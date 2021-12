En una reciente reunión en la que aparecieron diversas autoridades de la UNAM, Yon de Luisa Plazas e Iñigo Riestras, por parte de la Federación Mexicana de Fútbol; además de la presencia de Mikel Arriola, presidente de la Liga MX; se informó según cables a la redacción de diversos medios deportivos que se ha puesto sobre la mesa el tema de la remodelación del Estadio Olímpico Universitario para su inclusión durante el próximo y primer mundial colaborativo entre Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El Estadio Olímpico Universitario es el hogar de los Pumas de la UNAM, así como de Pumas C.U; dos instituciones que orgullosamente representan el lado deportivo más mediático de la casa de estudios más importante de nuestro país.

El 28 de junio de 2017 la UNESCO nombró a Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El estadio, cuenta con el mural “La Universidad, la Familia y el Deporte en México” del maestro Diego Rivera. ¿Qué pasaría con dicho mural y el diseño arquitectónico-histórico de Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo y Raúl Salinas Moro?

La inversión de este megaproyecto que competiría directamente con el megaproyecto de desarrollo del Estadio Azteca también con fines mundialistas, tendría un costo aproximado de 106 mil millones de dólares. Poco más de 30 millones arriba del proyecto del hogar del Cruz Azul y Las Águilas del América; el cual cuenta con un plan de plazas comerciales, departamentos, parques y más construcciones dentro y fuera de las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula.

Uno de los hechos más controversiales de este proyecto es que al querer solventar los costos hoy en día de transmisiones, eventos y actividades en el estadio, uno de los puntos sería el cambio de nombre del recinto. Como primeras propuestas de la Federación han aparecido Arena Clip, Estadio Puma Abarrotero 1968 y Espacio Mifel. Hasta ahora quienes se han mostrado interesados en ser los patrocinadores del nuevo espacio para el deporte.

La preocupación de algunas autoridades de la UNAM fue claramente la eliminación de la edificación original, así como de los murales. Mientras que los representantes en materia deportiva ofrecieron aparentemente un proyecto en el que podrían verse involucrados artistas como Saner, ZOMBRA, Dr. Alderete o incluso en mismo Banksy para sustituir dichas obras con graffitis modernos que representen al espíritu universitario desde una visión moderna y de interés en las nuevas generaciones.

En entrevista con el Rector de la institución, exclamó:

