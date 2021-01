Hicimos un compendio de frases en el Metro que más utilizan las taquilleras o los conductores para que no te quedes con cara de "guat".

¡Tu-rurú! Hoy te traemos el diccionario del Metro para que domines la jerga de la limusina naranja. Operadores, taquilleras y controladores nos contaron cuáles son las 17 frases del Metro que usan con regularidad, algo así como su propia jerga.

Un 4 de septiembre de 1969 cambió la historia de la Ciudad de México para siempre: el Metro haría su primer viaje y desde entonces hasta ahora se ha convertido en un medio de transporte indispensable que diariamente lleva a millones de chilangos a sus casas, trabajos y otros lugares.

Puede que tenga sus fallas, pero sin duda ha representado una gran opción de movilidad a bajo costo que se ha convertido, también, en un referente obligado de arquitectura y una gran cantidad de historias que se tejen en las entrañas de la capital.



Como en todos los gremios, sus trabajadores utilizan un lenguaje propio y que podría parecer inaccesible para quienes no están familiarizados con él. Para conocer más acerca de esta jerga de los trabajadores del Metro, hablamos con Pamela Guzmán (taquillera) y Ranulfo Sosa (conductor), quienes nos contaron acerca de los términos que diariamente usan.

17 frases del Metro para entender su operación



8: Baño. Dentro de las instalaciones del Metro, todos los locales técnicos tienen un número. Muy seguramente en alguna estación te hayas encontrado con alguna puerta metálica con el número 8. Ah, pues ese es el baño. Para no decir “voy al baño”, las personas que trabajan en el metro dicen que “van al 8”.

Pero hay más: en el caso de las taquilleras, ellas no pueden dejar su puesto por un periodo prolongado, por lo que avisan a una compañera que las cubra. A estas compañeras se les llama “cubre-ocho”.



Ángel de la Guarda: si eres usuario del Metro seguro te has preguntado qué pasaría si un día el metro abre sus puertas del lado incorrecto. Claramente eso provocaría una desgracia, pues la persona (o personas) caería a las vías.

Para ese caso existe el “Ángel de la guarda o (T2), que es una especie de seguro adicional que tiene el tren para que no le permita al conductor abrir las puertas contrarias (de todas maneras, seamos buenos usuarios y no nos recarguemos en las puertas).

Boleto de Viaje Fallido: cuando entraste al Metro, pero por algún percance grave se tiene que desalojar a la gente (como cuando hay algún arrollado), es obligación del Metro reembolsar ese boleto al usuario.

Cuando salen de la estación, las taquilleras le dan al usuario un boleto gratuito pues ya no pudo completar su viaje. A esos boletos se les llama “boletos de viaje fallido”. Otra de las frases del Metro que no te sabías.

Cacharpa: Si leíste nuestro diccionario de microbuseros, podrás ver que se les llama “cacharpos” a los cobradores de los microbuses. En el caso del Metro, si en la cabina de conducción va alguna persona adicional, a esta persona se le dice cacharpo también.

Por lo general se usa también esta palabra para la novia o novio del conductor o conductora, que pueden ir haciéndole compañía en la cabina.



Completo: si alguna vez escuchas que alguien dice una frase como “completo 4-9” mientras estás comprando boletos o haciendo alguna recarga, seguro te quedas con cara de signo de interrogación.

Esta clave significa que el personal está completo. El primer número es el número de la taquilla y el segundo la línea en la que está. En este caso, se trataría de una taquilla de la línea 9.

Completo con reserva: ya que entendiste lo que significa “completo”, ¿para qué sirve? Pues bien, para saber si todas las áreas de las taquillas se encuentran debidamente cubiertas.

En algunas ocasiones llega a pasar que incluso hay algo de personal extra, por lo que se dice que está “completo con reserva”. Esto se comunica por si hace falta en otra taquilla, y de esta manera pueda ir a apoyar en otra taquilla donde se requiera personal.



