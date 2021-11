Por: Editorial M&E

Luego de más de un año de restricciones por la pandemia del coronavirus, finalmente la CDMX empieza a reanudar sus actividades y en esta ocasión llegó el turno para el Global Sounds Fest, un festival diferente y único que será del agrado de quienes aman la música ska.

Las buenas noticias es que este festival, que estaba planeado para mediados de mayo del año pasado, contará con todas las medidas de seguridad para tu tranquilidad, entre ellas el control de su aforo.

Global Sounds Fest

¿Cuándo se realizará el Global Sounds Fest?

El festival se realizará el próximo domingo 14 de noviembre en el Pepsi Center WTC. Uno de los recintos que más ha tenido presencia del género en los últimos años.

GSF 2021: line-up

Global Sounds Fest

La celebración del ska contará la presencia de los grandes exponentes del género en México como Inspector, pero también del mundo, como Bad Manners, liderado por el carismático cantante Buster Bloodvessel, y The Skatalites banda proveniente de Jamaica y quienes podrán a bailar a todos los chilangos con su inigualable y clásico sonido rocksteady.

En el Line-up del Global Sounds Fest también aparecen como headliners Stranger Cole y Out of control ARMY. El resto del cartel está integrado por bandas como Orquesta Brasileira de Música Jamaicana, La Toma, Sekta Core, Royal Club, King Chango & Pánico Latino, Parranda Magna, Vieja Skina, The Aggrolites y otros más.

¿Cuánto cuesta un boleto para el Global Sounds Fest?

Desde hace unas semanas los boletos para asistir al GSF se encuentran disponibles en las taquillas del Pepsi Center y en el sistema de venta Ticketmaster. En cuando a los precios estos tiene tres costos diferentes, de acuerdo con el lugar:

General: $606 mxn

Sección C: $778 mxn

Box: $947 mxn

Así que ya lo sabes, saca tu look para el skankin’ y nos vemos en el slam

