Ya te queman las manos por gastar en El Buen Fin, pero antes de irte de cuernos con las compras, checa estos consejos, nos lo vas a agradeder.

No caigas en la trampa: aquí unos consejos para que el Buen Fin no aniquile tu cartera.

Haz una lista de lo que quieres comprar en el Buen Fin

Lo peor que puedes hacer es usar el pretexto del Buen Fin, para hacer compras innecesarias. Si tu idea de aprovechar esta temporada es checar las ofertas para “ver qué se te antoja”, seguramente no necesitas nada y tu dinero se está tirando a la basura.

No está mal una vez al año reflexionar qué cosas te hacen falta para tener una mejor calidad de vida, siempre y cuando no excedas tu presupuesto. Es por eso que lo primero que tienes que hacer es escribir en un papel qué quieres comprar y por qué. Trata de que sea una lista no tan larga porque tu tarjeta de crédito no es Santa Claus y los intereses a la larga pueden jugarte en contra.

Recorta la lista y ahorra

Hay muchas empresas y negocios que adelantan el aguinaldo para las fechas del Buen Fin, lo que te dará cierta liquidez al momento de comprar. Esto puede ser peligroso porque a los que nos gusta gastar, el dinero nos quema las manos.

Es por eso que otro gran consejo para el Buen Fin es que la lista que hiciste con tus posibles compras, la recortes a la mitad. La idea es que adquieras solo lo indispensable.

El precio promedio de lo que ibas a gastar en otras cosas, mi recomendación es que lo ahorres. Compra un cochinito o haz un apartado en tu cuenta bancaria. Ese dinero en el futuro puede servirte para una emergencia, alguna ocasión especial o hasta colchoncito para una escapada a la playa.

Toma precauciones y compra por adelantado

Es importante que consideres dentro de tu presupuesto para gastar, un poco para tus regalos decembrinos. La navidad es una época en la que se elevan mucho los precios porque todos estamos comprando regalos.

Una manera inteligente de aprovechar el Buen Fin es pensar en qué regalos vas a dar y comprarlos en esta temporada de descuentos. Como plus, te evitas el caos del centro comercial en Diciembre y vas a tener tiempo de sobra para envolver regalos.

Haz un plan de cómo vas a solventar tus gastos del Buen Fin

Es importante que antes de ir a comprar, compares el precio de las cosas que quieres en diferentes tiendas. Esto te dará un panorama de dónde es mejor opción comprar o en qué lugares hay facilidades de pago.

Si decides mandar tus compras a meses con crédito, es importante que seas muy objetivo con el presupuesto que vas a destinar mensual a esos gastos. Si no llevas un control de esto, vas a tener que rascar la cartera cada vez que se paga la tarjeta.

Si vas a comprar, también piensa en qué vender

Si ya tienes tu lista final de qué vas a comprar, es momento de empezar con tu lista de qué cosas podrías vender. Quizá no sea mucho lo que obtengas por vender esa licuadora vieja o ese vestido vintage, pero es una forma de obtener un ingreso por todas aquellas cosas empolvadas que tienes en casa. Así liberas espacio, le das un segundo uso a los objetos y sale una “vaquita” para tus nuevas compras.