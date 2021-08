Como otros conciertos programados para 2020, el MonkeyBee también tuvo que postergarse debido al confinamiento causado por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, según anunciaron sus organizadores, la crisis provocada por la pandemia sirvió de aprendizaje (además de que fue todo un reto) pues pese a todo y contra todo este año sí habrá MonkeyBee

Y es que al parecer “sólo era cuestión de coincidir y buscar una nueva fecha que les fuera bien a todos” para llevar a cabo el evento porque “las bandas confirmadas no se desanimaron y no se retiraron” jamás; así que finalmente todo se dio como esperaban.

MonkeyBee: la segunda edición llegará sí o sí

Este año el lineup de MonkeyBee promete ser memorable para quienes asistan. El festival lo encabezan los punks americanos The Spits , Electric Six y Frankie and the Witch Fingers, mismos que compartirán escenario con Los Esquizitos, The Shivas y Los Sex Sex Sex.

“Encontramos el balance entre bandas emergentes y ya consagradas, nos esforzamos en invitar a grupos que difícilmente convergen en un solo escenario y en la variedad de géneros”. Explicó en una entrevista la organizadora del evento e integrante de la banda Los Honey Rockets, Jasmina Hirschl.

Los boletos del Festival MonkeyBee tienen un costo de $550 pesos y ya están a la venta a través de la plataforma WeGlow.

La segunda edición del festival estaba prevista para el 19 de septiembre de 2020. Debido a la pandemia los organizadores cambiaron la fecha para 13 de marzo de 2021. Sin embargo, otra vez el semáforo rojo que prevaleció en la Ciudad de México impidió su realización.

Así que es preciso aclarar que los boletos adquiridos para esta fechas, seguirán siendo válidos para esta segunda edición que finalmente ocurrirá en 2021.

Esperemos que todo salga bien y la fiesta del MonkeyBee se pueda llevar a cabo. ¡Nos vemos en diciembre garageros!