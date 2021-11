Oh sí, tu sueño pulquero está a punto de hacerse realidad con este tour por 3 exhaciendas pulqueras organizado por Pulquipedia.

Quieres ir a un tour pulquero y Pulquipedia lo sabe. ¿Te sientes muy salsa hablando del pulque? A ver, menciona tres haciendas pulqueras tradicionales de México. Es broma, aquí no quitamos credenciales de fans pulqueros, pero sí te traemos este recorrido para conocer todo acerca de la producción de la bebida favorita de la diosa Mayahuel: el pulque. Para esto es necesario visitar tres exhaciendas cercanas a la CDMX. Alista chamarra y bloqueador —ya saben cómo se las gasta el clima—, súbete al Pulquibus para un sabroso viaje.

La neta es que este recorrido está muy bizarro —entiéndase con el significado inglés de peculiar o estraño como diría la Chapoy—, no sólo harás un recorrido por tres ex haciendas pulqueras, también serás parte de un ritual de limpieza astral y participarás en charla astronómica que terminará con la búsqueda de ovnis cerca de las pirámides de Teotihuacán. Ah, caray, esto me interesa.

Vamos por partes. Aunque habrá curados y pulque blanco para degustar, también aprenderás mucho. El tour por haciendas pulqueras tiene como propósito mostrar la historia del pulque, desde sus raíces prehispánicas hasta las grandes haciendas pulqueras del siglo XX, la producción de esta bebida y sus características principales.

El Tour de Ex-Haciendas Pulqueras incluye las haciendas de Xala, Soapayuca y Hueyapan de la mano de un guía experto que te explicará todo lo que tienes saber, tanto de la tradición pulquera como de la zona. Este tour también incluye una parada en un conjunto de cuevas para narrar historias de terror y probar la única pulcata en México localizada en una caverna. Para cerrar con broche de oro se llevará a cabo una pequeña plática astronómica para observar el cielo que veían los teotihuacanos —y con suerte tener un contacto del tercer tipo—.

Tour de Ex-Haciendas Pulqueras organizado por Pulquipedia: ¿Cómo, cuándo, dónde y de a cómo?

¿Así o más consentidos? Los boletos ya se encuentran a la venta y es un cupo limitado para garantizar la mejor atención y respetar las medidas de seguridad. Además, el boleto incluye unos shots de mezcal, un jarro pulquero y un amuleto de regalo.

Dónde: Salida y llegada en el Monumento a la Revolución Cuándo: Sábado 20 de noviembre

Horario: De 8:30 h a 22 h

Costo: $850 pesos sin transporte y $999 con transporte incluido

Instagram: @pulquipedia

Reservaciones e información: https://bit.ly/2Wf7d0G