Ay, sí... de plano decidimos ir a hacernos unas rastas con la 'mera mera' de los dreadlocks en toda la CDMX. Checa cómo quedamos.

Que si son bien mariguanos, que si no se bañan… hay muchas leyendas urbanas y prejuicios alrededor de las rastas —también conocidas como “dreadlocks”— y para saber un poco más acerca de ellas, ¿qué mejor que desvelar nuestras dudas echando una platicada con la más experta de la CDMX mientras disfrutamos de cómo hace su arte en nuestra propia cabeza?

Angie Master Dreads hoy tiene un local ‘como Dior manda’ ubicado en la calle de República de Colombia, pero para que esto ocurriera tuvo que pasar mucho tiempo de trabajo, esfuerzo y especialización. Ella fue de las pioneras de las rastas en la CDMX y tiene ya más de dos décadas dedicándose a enchular las cabezas no solo de los chilangos, sino de gente que acude con ella incluso de otros estados y ha atendido incluso a extranjeros.

Llevo ya 27 años en esto; empecé ayudándole a un compañero allá en el Tianguis Cultural del Chopo.

Seguidora del movimiento reggae, ella recuerda con nostalgia aquellos tiempos en que ‘El Chopin’ —como también lo llaman algunos de sus asiduos visitantes— no era lo que hoy.

“Empezamos literalmente desde abajo, en un puesto en el piso. Trabajar con tanta gente es lo que me ha hecho no perder el suelo, a pesar de lo mucho que hemos crecido”, dice Angie mientras comienza su trabajo en mi cabeza.

Checa también: Nos hicimos los uñones más perrones del tianguis de uñas de la calle Alhóndiga.



Las rastas: mitos y prejuicios alrededor de ellas

Hoy elegí un color azul turquesa para hacerme mis rastas mientras platico con Angie. Me doy cuenta de que ella hace desde lo más tradicional hasta looks más atrevidos o incluso arregla a personas que no están familiarizadas con el ambiente del reggae, como yo. Pero eso no le molesta.

Actualmente las rastas ya son vistos más como parte del estilismo. Muy al principio sí era algo muy cerrado, solo la gente del movimiento rasta o a quien le gustara el reggae los traía. Pero hoy ya no es así, y eso también es bueno, porque nos permite hacer cosas distintas. Aquí hay chicas que vienen a hacerse peinados en sus rastas y van a eventos sociales como bodas o graduaciones con ellas. Y se pueden hacer cosas muy vistosas. Por ejemplo, existe el acabado “curly” (rizado) para aquellas que quieran que sus dreads se vean súper para alguna ocasión especial.

Si bien añora y agradece los tiempos del Chopo, también es consciente de que es bueno que la mentalidad esté empezando a cambiar. Ya no ven a quienes tienen rastas como personas que no se bañan o que tengan que entrarle a la mota para traerlos (como si para empezar eso fuera algo malo).

Me gusta que la gente lo vaya viendo como algo más normal, y así nosotros también nos vamos especializando. Me gusta que estoy llevando esto a otro nivel, antes era un círculo de gente muy cerrado, ahora ya lo vemos como parte del estilismo y podemos hacer otras cosas en el pelo y brindar un servicio más profesional. Hay gente que porque toma un curso de una semana y ya se dicen dreadmakers, pero qué me van a decir a mí, que tengo 27 años en esto.

¡Ay dolor ya me volviste a dar!



Es probable que no lo sepas, pero el tejerte las rastas o darles mantenimiento duele, sobre todo en la zona de la cabeza cercana al remolino. Pero vaya que vale la pena. Jalones aquí, jalones allá, y voy viendo cómo Angie me va poniendo extensiones color turquesa. Cabe aclarar que vine con pelo muy corto, y aún así ella no se achicó y se rifó como las grandes a ponerme las extensiones.

Con que tengas unos 3 o 4 dedos de pelo ya podemos trabajar. También hay gente con alopecia y nosotros acomodamos los dreads para que, con el volumen, no se les vea. Esto es un reto, pero siempre se puede.

Para acabar más rápido, Angie le llama a sus colaboradores, y ahora sí, a 6 manos me terminan todos de poner mis rastas. Dos horas de trabajo y de jalones después —y una lagrimita que se escapa de mis ojos— estoy listo. Y no podría estar más satisfecho: me voy con unas rastas increíbles y ya vendré en un par de semanas a que Angie haga su magia dándoles el mantenimiento pertinente.

Mira también cómo fuimos a un estudio donde te tatúan hasta que ya no aguantes.

__________



Si se te antojan unas… ¿Qué mejor que acudir con la máster de las rastas en la CDMX?

¿Dónde? Angie Master Dreadlocks México, Estética Especializada.

Dirección: República de Colombia #6, esquina con República de Brasil.

Citas: vía supágina en Facebooko vía WhatsApp: 5573260826.



Horarios: Lun-sab: 10:00-19:00, dom 12:00-17:00

Precios: dependiendo del largo, el trabajo y acabado.