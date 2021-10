Rock Show es el lugar del que siempre soñaste: tazos, hielocos y cosas que nunca creíste que volverías a ver al alcance de tu mano.

Bien dicen los que conocen la CDMX que en el Centro se encuentra de todo, hasta lo que no se está buscando. Hay calles especializadas en herramientas, otras en artículos de belleza e incluso hay tianguis especializados en todo aquello que te puedas imaginar. Uno de estos casos atípicos y con un público objetivo muy específico, es el Rock Show, un mercado sobre ruedas que hace las delicias de todas aquellas personas que se dedican a coleccionar todo lo relativo a la cultura pop.

Ubicado a las afueras del Metro Hidalgo —ahí, junto con pegado a la Alameda Central—, adentrarse en este tianguis es sin duda un golpe de nostalgia, sobre todo para aquellos que crecimos en los 90 y primeros años de los 2,000. Es como si, de golpe, volviéramos a nuestros años de primaria y secundaria al encontrarnos con todas aquellas cosas que eran codiciados “tesoros”: tazos —desde los más viejitos hasta los más modernos— Pepsi Cards, Hielocos, Monstruos de Bolsillo.

Aquí la NOM 051 (esa que prohíbe las mascotas en los etiquetados de alimentos) no existe, y hay juguetes del Maguito Sonric’s por aquí, y peluches y alcancías del Osito Bimbo por allá. También se puede ver un Topo Gigio mostrando los dientes con una sonrisa eterna, como si no se hubiera enterado de que pasó de moda hace décadas. A su lado un muñeco de ALF con playera hawaiana sonríe, mientras un transeúnte le echa mano y comienza el deporte del regateo.

Precios competitivos: tianguis vs Internet

Una de las cosas que hace atractivo a este tianguis para coleccionistas es que los precios no están tan manchados. Pregunto por ejemplo por un muñeco de Serafín, la telenovela que estuvo de moda en 1999, y la respuesta es de sorprender: 120 pesos. Sí, seguro habrá quien piense: “¿pero quién va a pagar 120 pesos por eso?”, pero ese mismo muñeco se encuentra ofertado en plataformas digitales como Mercado Libre en 680 pesos.

Lo mismo ocurre con una máscara de Blue Demon autografiada. Mientras en eBay la encuentras a un precio de no baja de las 4,500 pesos, aquí un vendedor la tiene por 1,400. Así que si lo tuyo es que no te hinquen el diente con los precios y recuperar piezas nostálgicas sin sangrar tu bolsillo, este es tu lugar.



Por supuesto esto no pasa siempre, tienes que venir con tiempo, ver, preguntar. Puede que te vean con cara de magnate y el mismo artículo que lo quieran encajar en unos 1,000 pesos más caro en otro puesto, sobre todo si es que se trata de una pieza rara o escasa. Eso pasa con un set de He-Man y los amos del Universo: en un puesto están en 2,100 pesos, cuando más adelante nos los querían dar en 3,300 y en las mismas condiciones. ¡Ojo, no te vayan a dar el sablazo! ¡Checa y compara!

Punto de encuentro y entrega: otro clásico del Rock Show

Pero el Rock Show no solo es un mercado sobre ruedas donde puedes encontrar todo lo referente a la cultura pop actual y antaña. También es un lugar donde varias personas se quedan de ver para la entrega de productos coleccionables. Daniel Ledezma se dedica a la venta de Funkos, y este lugar es uno de sus consentidos para entregar a sus clientes. “El Rock es un clásico. El que se dedique a esto y no haya entregado al menos una vez aquí es porque de plano está muy verde. Hoy me toca entregar un set de las Tortugas Ninja, que está muy cotizado. Además antes era más fácil entregar en las estaciones del Metro, ahora los policías se ponen bien locos, como si estuvieras vendiendo droga. ¡Son juguetes y coleccionables! A nadie le hace daño que nos quedemos de ver en los torniquetes, pero ya ves cómo se las gastan” .

Si quieres conocer el Rock Show, aquí te van dos consejos: vente temprano y vente con tiempo. Temprano (alrededor de las 9 de la mañana) porque es cuando salen las mejores joyas. Y con tiempo, porque cada puesto es un microuniverso que vale la pena observar con detenimiento. Así que vente sin presiones y tal vez te encuentres ese cómic, ese juguete o artículo coleccionable que siempre quisiste, pero que tus jefes nunca te compraron porque no había dinero. ¡Verás que vale la pena!



¿Dónde? Balderas 12, Colonia Centro, afuera del Metro Hidalgo

Horarios: sábado, desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente 6 y media de la tarde.