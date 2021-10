¡Vámonos de pinta a un glamping en CDMX! Llévate a tu persona favorita a uno de estos campamentos súper chidos dentro de la ciudad.

Aunque uno pensaría que acampar es posible únicamente en un bosque y lejos de la zona metropolitana, en Chilangolandia hay un par de opciones para aplicar el glamping, sí, en serio en CDMX. ¿Estás harto del caos de la ciudad pero no tienes chance de irte de vacaciones? Tenemos la opción perfecta para que te distraigas un rato y vivas una experiencia única que romperá tu rutina.

Hace poco les platicamos acerca de esta tendencia para acampar con todas las comodidades y lujos que uno desee, un camping con mucho glam, pues. Esta nueva modalidad turística ha llegado a la CDMX para que podamos desconectarnos un fin de semana o incluso una breve escapada entre semana —no le contaremos a tu jefe si tú no le dices al nuestro—. Checa estos sitios para romper con la monotonía y lánzate a relajarte un rato con tu persona favorita.

¿Dónde hacer glamping en CDMX?

Alpino Glamping

Tú, yo y el cielo estrellado del Ajusco frente a una fogata. No sé, piénsalo. Para disfrutar de esta reserva natural de una manera diferente está Alpino Glamping, un campamento con domos geodésicos de techo transparente que te permiten disfrutar del espectacular cielo nocturno. Ni siquiera recordarás que sigues en Chilangolandia.

Aquí tienen domos estándar y de lujo para parejas, nada de ir con todos los amigos porque te van a regresar ya que la capacidad es de dos personas. Tu estancia en este glamping en CDMX incluye cine al aire libre con proyector, botanas y hasta velas; también hay asadores por si quieres armar una carnita asada para almorzar y una fogata donde podrás hacer s’mores con tu persona especial. En los alrededores podrás hacer senderismo, ciclismo de montaña y montar a caballo.

Instagram: @alpinoglamping

Dónde: Circuito Picacho Ajusco KM 22.5, en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco.

Costo: Desde $4,200 pesos la noche.

Conoce aquí más sobre el Bubble Glamping en México.

Once Upon a Time in Mexico

Esta propuesta es diferente ya que la acampada no es en un bosque, sino en pleno corazón de la Colonia Roma. No creas que este glamping en CDMX está en el Parque Río de Janeiro, sino en la azotea de una casona de la zona que ha sido remodelada con elementos folclóricos y coloridos para que te armes una sesión de fotos muy chida.

Adentro de Kasa Kaktus, de Once Upon a Time in Mexico, puedes acampar sólo o con tres amigos más en un roof garden privado y comodísimo. Esta estancia cuenta con dos tiendas de acampar, baño privado y una cocineta con lo necesario para hacerte unos lonches. Si andas pensando en armar una sorpresa especial, aquí te pueden ayudar a hacerla realidad.

Instagram: @onceuponatimemex

Dónde: Mérida #24, Roma Norte.

Costo: Desde $687 pesos la noche.

También checa estos 6 lugares para acampar con todas las comodidades cerca de la CDMX.

Cosmo Glamping

Cine, chelita y comida deliciosa en un pequeño jardín donde podrás disfrutar con todos tus amigos. Aunque en este lugar de glamping en CDMX no tienen la opción de pasar la noche acampando, sí puedes venir a una velada de películas en un pequeño glamping al sur de la ciudad donde la buena bebida y munchies no faltarán.

Cosmo Glamping ha llevado el cine a un nuevo nivel con esta idea, La cartelera cambia semanalmente y por lo general atiende a la temporalidad, por ejemplo, ahora con el Día de Muertos y Halloween a la vuelta de la esquina la programación incluye varias películas de horror para sacarnos unos buenos sustos. Adentro hay venta de cerveza, también hamburguesas, papas y otros antojos. El cupo de cada función es limitado ya que cada asistente tiene un tipi —o teepee, que son las tiendas cónicas de los pueblos nómadas estadounidenses— con todas las comodidades para ver la peli.

Instagram: @cosmo_glamping

Dónde: Calzada del Hueso #380, Coapa, Coyoacán.

Costo: Alrededor de $200 pesos por persona.

¿Qué tal? ¡Vámonos a nuestras preciosas montañas y bosques de la CDMX! O si lo tuyo es definitivamente salir de la ciudad, revisa esto: cabañas y glampings cerca de la CDMX.