de amores

Si te suena el nombre de Yoloxóchitl, debes saber que es el de una de las hierbas empleadas; Yoloxóchitl, o Talauma mexicana, que también se conoce como Magnolia Yajlachhi, Flor de Corazón en zapoteco.

Es endémica de Oaxaca y la Universidad de Guadalajara ha comprobado lo que la herbolaria ancestral promovía: sirve para problemas cardíacos y tonifica la sangre. Su preparación consiste en combinar esta flor con ruda, lima, toronjil y limón en aguardiente, y no, no es para emborracharse y olvidar.

Debe untarse en el cuerpo, luego debes taparte bien, amarrar en tu cabeza una cinta y descansar. Si no puedes, porque la vida sigue y hay que chambear, puedes preparar un macerado uniendo la corteza de la flor con un cuarto de vino y tomar una cucharada en ayunas hasta que mejores.

La Rosita del cacao

Mal de amores

La Rosita del cacao, o Cacahuaxochitl es uno de los principales ingredientes del chocolate. Esa delicia que mucha gente usa como comfort food. Los pueblos nativos de Oaxaca la empleaban para tratar la fiebre, la ansiedad y hasta la tos. Para el mal de amor se hacía una infusión aromática con la corteza y la savia cuyo poder curativo “hacía que las partes del corazón roto volvieran a juntarse” y así la persona podía recuperarse.

Medicina para la rotura del corazón

La Neyoltzayanalizpatli, mejor conocida como “la medicina de la rotura del corazón” fue descrita por Francisco Hernández, autor de “Historia de las Plantas de la Nueva España”, como una planta con raíces semejantes a cabellos, en ella nacen hojas gruesas y verdes, con una flor redondeada y blanca con púrpura, de dónde le viene el nombre.

Según Hernández, carece de sabor y olor notables, para usarse como remedio debía beberse en infusión para el espanto y el mal de amores.

Lloradita y a dormir

Mal de amores

Otro de los remedios era simplemente llorar: Según el documento “Llorar entre nahuas y otras culturas prehispánicas”, de Daniel Graña Behrens, en la cultura azteca el llanto era muy valorado y tenía distintos significados.

Es importante mencionar que en los códices y relatos de la época, llorar no es un asunto exclusivamente de las mujeres; los hombres, especialmente los guerreros, aparecen llorando en varios pasajes. Así que no te contengas, porque no hay nada de malo en ello.

Las “lágrimas buenas” eran derramadas en el matrimonio, debido a la separación de la casa materna y la familia. También en separaciones y muertes tenía un papel importante, igualmente para expresar remordimiento por faltas y crímenes cometidos.

Asimismo era una expresión de tristeza y dolor por recuerdos y pérdidas. Además de su carácter ritual, generaba alivio, lo cual también está respaldado por la ciencia.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Harvard las lágrimas “emocionales”, encargadas de eliminar las hormonas del estrés y otras toxinas de nuestro sistema, ofrecen muchos beneficios a la salud: el llanto libera oxitocina y endorfinas. Dichas sustancias nos hacen sentir bien y ayudan a aliviar el dolor físico y emocional.

Finalmente, recuerda que lo que experimentas es temporal, date chance de sentir el mal de amor, aplica estos remedios y recuerda las palabras de quienes han estudiado el Síndrome del corazón roto: “los síntomas son temporales y completamente reversibles: el corazón suele recuperarse por completo”.

