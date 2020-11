Si eres fan de las marionetas chilenas y sus canciones no te puedes perder el show de 31 minutos en streaming. Hay descuentos de hasta el 30%

El noticiero más divertido (honesto) de la televisión es querido por chilanguitos y sus papás por igual. El concierto de 31 minutos en streaming llegará a la CDMX muy pronto.

Si mueres por ver a Tulio Triviño, cantar “Mi muñeca me habló… me dijo cosas” o ser muy fome, aparta tu acceso desde ya. La presentación de 31 minutos será por vía streaming, no hay ningún riesgo y, mucho menos filas o gente que no te deje mirar a gusto.

El show presentando por 31 minutos en streaming se llama “Yo nunca vi televisión”, la cita para ver en vivo y a todo color a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Calcetín con Rombos Man, Juanin Juan Harry, Policarpo Avendaño, Patana Tufillo y más, será el próximo domingo, 13 de diciembre a las 16:00 horas.

Ya puedes conseguir tus boletos en la plataforma Ticketmaster Live, las entradas están a un precio muy decente y los niños en casa seguro lo agradecerán. El precio general está en $250, pero si tienes tarjeta bancaria Citibanamex te sale en $175.

31 Minutos presentará un show para todos esos fans de hueso colorado que tienen en nuestro país. La agrupación chilena es favorita de los chilangosn por su ingeniosa mezcla de títeres y músicos.

El show es pato para todo público y si has visto alguno sabes de lo que hablamos. La gente ríe, los niños cantan y los adultos corean las canciones más populares de estas marionetas. Incluso han covereado a JuanGa o artistas como Natalia LaFourcade han reversionado sus hits.

Los accesos estarán a la venta a partir del jueves, 12 de noviembre, a las 12:00 horas. Entra a esta liga y revisa más detalles.

Dónde: Ticketmaster Live presenta 31 minutos en streaming.

Cuándo: 12 de noviembre, 12:00 horas.

Cuánto: una pantalla en 250 pesos, descuento si compras con tarjetas CitiBanamex.