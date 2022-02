Si tú y tu pareja están en busca de una nueva aventura. La CDMX se pinta sola para que te des una experiencia swinger en San Valentín.

Los encuentros swinger surgieron en un tiempo similar a este: ahora libramos una batalla contra el virus; en ese entonces era la Segunda Guerra Mundial. Las situaciones al límite hacen que la gente busque dejar de vivr de la misma manera. La famosa “lujuria por la vida” se volvió literal, y pues ya no había nada que perder, excepto la vida.

El estilo swinger que conocemos fue creado por pilotos de las fuerzas aéreas y sus esposas. Este grupo tenía el mayor índice de muertes, por lo que, según el periodista e investigador Terry Gould, estos hombres y sus esposas intercambiaban parejas, antes de que ellos volaran para enfrentar a los japoneses; así, si no regresaban, por lo menos ya habían experimentado el famoso venirse antes de irse…

La guerra terminó, pero la onda swinger, no. Es más, con el paso del tiempo ha aumentado su popularidad hasta convertirse en una práctica bastante conocida.

Quizá el amor no sea un ingrediente necesario para la lujuria. Pero el deseo sí es necesario para el amor; también la complicidad que genera la intimidad sexual y la cual permite expandir el placer; con juguetes, o con más de una pareja.

Si ya te entró -la curiosidad- debes saber que hay clubes bien establecidos regados por la ciudad. Para disfrutar en esos lugares, todo debe de ser consensuado; si tu pareja no quiere ir, no insistas ni intentes “darle una sorpresa”, ya en el club tampoco le insistas a nadie, carne sobra.

Es importante que no olvides protegerte y, si es posible, háganse pruebas de ETS antes y después.

Si tu pareja ya te dio el sí, pueden ir solamente a observar, a estar en un ambiente distinto, y fuera de la cama. Si agarras confianza, pues toca, juega, aprende y préndete en estos sitios.

1. Diamond Swinger Club

De acuerdo con su propia descripción; este club es el lugar ideal para pasar de la fantasía a la realidad. Debido a ser creado por personas con experiencia en este mundo, ofrecen diversión, seguridad, además de reservaciones vía WhatsApp. El cover incluye barra libre, además de discreción y placer.

Eje Central Lázaro Cárdenas 757, Narvarte Poniente.

2. Coliseum

“Lo que pasa en Coliseum, se queda en Coliseum” ese es su lema, así que no te preocupes podrás gozar sin pudor. Para ellos las reglas son importantes; siempre hay que respetar cuando alguien diga “no”. Hay que mantener la cortesía y no se permite la prostitución. A cambio se permite disfrutar en un ambiente swinger divertido y sensual, en el que abundan eventos de role play; de temática (nudes, por ejemplo) o disfraces, destacan entre las demás porque además también promueven viajes para que tengas una Aventura con A mayúscula y/o experiencia internacional.

Río Rhin 76, Col. Renacimiento, Cuauhtémoc

3. Libido

Hoy la noche no será tan fría ya que es noche de Libido y eso sólo quiere decir que se pronostican temperaturas altas con una buena dosis de travesuras y descontrol.



💃🕺🔥🍾🥂



Anfitriones invitados @TyB7SW



Para más info soliciten su clave de acceso en https://t.co/9eGR4zDpc5 pic.twitter.com/9jZJFtDofm — Libido (@LibidoSW) January 14, 2022

17 años de experiencia en eventos swinger y viajes se apagaron debido al COVID-19. Después de largos 14 meses sin actividad, hace poco anuncio su regreso al mundo SW. Debido a que la pandemia continúa, no abren cada semana, sino que hacen eventos especiales para los cuales debes obtener código de acceso en su página, de lo contrario no podrás conocer su ubicación, ni la de sus fiestas, también muy seguramente, deberás cumplir con el protocolo sanitario…hasta donde se pueda.

4. Desdén Club

Pioneros en el estilo de vida SW, tienen más de 16 años de experiencia. Se diferencia del resto porque -Ah, caray, eso sí me interesa- no hay cover. Si bien no hay tarifa establecida, desde luego que hay servicio de bar, para echar trago antes de sus eventos temáticos; ofrecen noches de tríos, de disfraces y hasta de comedia, también ofrece: Cuartos azul y rojo con una condición: Tienes que ir para descubrir que hay ahí.

Av. Francisco Morazán 175 y calle 39. Villa de Aragón. GAM.

5. SQ swinger club

Puede que Santa Fe sea el mordor Godínez, sin embargo, ya que cae el sol también le entra a “la onda” swinger. Se caracteriza por ser el más exclusivo de todos y, según se cuenta, por ahí desfilan empresarios, políticos y famosos. Pero no te desanimes, porque hay lugar para todas las parejas. Hay show, baile y habitación, según el cover que elijas. Si vas, cuéntanos a qué personaje o celebridad te diste.

Vasco de Quiroga 1840, Tlapechico, Álvaro Obregón

6. Dreams

Tienen 12 años ayudando a las parejas a cumplir sus fantasías. Para ello cuentan con cinco playrooms, distintos, regadera, lockers, DJ en vivo, iluminación “robótica”, videos y concursos. Si antes o después te entra -el hambre- hay barra de ensaladas (sin costo) y servicio de restaurante (costo adicional).

Ya tienen agenda llena para este mes, puedes escoger entre diversos eventos; hay una tardeada, un show de “El Kompayaso”, Karaoke, Ganbang, “Día de la bandera” y “La gran orgía”. Puedes checar toda la cartelera y reservar en su sitio.

San Luis Tlatilco 2, Industrial Tlatilco 2, Naucalpan de Juárez

