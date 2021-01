Esta lista de los datos curiosos de la Cineteca inlcuye pasajes de su historia, secretos de sus bóvedas, arquitectura y salas de exhibición.

Uno de los recintos más queridos por los amantes del cine y, los chilangos, es la Cineteca Nacional de México. Ese edificio, templo de la cinematografía, cumple 47 años este domingo 17 de enero y por tal motivo te dejamos 24 datos curiosos de la Cineteca.

Va la lista de los 24 datos de la Cineteca

La primera Cineteca Nacional en nuestro país fue inaugurada el 17 de enero de 1974 para la gala se proyectó El compadre Mendoza, cinta de 1933. Originalmente el edificio estaba ubicado en los antiguos Foros de los Estudios Churubusco.

El arquitecto Manuel Rocha Díaz fue el encargado de la obra, otros de sus trabajos representativos son; Club de Golf Bella vista y la casa redonda en tabachines, ambos en la CDMX.

En 1977 la Cineteca comenzó a organizar la Muestra Internacional de Cine. Y hacía 1980 sucedió el primer Foro Internacional de la Cineteca. Ambas muestras traen lo mejor del cine a nuestro país.

En marzo de 1982 se incendió la antigua Cineteca. La causa se desconoce totalmente y el acervo perdido nunca se pudo recuperar.

Por ello, las nuevas instalaciones fueron inauguradas el 27 de enero de 1984. Antes de construirse la nueva sede de la Cineteca, la Plaza de los Compositores, en la Avenida México-Coyoacán 389 ocupaba ese espacio.

En 1992 se dio inicio a la construcción de bóvedas para el almacenamiento con los controles de seguridad, humedad y temperatura. Esto colocaría a la Cineteca como un recinto de vanguardia, cumpliendo todas las normas de seguridad.

En la Cineteca Nacional se presentó la película Roma. FOTO: GABINO ACEVEDO /CUARTOSCURO.COM

En 1994 se inauguran las bóvedas de conservación que colocan a este templo del cine como el epicentro del séptimo arte en el país. Otro de los datos curiosos de la Cineteca que no te sabías.

En 1996, la administración de la Cineteca cambió al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, esto le trajo múltiples beneficios. Durante 2011, Conaculta, impulsó la modernización y ampliación de las instalaciones que conocemos actualmente.

En 2012 se construyen cuatro salas más, con capacidad para 180 espectadores en cada una de ellas, el foro al aire libre donde se proyectan cintas gratis y hasta se renovó todo el mobiliario.

Más datos curiosos de la Cineteca Nacional

Después de la remodelación el recinto se amplió con un foro al aire libre, un museo, el laboratorio de restauración y la videoteca. Además, la galería, tiendas y restaurantes hacen de la Cineteca un espacio redondo.

La Cineteca nacional cuenta con una bóveda de 700 m2 para albergar más de 50 mil películas y el laboratorio que digitaliza algunos formatos. Esto garantiza la conservación de la obra nacional en formatos modernos.

Las cintas de Woody Allen han sido las más proyectadas en el recinto desde su fundación: más de 20 películas del director han sido exhibidas. Pero sin duda directores mexicanos han dejado huella en el recinto: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu.

El acervo de este recinto conserva más de 17 mil copias de la cinematografía nacional e internacional: largometrajes como cortometrajes. Todos se resguardan en formatos de 35 y 16 milímetros en su mayoría, pero también hay super 8.

Desde 2014 en la Cineteca se imparten; diplomados, cursos, seminarios, cátedras y talleres. Todos ellos son ofertados por especialistas en el séptimo arte.

Exposición “Hitchcock, más allá del suspenso”, en la Cineteca Nacional. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

En 2016 Roger Waters presentó en la Cineteca, el documental The Occupation of the American Mind, largometraje que narró.

En 2018 el recinto recibió más de 1 millón 400 mil espectadores, rompiendo su propio récord de asistencia.

Las salas tienen nombres de personajes ilustres de la escena nacional e internacional como Matilde Landeta o Luis Buñuel.

Cartas de Van Gogh, Isla de Perros y Coco han batido récords de asistencia en las salas de la Cineteca.

La nueva fachada de la Cineteca fue diseñada por Rojkind Arquitectos, así como la videoteca. Este despacho también construyó el Mercado Roma.

En 2020 la Cineteca pagó 12 millones de pesos en patentes, derechos de autor y regalías contra los 16 millones que pagó en 2019.

En 2020 la Cineteca gastó 100 millones de pesos, un millón menos que antes de la pandemia en 2019. Quizá no es uno de los datos más curiosos de la Cineteca, pero te da una idea de cuánto cuesta mantener un recinto de esa magnitud.

Para celebrar sus casi 50 años

La pandemia no permite ir a comer palomitas y ver grandes cintas, pero si demostrar nuestro amor por la Cineteca. Si quieres desearle feliz cumpleaños puedes hacer lo siguiente: