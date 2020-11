Para salvaguardar la salud de los chilangos, Sheinbaum anunció que no habrá pista de hielo en la CDMX 2020. Todos a los festejos virtuales

¿Esperabas un milagro navideño? Pues lamentamos decirte que este año no podrás ir a celebrar la Navidad al Zócalo. Sobre todo porque la pista de hielo en la CDMX 2020 queda oficialmente cancelada.

Así que guarda tus patines y tus ganas de salir al Centro Histórico. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue quien dio a conocer esta noticia a través de una conferencia de prensa.

Especificó que no habrá ninguna clase de actividad especial o festejo en la Plaza de la Constitución. Pues están conscientes de que sería bastante imprudente invitar a la ciudadanía a salir de casa.

También lee: 10 lugares (con sana distancia) para tus chilanguitos 🤸🏻‍♂️

Adiós pista de hielo en la CDMX 2020

Cuando se le preguntó a Sheinbaum sobre la pista de hielo en el Centro, ella respondió que no estará disponible este año: “No, no va a haber actividades que puedan congregar a personas, no sería responsable de nuestra parte”.

Pero que no te apachurren el espíritu navideño. Pues aunque no habrá pista de hielo en la CDMX 2020, Sheinbaum informó que habrá otro tipo de celebraciones.

“Van a ser actividades virtuales, desafortunadamente, pues no estamos en condiciones de llevar a cabo otro tipo de actividades en el Zócalo este año; y las vamos a anunciar en su momento.”, comentó la jefa de Gobierno.

Checa esto: ¿Navidad todo el año? ¡Es posible en esta tienda! 🎄🎅🏽

Además, eso no quiere decir que el Zócalo y sus alrededores se queden pelones. Pues ya se colocaron los tradicionales adornos y luces navideñas en varias fachadas de la zona. Aunque eso sí, la fecha de su encendido sigue sin definirse.

Aunque nos quedamos sin pista de hielo en la CDMX 2020, en esta nota te recomendamos otras actividades que puedes realizar para disfrutar de la temporada decembrina.

Pero eso sí, recuerda siempre mantener sana distancia, usar cubrebocas y gel antibacterial y seguir con todas las indicaciones sanitarias.

Te recomendamos: Cine, teatro y parques para tus chilanguitos en noviembre