Una chilanga maestra por vocación, pero por pasión emprendió a sus 74 años un proyecto de moda único. Conoce a la tiktoker Lupita Núñez.

Una chilanga cuyo hogar se ubica en Villa Coapa, donde ha hecho realidad uno de sus más grandes sueños: emprender su propio taller de diseño y confección. Hace unos días, la tiktoker Lupita Núñez destacó en las redes sociales gracias a varios videos en los que narra su historia de vida, gusto por la moda y su amor por la creación de prendas.

Foto: Balam Ha Carrillo/ Chilango

La tiktoker Lupita Núñez, una chilanga con mucho estilo

Hay personas que alegran el alma desde que las ves, es gente a la que llamamos con chispa, con energía linda y con buena onda chilanga.

Una de esas personas es doña Lupita, una mujer cuyo entusiasmo, creatividad e iniciativa la llevó a emprender más allá de su formación magisterial.

A sus 74 años, la tiktoker Lupita Núñez le entró con toda la enjundia al proyecto de su hijo Ian: el perfil de Tik Tok De la Ropa Nace el Amor, cuya respuesta de los usuarios fue inesperada mas no extraña, pues en los comentarios se percibe pura buena onda gracias a la simpatía de Lupita.

Maestra de vocación, diseñadora por pasión

Lupita Núñez vive en Villa Coapa, es mamá de cuatro chavos y lleva más de cinco décadas de casada con su primera y única pareja.

Estudió en la Escuela Normal de Maestros y, posteriormente, dio clases a niños de primaria. Sin embargo la moda siempre le llamó más la atención.

¿Pero de dónde surgió ese amor por la ropa, la costura y el diseño? Resulta que esa devoción la heredó de su mamá y de su abuela, así que escuela creativa desde la cuna ya traía.

Foto: Balam Ha Carrillo/Chilango

Desde la infancia, Lupita creció en un entorno en el que los diseños propios, los patronajes, la máquina de coser y los hilos multicolores formaron parte de su hogar.

Su mamá le confeccionaba la ropa a ella y a sus seis hermanos. Una vez que Lupita entró a la secundaria eligió como taller práctico el de corte y confección, a cuyas lecciones llegó con buenos cimientos, patrocinados por sus mentoras.

A partir de entonces, la tiktoker Lupita Núñez comenzó a hacer su propia ropa. Si encontraba algo que le funcionara como inspiración lo adaptaba y ajustaba a su gusto. Las telas, los accesorios y otros materiales de costura se convirtieron en sus aliados imprescindibles.

Desde joven la creatividad se instaló en su vida, como maestra y modista autodidacta. Pronto la herencia de la costura se manifestó; comenzó a confeccionar la ropa de sus cuatro hijos. El objetivo principal consistía en ahorrar dinero, pero el gusto por este fino arte llevaba la delantera.

Además de su carrera como maestra y modista familiar, también se dedicó a hacer catering para producciones, donde solía trabajar con la encargada de vestuario en la elaboración de las prendas.

Foto: Balam Ha Carrillo/Chilango

A los 60 años finalmente decidió crear el taller de costura en su casa. Montó una mesa plegable para hacer los patronajes y materializar todas sus creaciones.

Si Lupita pudiera enunciar todas las prendas que ha elaborado desde los 15 años, probablemente no acabaría; pero entre las más destacadas se encuentran pantalones, chamarras, conjuntos, encargos especiales, uniformes de los niños y ¡hasta vestidos de novia!

En este pequeño reino de creatividad, los cajones de los hilos, las agujas para tejer, los bodegones donde resguarda sus diseños, entre otras herramientas de trabajo están ubicados estratégicamente de modo que haya suficiente espacio para medir, dibujar ¡y hasta modelar!

Donde pone el ojo, entrega el corazón

Durante décadas, Lupita ha adquirido patronajes pero también ha creado los propios a partir de diseños originales.

Ella adapta la idea a su estilo o necesidades, lo transforma y le da un toque de su cosecha. También trabaja con base en lo que los clientes le piden o le muestran en fotos o videos.

Foto: Balam Ha Carrillo/Chilango

Texturas, colores, combinaciones que van desde lo más sencillo hasta diseños complejos, Lupita no le teme al éxito y se entrega a la aventura de la confección.

La aventura en Tik Tok

La pandemia fue el detonante que la hizo llevar su taller y creatividad a las redes sociales. Gracias a su hijo Ian, con quien comparte el amor por la moda, latiktoker Lupita Núñez ha compartido en videos de 60 segundos cómo realizar prendas desde cero y la historia de sus primeros pasos en la costura.

Cuando se enteró que su video de Tik Tok, en el que muestra varios looks, llevaba más de 700,000 reproducciones y casi 50,000 likes se puso más que feliz.

Pero para Lupita la recompensa no es la fama. A decir de doña Núñez, la felicidad está en cada pequeño detalle; el fenómeno viral llegó por añadidura.

¿Y cómo lleva esta nueva vida de tiktoker? Ella se divierte mientras confecciona, corta y cose en la máquina. En paralelo su hijo Ian se encarga de la grabación y realización de su siguiente video.

Foto: Balam Ha Carrillo/Chilango

Esta dinámica se ha convertido en parte de su dinámica diaria: posa a cuadro, ensaya, actúa para las secuencias y cuenta sus anécdotas de vida.

Por otro lado, doña Lupita cuenta que, además de este boom en Tik Tok, también está feliz porque ya aprendió a utilizar WhatsApp y otras aplicaciones. Uno de sus grandes momentos de descubrimiento digital fue pedir la despensa a través de una app, sin ayuda de sus hijos.

¡Aprende algo, dinero!

La tiktoker Lupita Núñez, a sus 74 años, tiene grandes sueños. Quiere ampliar su negocio, elaborar más prendas para pedidos y que sus diseños vuelen.

Para Lupita, el amor ha sido fundamental, tanto el de sus hijos como el de su marido, con quien lleva 54 años de matrimonio: “Hay un sentimiento que te dura toda la vida y no cambia, porque yo despierto siempre dando gracias porque encontré el amor muy joven”.

Foto: Balam Ha Carrillo/Chilango

Lupita dice que todo lo que ha hecho en su vida ha sido para sentirse orgullosa de sí misma y para que la persona con quien ha compartido la mayor parte de su vida también comparta este sentimiento.

El lema que doña Núñez ha enunciado con fervor en cada oportunidad que ha llegado a su vida es se sostiene en disfrutar, no aferrarse, no frustrarse cuando algo no se da: “son señales, déjalo ir. Mantén los pies puestos en la tierra”, finaliza.

Antes de partir, Ian, su hijo, le pide que actúe para armar un Tik Tok; ella se ríe, se para de la silla a paso veloz para esta nueva toma. No le duele nada, fuerza la tiene toda, ímpetu le sobra y su buen humor la sostiene.

