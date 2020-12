Dicen por ahí que esta es "la madre de todas las cruzazuleadas", van los mejores memes del Cruz Azul. Para reír o llorar, ustedes dirán.

Memes del Cruz Azul habrá para aventar y recordar en este día. Dicen que los usuarios de redes sociales no perdonan, ya varios se han puesto las pilas van los mejorcitos:

La cruzazuleada no se crea ni se destruye, sólo se transforma — San Cadilla (@SanCadilla) December 7, 2020

Recuerden que el humor nos hará libres y en estos días más que nunca quizá necesitamos reír un poco y emocionarnos con victorias deportivas (no se olviden que también Checo Pérez se coronó hoy) o las desventuras con los memes del Cruz Azul.

No deja de sorprenderme como el Cruz Azul hace todo lo posible por seguir fracasando, torneo tras torneo. — R U L O (@ruleiro) December 7, 2020

Algunos más no sabemos si festejan o hacen leña del árbol caído, pero sabemos que la final será muy esperada por todos: León vs Pumas.

Y cuando pensábamos que lo habíamos visto todo… llegó la madre de TODAS LAS CRUZAZULEADAS.



HISTÓRICO!! — Tlatoani Carrera (@TlatoaniCarrera) December 7, 2020

Otros por su parte parecen sufrir más de la cuenta. Mucho más.

El siguiente año será el bueno carnal. Cruz Azul 💔😭 pic.twitter.com/J3Tc2Us6FS — Javier Gutierrez (@paco_gutierrezz) December 7, 2020

Algunos no se midieron con su creación y “etiquetado” de memes

Cruz Azul ya tiene nueva etiqueta pic.twitter.com/0lNFUzHAaQ — David Medrano Mora (@deividmedrano) December 7, 2020

Aunque este duelo no fue un clásico joven (América vs. Cruz Azul) o clásico chilango (América vs. Pumas) sí que nuestros amigos de “La maquina celeste”, lo hicieron de nuevo… y los memes del Cruz Azul no se hicieron esperar.

Cruz Azul o el fino arte de arrancar la derrota de las fauces de la victoria. — Alejandro Hope (@ahope71) December 7, 2020

Ya se los cargo la v… al cruz azul



Señal divina que esto se va componer



Adios pandemia pic.twitter.com/i6iX80o12D — Teletubbie 😷 (@cgalleg77557262) December 7, 2020

Y sigue la mata dando…

Juro por Dios, que no me había reído tanto en mucho tiempo, como con los memes de Ludovico P. Luche y el cruz azul JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/e6vnONUsqc — A L O N D R A (@_alondract) December 7, 2020

Todavía hay más de aquel equipo que la cruzazuleó.