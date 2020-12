El piloto mexicano logró hacer historia al conseguir un triunfo en lo más top de la Fórmula 1: “Checo” Pérez gana Gran Premio de Sakhir y así reaccionan los mexas.

Esta victoria es significativa pues, la última ocasión que un mexicano se llevó un Gran Premio sucedió hace ya 50 años, cuando Pedro Rodríguez se coronó en Bélgica.

La carrera fue de infarto, pues contra todo pronóstico, “Checo” Pérez remontó desde la última posición para coronarse campeón después de 50 años 5 meses y 29 días, sin duda un orgullo que un mexicano ganara una carrera de este tamaño.

Al podio de los vencedores en el Gran Premio de Sakhir también subieron Esteban Ocon y Lance Stroll.

From last on Lap 1 to a maiden victory, amazing! 😲



Congratulations, @SChecoPerez! 👏#SakhirGP 🇧🇭 #F1 @RacingPointF1 pic.twitter.com/8p9ERqz8AC