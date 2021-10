Entérate (y ríete un buen rato) de todos los chismecitos del pasado que la escuela no quiere que sepas con estos TikToks de historia.

Si eres de los que creen que TikTok es sólo una red social de chavitos bailando, estás muy equivocado y es muy probable que no te hayas topado con los tiktoks de historia que te mostraremos a continuación. Hoy en día puedes aprender de todo a través de estos videos cortos, divertidos y sencillos. ¿No nos crees? Aquí hay gente que comparte desde los mejores tips para limpiar tu casa —ser un adulto independiente es complicado, amics—, hasta información para invertir tu dinero.

Por supuesto que aún hay bailes, pero también hay contenido especializado de cualquier tema. Esto es lo más chido, hay videos para todos los gustos y hasta ánimos —porque no veos lo mismo cuando nos cortan, que cuando el crush nos pela—.

Incluso la Historia, el coco de muchos, es muy entretenido en esta red social gracias a canales que hacen uso del ingenio, el lenguaje coloquial y memes. Hoy te traemos algunos de nuestros canales favoritos para aprender historia en TikTok sin morir en el intento.

Historia Para Tontos

Chismecito, humor e historia es la mezcla perfecta para aprender esta materia, porque, ¿qué es la historia sino chismes viejos que alguien contó? Sin duda quién se ha robado la atención —y nuestros corazones, ‘veá— es el canal de Historia Para Tontos, en el cual es posible aprender acerca de la historia del mundo, guerra y la formación de los Estados. Detrás de esta cuenta se encuentra un egresado de Relaciones Internacionales de la FES Aragón comprometido con contar la historia de la forma más objetiva posible, le pese a quien le pese. Los diferentes nombres de los esquites en México, sátiras acerca de los robos del Museo Británico y el conflicto bélico de medio oriente son algunos de los videos que encontrarás aquí.

Lucero Ardila

¿A qué se refieren cuando te dicen “Eres arte”? No lo sabemos, pero sí conocemos de arte gracias a Lucero Ardila, quien en su TikTok nos platica acerca de las corrientes artísticas, los ismos y varios chismes de artistas reconocidos. Eso no es todo, en su cuenta también hace un importante trabajo dando a conocer a mujeres artistas que no son reconocidas ya que antes del siglo XIX no se les permitía incursionar en esto. Otra de las pasiones de Lucero es el Español, por lo que otra de sus líneas del contenido de sus tiktoks es la lingüística enfocada a este idioma. Como la cuestión de género es muy importante para tiktoker, también investiga acerca de la historia LGBT+ en el arte, cosa que muy pocos libros abordan por los tabúes. 10/10, excelente servicio.

Historia Chiquita

El proyecto que comenzó divulgando historia en redes sociales con Sari —una historiadora muy chida—, hoy en día es una asociación civil que promueve el conocimiento platicandonos historias chiquitas. En su TikTok continúan compartiendo datos curiosos que ninguna escuela te cuenta, también desenmascara a los personajes históricos sacando sus trapitos al sol a través de videos muy cómicos con audios poco convencionales. A través de estos tiktoks puedes aprender acerca de la historia de México, pero también sobre arte, otro tema recurrente en sus canales. A diferencia del TikTok de Laura, aquí podrás aprender de los movimientos artísticos en México y conocer a mujeres que desempeñaron un papel importante en esta. Para los que se clavan y quieren ahondar más, les recomendamos seguir su podcast, aquí la plática se desborda y el chisme se pone sabroso.

Tiktoks de Historia Antigua

Sabemos que muchos lectores son fans de las pirámides y sitios arqueológicos, así que seguro disfrutarán de los tiktoks de Historia Antigua, un paseo a través del tiempo. En este canal, Brandon desentraña a las culturas precolombinas y desmiente algunas de las ideas que se tienen acerca de estas —como los chismes acerca de aliens construyendo las pirámides—. Si lo tuyo es conocer acerca de las piezas artísticas, aquí te cuentan la historia detrás de estas y hasta sus connotaciones místicas, la mitología es otro de los temas predilectos de este tiktoker. Por otro lado, también hay algunos videos recreando los diferentes tipos de códices, como el tro-cortesiano, y hasta un horóscopo maya. Que no nos agarre en curva el mercurio retrógrado.

Te Cuento La Historia

Si lo tuyo es aprender tanto de historia de México, como la universal, este canal cubrirá todas tus dudas. Lo que más nos gusta de Te Cuento La Historia es que, además de desmitificar personajes y hechos históricos —cof, cof, los Niños Héroes—, nos da todo el contexto para comprender lo que ocurría en esos momentos. Aquí también hay videos burlándose acerca de algunas de estas mentiras históricas que nos dice la escuela, nosotros no superamos que se nos haya mentido tantos años. Su repertorio abarca desde los juicios de Salem, los de las brujas, hasta la Guerra de los Pasteles. Muy variadito por aquí.