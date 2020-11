Navidad 2020 en la CDMX

¿Hueles eso? Es el aroma de la época navideña que llega a territorios chilangos. Pues aunque nos agarre en época de pandemia, aquí te decimos qué hacer en Navidad 2020 en la CDMX.

Y no te preocupes, porque este mes hay un chorro de entretenimiento en casa y con sana distancia. Así que prepara a la familia y diviértanse con estas recomendaciones.

¿Qué hacer en Navidad 2020 en la CDMX?

Este 2020 la Navidad chilanga tendrá un formato híbrido. Si bien ya se hizo oficial que no habrá pista de hielo en el zócalo, no hay que poner caras largas, ya que por planes y actividades no paramos.

La Fábrica de Santa ¡desde tu carro!

Un clásico de cada año es visitar La Fábrica de Santa Claus. Y afortunadamente, regresa esta Navidad 2020 en la CDMX con un nuevo formato al estilo drive-in.

Prepara el carro, porque hasta el 23 de diciembre puedes llevar a los más pequeños a que disfruten de este espectáculo. Podrán cocinar con la Señora Claus, descubrir la magia que permite hacer volar a los renos, conocer la impactante fábrica de juguetes y conocer a Santa en persona.

Dónde: Parque Bicentenario (Av. 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, Miguel Hidalgo)

Cuándo: miércoles a domingo de 13:00 a 22:00

Costo: $1,500 por auto

Lánzate a Expo Fantástica

No todo es Santa y villancicos. Durante la Navidad 2020 en la CDMX también puedes disfrutar de Expo Fantástica en el WTC.

Se trata de un evento que combina todo lo “extraño” que nos encanta a los chilangos. Aquí podrás ver cosas relacionadas con los cómics, anime, brujería, esoterismo, cosplay, vampiros ¡y hasta ovnis!

En esta nota te dejamos más detalles del evento, pero de una vez te decimos que es algo que no te puedes perder.

Dónde: WTC (Montecito #38, Col. Nápoles)

Cuándo: 4 al 6 de diciembre

Costo: $40 niños, $60 adultos por día

El Cascanueces en el teatro (o desde casa)

Esta historia, creada por E. T. A. Hoffmann, es todo un clásico de la época y no podía faltar esta Navidad 2020 en la CDMX. Sin embargo, a diferencia de otros años, se trata de una representación más pequeña en el Teatro Tepeyac.

Far Alonso Ballet Company se encargará de dar vida a la historia de Clara, quien viaja a un mundo lleno de magia.

Ahora que si no quieres salir, está la opción de ver la presentación de la Compañía Nacional de Danza de forma gratuita. Se trata de una función del 2018 que se hizo en el Auditorio Nacional y puedes verla aquí.

Dónde: Calz. de Guadalupe 497 esq. Victoria, Col. Estrella, Gustavo A. Madero

Cuándo: hasta el 26 de diciembre; sábados 16:30 horas y 19:00 horas

Costo: $300 a $500 y los consigues aquí

Clásicos en el Autocinema Coyote

Si tienes ganas de cine, entonces esta Navidad 2020 en la CDMX debes ir sí o sí al Autocinema Coyote. Y es que entre su cartelera de diciembre encontrarás títulos de la temporada.

Por ejemplo, la comedia romántica favorita de muchos Love Actually; la divertida Mi Pobre Angelito; o El Extraño Mundo de Jack, que muchos aseguran que es más de Halloween.

Así que no lo dudes y revisa todos los títulos que tienen disponibles para que compres tus boletos, ¡porque vuelan!

Cuándo: revisa las fechas y horarios en el sitio

Dónde: hay dos sedes: Insurgentes (Insurgentes Sur #1729, Guadalupe Inn) y Polanco (Lago Zurich #200, Granada)

Costo: $299 por auto

Al fin llega la Mujer Maravilla

Si eres medio grinch, o no te late tanto ambiente navideño, una gran opción es ver el esperado estreno de cine de Mujer Maravilla 1984. Estará en cines comerciales desde el 17 de diciembre, así que ponte vivo, sigue todas las medidas de seguridad y disfruta del regreso de esta guerrera.

Dónde: En tus salas de cine favoritas

Cuándo: Te recomendamos revisar la cartelera

Visita esta villa iluminada

Si la pandemia arruinó tus planes de lanzarte a Atlixco, no te preocupes. Esta Navidad 2020 en la CDMX puedes disfrutar de luces y villancicos con Mágica Nochebuena en Xochimilco.

Se trata de un evento en el embarcadero Caltongo donde disfrutarás de un recorrido en trajinera. Para después llegar a una mágica villa iluminada. Ahí habrá toda clase de antojitos típicos y podrás ver una pastorela. Además, podrás tomarte fotos en escenarios iluminados y con Santa y los Reyes. Así que diles a los niños que lleven su carta.

Dónde: Embarcadero Caltongo Xochimilco (Av. Nuevo León S/N, Barrio Caltongo)

Cuándo: viernes, sábados y domingos del 4 al 20 de diciembre

Costo: $336 por persona

Disfruta de Un cuento de Navidad

Durante esta Navidad 2020 en la CDMX también puedes disfrutar de otra gran historia en el teatro. Se trata de Un Cuento de Navidad, historia en la que el Señor Scrooge es visitado por tres diferentes espíritus que cambiarán su vida.

Disfruta de las limitadas funciones con sana distancia.

Dónde: Calz. de Guadalupe 497 esq. Victoria, Col. Estrella, Gustavo A. Madero

Cuándo: 6, 20 y 27 de diciembre

Costo: $350 general

Lo mejor de Ghibli a Piano

Otra actividad para los que no son fanáticos de la Navidad, es este hermoso concierto online. En él se revivirán las bandas sonoras de las películas de Studio Ghibli (El Viaje de Chihiro, Mi Vecino Totoro, El Increíble Castillo Vagabundo, etcétera).

Se trata de un evento realizado por Cinema Concert Club y que podrás disfrutar desde la comodidad de tu sala y estará disponible por 24 horas.

Dónde: evento en streaming

Cuándo: 19 de diciembre

Costo: $89, consigue tu acceso aquí

Lazos de Navidad en el Papalote

¿Todavía no visitas el Papalote Museo del Niño? Pues agarra de pretexto la Navidad 2020 en la CDMX. Y más porque en esta temporada estrenará la exposición Lazos de Navidad.

Se trata de una muestra en la que participaron 11 estados de la república y cada uno se hace presente a través de árboles navideños decorados de maneras tradicionales.

Dónde: Av. Constituyentes 268, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo

Cuándo: del 17 de diciembre al 10 de enero (ojo, no abrirán 24, 25 y 31 de diciembre, ni del 4 al 6 de enero)

Costo: $115 por persona

Navidad mágica de Harry Potter

Los potterheads tienen eventos todo el año y afortunadamente hay uno para la Navidad 2020 en la CDMX.

Se trata de un festival con sana distancia en las instalaciones de la Casa Franciscana.

Además de encontrar mercancía relacionada con la saga, podrás ser parte de un taller de varitas, una clase de coctelería o participar en las bodas temáticas.

Dónde: Casa Franciscana (Jesús María 42, Centro Histórico)

Cuándo: 18 de diciembre

Costo: De $50 a $1000

