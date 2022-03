En la colonia Álamos, muy cerca del Metro Viaducto, existe una casa para todas aquellas personas que buscan entrar en contacto con su feminidad, ya sea por simple curiosidad, por explorar su identidad o por vivir una experiencia donde las barreras del género quedan olvidadas. Tocamos el timbre y quien nos abre es la mismísima Roshell Terranova, la fundadora de un discreto oasis: Casa Club Roshell.

Apenas damos unos pasos en este lugar, comenzamos a ver de qué se trata el asunto: en una vitrina hay tacones dorados de alto impacto, y en lo alto, en repisas, descansan algunas pelucas rubias, rojas y castañas. “Se puede tomar foto a lo que quieras del lugar, pero por favor, nada de fotos de las personas”, insiste amable, pero con firmeza, Roshell. La petición de no hacerle fotos a la clientela tiene sentido: algunas de estas personas viven sus vidas fuera de estos muros como hombres, pero aquí tienen la libertad de vivirse como mujeres.

Sentados en una terraza, Roshell nos cuenta su historia: desde que usaba a escondidas las prendas femeninas del clóset familiar, hasta que, por azares del destino, en un casting donde iba a pedir trabajo como bailarín, le dijeron que sí la contratarían, pero como travesti. En aquel entonces Roshell aún no tenía su nombre actual y vivía como un hombre, pero en ese giro de tuerca del destino encontró lo que más adelante sería una de sus vocaciones: ser un referente para la comunidad trans y convertirse en activista en pro del bienestar de sus compañeras.

“Hay personas que por presión social tuvieron que casarse, e incluso tener hijos; socializarse como hombres pero que en realidad siempre han querido vivirse como mujeres”, me cuenta Roshell, respecto a algunes de sus clientes. Sin embargo la importante de Casa Roshell va mucho más allá. Ofrece un espacio seguro a personas trans que tienen un primer contacto con su identidad; para después tener la seguridad de salir a la calle y poder vivirse como mujeres trans.

Yo siempre he sido muy extrovertida, me gusta que me vean. En mi familia, por ejemplo, desde que era niñe daba shows y actuaba, y mi familia no me limitaba. Para mí eso significó todo. Lamentablemente no todo el mundo es así, por eso Casa Club Roshell es un lugar abierto a que cualquier persona que quiera explorar y expresar su feminidad, pueda hacerlo, sin prejuicios ni condenas morales.