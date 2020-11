Si ya se te acabaron las ideas para que tus chilanguitos disfruten sus fines de semana, checa estos lugares para visitar con niños en CDMX

¿Tus pequeños ya no se hayan en casa? Si te urge sacarlos de casa, pero no te confías de la nueva normalidad, no te preocupes. Te dejamos un top de lugares para visitar con niños en CDMX: aire libre, actividades divertidas y sana distancia para pasarla increíble.

Así que prepara a los chilanguitos y planea bien el fin de semana, porque van a querer recorrer todos estos espacios. Y más porque también podrán disfrutar, en algunos de ellos, de la naturaleza.

Lugares al aire libre para visitar con niños en CDMX

Arma el itinerario porque te va a faltar tiempo para llevar a tus hijos o sobrinos a estos lugares con #SuSanaDistancia.

Parque Ejidal San Nicolás Totolapan

Fotos: Facebook Parque Ejidal San Nicolás Totolapan

Para olvidarte del encierro y del caos de la ciudad, no hay nada mejor que ir a este santuario natural ubicado al sur de la CDMX. Lo mejor de todo es que es uno de los mejores lugares al aire libre en CDMX, pues los conectará con un espacio boscoso y donde corren las aguas del río Eslava, y también diversos arroyos y manantiales.

Además, cuenta con más de 120 km de senderos y brechas para recorrer en bicicleta o a pie. ¡Y hasta puedes llevar a tu perro! También cuenta con tirolesa (que en semáforo rojo no funciona), un laberinto, renta de bicis y cuatrimotos y mucho más.

Dónde: Kilómetro 11.5 de la carretera Panorámica Picacho Ajusco, La Magdalena Contreras.

Cuándo: todos los días de 08:00 a 16:00

Costo: $60 ciclistas, $40 caminantes, $15 perros, $35 estacionamiento

Rancho Mágico

Facebook: Rancho Mágico

Otra manera de entretener a los pequeños es en Rancho Mágico. Y es que es de los mejores lugares para niños al aire libre porque aquí aprenderán a cuidar el mundo animal y natural mientras se divierten.

Por eso, el gran atractivo son todas las especies que tú y tu familia pueden ver de cerca. Inclusive, puedes interactuar con algunas. Además, el lugar cuenta con toda clase de talleres, laberinto, zona de juegos, mega tobogán y más.

Dónde: Camino Real, Oyameyo 50, San Miguel Topilejo, Tlalpan

Cuándo: sábados, domingos y días festivos oficiales de 10:00 a 17:00

Costo: $149

Parque La Mexicana

Foto: Facebook Parque La Mexicana

Otro de los lugares para visitar con niños al aire libre que no puede faltar es La Mexicana. Este parque se ubica en Santa Fe y cuenta con casi 30 hectáreas que toda la familia puede disfrutar.

Tiene skatepark, jardín canino, área para bicicletas y patines, un jardín oculto aislado del ruido, andadores para caminar y correr y hasta un gran lago.

Dónde: Lomas de Santa Fe, Col. Contadero

Costo: entrada libre

Cuándo: todos los días de 05:00 a 22:00

Parque Nacional Desierto de los Leones

Foto: https://desiertodelosleones.mx

Otro de los lugares para visitar con niños al aire libre se encuentra al sur, casi llegando al Estado de México. Se trata del Desierto de los Leones que tiene más de mil 500 hectáreas.

En este bosque encontrarás un exconvento del siglo XVII, un pequeño río y una serie de actividades recreativas para toda la familia.

Además, puedes desde organizar de un picnic o disfrutar de toda clase de antojitos que ofrecen ahí mismo.

Dónde: Carretera México-Toluca s/n, Col. La Venta, Cuajimalpa

Cuándo: martes a domingo de 09:00 a 17:00

Costo: desde $12

Bioparque Estrella

Un clásico de lugares para visitar con niños es este parque temático con Safari que se ubica muy cerca de la CDMX. Y es que aquí hay ejemplares de todo tipo: leones, jirafas, elefantes, tigres, hipopótamos, y más.

Además, hay otro tipo de actividades como una pared de escalar, tirolesa, esferas, paseo en lancha, entre otros.

Dónde: Carretera Ixtlahuaca – Jilotepec Km 38.5 El Puerto, Municipio de Jilotepec, Estado de México

Cuándo: todos los días de 10:00 a 18:00

Costo: $290 a $310

Parque Bicentenario

Foto: Parque Bicentenario

Entre los lugares para visitar con niños en la CDMX también está el Parque Bicentenario. Se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo y cuenta con 55 hectáreas de áreas verdes. Y sí, tiene distintas zonas y atracciones.

Por ejemplo, un lago artificial, canchas deportivas, biomas, orquideario, juegos para niños y más.

Dónde: Av. 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, Miguel Hidalgo

Cuándo: de martes a domingo de 07:00 a 18:00

Costo: entrada libre

Chapultepec

Foto: Facebook Bosque de Chapultepec

Cuando hablamos de lugares para visitar con niños al aire libre, hay un clásico que nunca pasa de moda: Chapultepec. Y es que esta zona tiene un montón de cosas que ofrecer. Desde el Zoológico, la visita al Papalote Museo del Niño, recorrer el Jardín Botánico, visitar el lago o simplemente recorrer sus áreas verdes.

¡No hay pierde!

Los Dinamos

Foto: Facebook Los Dinamos

Los parques nacionales son grandiosos en estos tiempos. Y una gran opción de lugares para visitar con niños es el Parque Nacional Los Dinamos.

Se trata de un área natural protegida con una extensión de 429 hectáreas de bosque. Afortunadamente, hay senderos y puedes practicar bicicleta, tirolesa, campismo, pesca de truchas o hasta montar a caballo.

Dónde: Camino a Los Dinamos, La Carbonera

Cuándo: todos los días de 06:00 a 18:00

Costo: gratis

Xochitla Parque Ecológico

Foto: Facebook Xochitla

Ya sea que quieras hacer un picnic, recorrer grandes jardines, andar en bicicleta y patines o hasta conocer dinosaurios, este es uno de los mejores lugares para visitar con niños.

Y es que aquí hay mil y un cosas que hacer con toda la familia. Además, durante todo el año tienen actividades especiales. Así que no dudes en darte una vuelta.

Dónde: Xochitla Parque Ecológico (Carretera Circunvalación s/n, Tepotzotlán)

Cuándo: martes a domingo de 09:00 a 17:00

Costo: $90 a $155

Hacienda Panoaya

Uno de los lugares para salir con niños se ubica muy cerca de la CDMX. Se trata de la Hacienda Panoaya, que fue hogar de Sor Juana Inés de la Cruz.

Lo mejor de todo es que este lugar ofrece una gran cantidad de actividades al aire libre y para toda la familia. Hay tirolesa, paseo en lancha, lemuario, aviario, un parque con venados acariciables, laberinto, paseo en tractor y más.

Dónde: Carretera Federal México-Cuautla Km 58, Panoaya, 56900 Amecameca de Juárez, Méx.

Cuándo: todos los días de 9:30 am a 17:30

Costo: $199 a $249

Recuerda seguir todas las medidas de prevención sanitaria: cubrebocas, sana distancia y constante lavado y desinfección de manos.

