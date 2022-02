El cantautor y poeta Marwán volverá a cantar en México luego de casi tres años de ausencia, y esto nos dijo antes de su llegada al país.

La espera del público mexicano por ver en concierto a Marwán terminará este mes. Y el entusiasmo ha sido tal que de las 10 fechas de su Gira Round México seis ya se agotaron, como la de la capital donde los boletos volaron en dos horas. Él lo sabe, y eso lo tiene más ansioso por llegar, además de que podrá volver comer a todas horas posibles la comida mexicana que tanto le gusta.

Emocionado por volver a la CDMX y los sold outs de su gira

Debe ser muy emocionante para todo artista volver a visitar lugares donde sabe que es bienvenido. ¿Cómo te sientes de regresar a México?

“La verdad que estoy loco por volver, sinceramente, porque lo cierto es que México es de los sitios donde más me quieren, no sé si incluso más que en España. En España me va muy bien, pero es que en México me quieren mucho y me lo demuestran mucho.

“Cada vez que he estado testando un poco por la redes ‘familia de México, cómo os echo de menos’, la respuesta es absolutamente brutal. Y ahora al ver cómo ha sido la respuesta ante la venta de boletos, estoy encantado porque vamos con todo”. Marwán ya hizo sold out en varios lugares y se siente agradecido por esto, “es un premio enorme”.

Cortesía David Palacín

Mijares: ¿Por qué siempre será nuestro Soldado del Amor?

¿Qué puede esperar el público mexicano que ya te demostró con sold outs que te está esperando?

“Durante la pandemia saqué mi ultimo un disco (El viejo boxeador) que es lo que voy a presentar. Aunque siempre voy a sacar las canciones de toda la vida, las que le gustan a la gente, esos clásicos como ‘Un día de estos’ o ‘Cosas que no puede responder’ o ‘Mi paracaídas’. Pero traigo el disco nuevo y lo canto casi al completo en los conciertos porque creo que es el más bonito que haya hecho nunca, sinceramente”.

Sobre el primer disco optimista de su carrera

Al respecto de este álbum lanzado en 2020, Marwán dice que va en línea con el estado de ánimo del momento en el que lo compuso. Y además es lo opuesto al anterior, que era triste.

“Éste es el disco de cuando uno se repone, se da cuenta que las cosas buenas vuelven, es el disco de las segundas y las terceras oportunidades. De superar los obstáculos definitivamente o darse la oportunidad de superar obstáculos a nivel personal, amoroso, social, y es el primer disco optimista que hago en mi vida”.

Además, confiesa que “tenía mi miedo porque sé que en México gustan muchísimo las canciones de desamor, pero lo cierto es que a la gente le ha encantado, creo que les ha llegado mucho. La gente ha agradecido mucho que sea un disco que está muy basado en la esperanza”.

Marwán también traerá sus poemas a México

Además de cantautor, Marwán es poeta y ha lanzado varios libros. El más reciente es Una mujer en la garganta, ya disponible en México, y podremos escuchar algo de eso en sus conciertos por el país.

“Sí, por supuesto que va a haber lugar para los poemas, es imposible que no lo haya. En México, aparte creo que es el único sitio en el mundo donde leyendo un poema la gente se lo sabía de memoria y lo coreaban como si fuera una canción. Esto es algo inusitado, la verdad, tanto que sí, por supuesto que habrá algún poema, que yo se cuál les va a gustar”.

Sus recuerdos más preciados de la CDMX y México

En esta ocasión, el artista español se presentará en 10 ciudades del país, incluyendo la capital. Pero antes ya se había presentado en diversos sitios que recuerda muy bien por el público y lo que ha visto.

“Me llamó la atención una de las primeras veces, en 2013 que hice una gira, y es que no me escuchaba cantar de lo que cantaba la gente, fue espectacular.

“También (recuerdo) cosas de turismo, cuando estuve en Chiapas o la Riviera Maya buceando. México está lleno de paraísos, la verdad, ese tipo de cosas me ha encantado. Y luego, también conocer a tanta gente, tengo muy buenos amigos y para mí ya son inolvidables, para toda la vida”.

Sobre la Ciudad de México, ¿cómo la describes tú, alguien que viene de fuera de vez en cuando?

“Al principio me resultaba tan grande, me impresionaba, y eso que Madrid es ya muy grande, pero cada vez me gusta más. Ya voy conectando las partes, porque conozco el barrio de la Condesa o la Roma, otros lugares. Me cuesta saber como se va de un lugar a otro, pero lo cierto es que me gusta mucho la ciudad, está llena de rincones interesantes”.

¿Cuáles son esos rincones que más se te han quedado grabados?

“Me encanta ir por la Roma con amigos y meternos a diferentes bares, restaurantes, probar cosas. También me parece alucinante un mercado súper loco con animales, que me pareció fascinante. Luego también está la zona del Ángel de la Independencia y todo eso me gusta muchísimo”.

¿Y en cuanto a comida? Porque es una de las cosas que más le gusta a los extranjeros cuando vienen a esta ciudad.

“Toda, la verdad. He probado desde los típicos tacos o enchiladas o chilaquiles. Incluso me vuelve loco el picante, estoy siempre echándole picante a la comida. También me encanta la sopa de tortilla, el mole poblano, los chiles en nogada.

“Lo malo de México es que te apetece comer todo el rato. Incluso los desayunos, yo suelo comer poquito aquí en España, en México eran una locura”. Y agrega a sus platillos favoritos el cabrito de Monterrey y todos los tipos de mole de Oaxaca.

Cortesía David Palacín

Marwán, México y la música

¿Hay cantantes mexicanos que no pueden faltar en tu playlist o con los que te gustaría colaborar?

“Ya, con Leonel García, que me apasiona de verdad, es un compositor y un cantante increíble y tuve la suerte de grabar una canción mía con él, ‘La vida cuesta’. Pero me encantaría cantar algún día con Natalia Lafourcade, Carla Morrison, Julieta Venegas, Kurt, Reyli. Hay muchos cantantes muy buenos en México, la verdad”.

Todas las experiencias positivas que has tenido en México ¿te han inspirado alguna canción, poema, frase, algo?

“Durante el confinamiento hice una canción preciosa a México, pero luego fue perdiendo fuelle. Me gustó mucho en el momento de hacerla, pero siempre sentí que (México) se merecía una canción mejor, y la haré”.

Aunque, recuerda, ya ha incorporado un poco de ranchera y corrido en su música, y le gustaría tocar más. Incluso, revela, “estuve aprendiéndome ‘Hasta la raíz’ de Natalia Lafourcade para probar el ritmo del huapango que es muy parecido en cierto modo al ritmo de chacarera, que en mi disco hay una chacarera. Estoy estudiando algunas cosas que por supuesto incorporaré en el futuro en un disco”.

Marwán regresará a la CDMX este 5 de marzo para presentar su Gira Round México en el Lunario del Auditorio Nacional. También cantará en Querétaro, León, Aguascalientes, Texcoco, Pachuca, Xalapa, Puebla, Monterrey y Saltillo entre el 17 de febrero y el 4 de marzo. Boletos en: www.marwanweb.com/conciertos

Lo que resta del año seguirá sacando música, algunos duetos, covers, y dando shows en España. En cuanto a la poesía, no planea sacar un libro este año, aunque sigue escribiendo versos y espera que el regreso a México lo inspire. ¿Irás a verlo en su gira por el país?