DBO: ¿Te ha ocurrido que justo cuando más tienes prisa algo pasa que el Metro se tarda más o a veces se para entre estaciones? Acelerados como somos, nos asomamos a ver qué está pasando y vemos el semáforo en verde. ¿Por qué no avanza entonces?

Esto es por el DBO, que es un triángulo luminoso que indica que el tren no debe continuar la marcha, aunque el semáforo se encuentra en verde. Así que no: no es que el conductor no quiera avanzar, no nos pongamos impertinentes.

Décimotercero: a pesar de que son conductores de transporte público de más caché, vaya: los conductores del Metro no dejan de tener un lenguaje ‘florido’.

Es por eso que cuando quieren referirse al tren 13 del convoy, nunca usan este número, sino que dicen “décimo tercero”. Esto es porque si dicen “13”, lo más probable es que les reviren con un albur: “entre más me la ____ más me crece”.

Ir al “CDV”: Además de lo que vemos los usuarios en el andén, existen lugares que son inaccesibles para nosotros, como el “CDV”. Son las siglas de las palabras “Circuito De Vías”. Cuando el conductor dice que “va al CDV” es como si fuera a sacar su tren del garaje.

Llave de Tren: Seguro has visto que en las puertas de los trenes o que dan acceso a la cabina hay una especie de chapa/cerradura con una forma de triángulo.

Si quisieras abrir una de esas puertas requieres de una llave especial que tienen en su poder los conductores. Es la misma que ellos usan para desactivar las alarmas cuando alguien jala la palanca roja en caso de emergencia. Esta no es una de las frases del Metro, pero sí es un dato curioso.

Maniobra V: cuando un tren llega a la terminal y este va a seguir en funcionamiento, pero hacia la dirección contraria, es necesario que cambie de vías. Para esto se requiere que hagan una maniobra especial en forma de letra “V”.

PCC: ¿Alguna vez has escuchado mientras vocean a alguien el clásico “comuníquese al PCC? El PCC es el Puesto Central de Control, que es una sede donde se monitorea el paso de los diversos trenes en la red de 12 líneas del STC Metro, como si se tratara de“cerebros electrónicos”.

El PCC, también, suministra y regula la energía eléctrica para el alumbrado de instalaciones, así como para escaleras mecánicas y elevadores, además de energizar las vías. Te sabías esta y todas las frases del Metro.

Rearmar palanca: uno de los mecanismos que tiene el Metro para seguridad de los usuarios es la palanca de seguridad. Cuando un usuario jala una palanca, el Metro se detiene automáticamente y no podrá reanudar su marcha hasta que el conductor o Jefe de Estación se presente con la llave. A este proceso se le conoce como “rearmar palanca”.

TE: Es normal que todo el personal trabaje más tiempo del que marcan sus horarios habituales. Si escuchas que alguna taquillera o alguna otra persona del metro dice que le tocó “T. E.” es que le tocó chambear Tiempo Extra. Vaya, ahora entendemos muchas cosas.

Traccionar. Poner en marcha el tren. Debido a su mecanismo de tracción, uno de los conocimientos básicos que reciben los conductores es que los trenes “traccionan”, no arrancan.

Sección Tapón: por seguridad, entre trenes se debe mantener una distancia. Esto se regula por medio de los famosos semáforos que vemos al final del andén.

Cuando un tren está estacionado con el semáforo en color rojo significa que tienen cerca al tren delantero. Para explicar esta situación, el conductor dice que se encuentra “en sección tapón”.

Zapata: en términos sencillos, son como las balatas de un auto. Para frenar, el metro utiliza “zapatas”. Como el material es de madera —que es inflamable—, debido a la alta velocidad y fricción, es común que estas se quemen. De ahí viene el humo que a veces vemos en las estaciones del Metro.

¿Cuáles de estos términos conocías? ¿Ya te sientes más docto en cuanto al lenguaje de nuestro amodiado Metro? ¿Te sabías todas las frases del Metro?