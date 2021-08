Según la ecuación de Drake es posible que en el universo haya desperdigadas diversas civilizaciones, teóricamente no estaríamos solos y habría múltiples formas de vida inteligente fuera de nuestro sistema solar. Como el buen Fox Mulder, nosotros queremos creer, necesitamos creer, que no somos los únicos residentes del cosmos.

Todos los días, miles de miradas se posan en torno al cielo y las estrellas a la espera de una señal, de un encuentro o una pista que nos indique que tenemos roomies interplanetarios. Chilango que se respeta tiene su credencial del grupo “Los Vigilantes” y sintonizó alguna vez cualquier programa de Jaime Maussán o Nino Canún. Mención aparte, y reconocimiento eterno, a las acertadas intervenciones del marciano que aparecía con Carmen Salinas en el inolvidable programa Hasta en las mejores familias.

México tierra paranormal

México, meméxico para los cuates, es un oasis de casos donde prevalece el misterio y los fenómenos sobrenaturales o paranormales. En nuestro imaginario cotidiano conviven brujas y nahuales, casas encantadas, apariciones y fantasmas con seres espaciales. Scully y Mulder se perdieron de mucha acción por estos lares.

Recientemente, en junio de 2021, el Departamento de Defensa de Estados Unidos por medio del Pentágono desclasificó informes exclusivos sobre el fenómeno OVNI. Ciento cuarenta y cuatro avistamientos, recopilados desde 2004, que no tienen ninguna explicación lógica terrestre y que se adjudican a nuestros vecinos alienígenas.

Por otra parte, la plataforma de streaming Netflix subió, en julio de 2021, a su catálogo la serie Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados, programa de cariz documental que pretende aportar nuevas pistas y evidencias sobre la presencia de vida extraterrestre en la Tierra.

¿Estaremos ante otro revival del fenómeno alien? o ¿nos estarán preparando para afrontar la verdad? Sinceramente no sabemos, el tiempo lo dirá, mientras nos encomendamos a los marcianos que protegen la playa Miramar, Tamaulipas. No por nada se les erigió un monumento, horrible por cierto, y se declaró el último martes de octubre como el día del marciano, apuntenle en su agenda.

Chilango te trae cinco casos que Mulder y Scully investigarían si se dieran el rol por México:

1.- Objeto Volador No identificado aterriza y aterroriza a macuspanos



Junio de 1973, Ciudad Pemex, Tabasco, México. En medio de una tormenta eléctrica con vientos huracanados y un apagón eléctrico, aparecen una serie de luces extrañas que surcaron el cielo y desataron el terror entre la población, de por sí ya asustada por la violencia de la tormenta. En las inmediaciones de un complejo militar se escucharon detonaciones y fuego, presumiblemente de artillería, dirigido en contra de los objetos luminosos.

¡Ohhh mi dios! Se desató un enfrentamiento entre el bando de los marcianos y la armada mexa que defendió el cantón. La invasión no se concretó, pero las evidencias quedaron plasmadas en los caminos de la naciente ciudad petrolera.

2. Alienígenas místicos-wannabe que asolan Cuerna y Tepoz

Cuentan las malas lenguas que en 1965 Luis Echeverría Álvarez, nefasto secretario de Gobernación y presidente de México, coincidió con la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández, entre muchos otros personajes del jet set mexicano, en un cotorreo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Entre chupes y comilonas se suscitó un corte de luz en la ciudad, acto seguido apareció una luz plateada que poco a poco se transmutó en carmesí. Trabajadores de la extinta LFC fueron testigos de cómo una bola de fuego se posó en una subestación eléctrica y chupó toda la energía, lo que provocó el apagón e, irónicamente, iluminó la ciudad durante cerca de dos horas. A ver Scully, qué pero le pones a esta evidencia.

Tepoztlán es famoso por ser un lugar de avistamientos, además de ser punto de reunión de personas místicas, de esas que vibran alto. Al parecer los extraterrestres son turistas frecuentes y muestran sus naves de manera periódica. El mismísio “Diamante Negro” Palazuelos asegura que hay una base alienígena cerca de su casa de Morelos.

3. El día que los aliens se robaron el eclipse

11 de julio de 1991, Ciudad de México. El eclipse total de sol era el tema en boga, no había hogar, medio de comunicación, charla casual, que no abordara el fenómeno natural. El país se detuvo por unos minutos para contemplar el ballet cósmico (Leonard Nimoy, Dixit), no obstante, los reflectores fueron robados por la aparición de una supuesta nave extraterrestre. No los podemos culpar, agandallaron asientos en primera fila para mirar el espectáculo.

Los 6 minutos 53 segundos que duró el eclipsé se vieron opacados por la intromisión de los visitantes estelares. Entre los círculos de ufólogos se dice que este avistamiento marcó el inicio de la oleada ovni que se desató durante los noventas. Podemos decir que entraron por la puerta grande y con un gran rating.

4. Extraterrestres campistas y amantes del street art (¿o será field art?)

La banda intergaláctica tiene una extraña manía, le caen a la Tierra para vandalizar los sembradíos, especialmente de maíz, como si se tratara de adolescentes espaciales con ínfulas de artistas urbanos. Diversas son las regiones donde podemos observar los patrones geométricos de sus creaciones.

Jocotitlán y Texcoco, en el estado de México, son dos municipios donde la actividad de los OVNI se ha intensificado. Será que a los aliens les laten los poblados semi rurales o les late cotorrear en contacto con la naturaleza.

5. La Fuerza Aérea Mexicana se topa con una flotilla de ovnis

Marzo de 2004, Campeche, México. Dieciséis esferas luminosas y con trayectorias erráticas y movimientos bruscos son detectados a más de tres mil quinientos metros de altura por los radares de la Sedena. Ninguna investigación se abrió, el entonces presidente Fox aún no conocía la sinsemilla, lástima. Fue Jaime Maussan, viejo lobo de mar, quien dio a conocer los vídeos a la opinión pública mexicana e internacional. Casual que sobrevuelas Campeche en operaciones antinarcotráfico y te topas a unos cafres interestelares. Qué loco.

Chilangos, generen la conversación y cuéntenos sus mejores historias con aliens y ovnis.