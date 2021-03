Prepara todos los papeles porque ya iniciará la vacunación en Coyoacán y Tlalpan contra covid-19. ¿Cuándo inicia? ¿Qué vacuna se aplicará?

¡Corre a avisarle a tus familiares! El 24 de marzo comenzará la vacunación en Coyoacán y Tlalpan contra covid-19. En total se prevé vacunar a 251 mil 375 adultos de 60 años o más durante esta fase 5.

Al igual que en las demás alcaldías, el proceso se hará conforme a la primer letra del apellido.

Así será la vacunación en Coyoacán y Tlalpan

En lo que respecta a Coyoacán se aplicará la vacuna de Pfizer-BioNTech en tres Macro Unidades Vacunadoras:

Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud: Calzada de la virgen #1800, colonia San Pablo Tepetlapa, CP 04800

Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria: avenida del Imán 10, Ciudad Universitaria, Coyoacán, CP 04510

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco: Calzada de las Bombas, Coapa, Culhuacán CTM IX B, Coyoacán, CP 04909

La segunda dos se aplicará 45 días después de la primera.

En Tlalpan se aplicará la vacuna de Sinovac en tres Marco Unidades Vacunadoras:

Escuela Nacional Preparatoria 5, José Vasconcelos de la UNAM: Calzada del hueso SN, Coapa, Tlalpan, CP 14300

Six Flags México: carretera Picacho-Ajusco km 1.5, Jardines del Ajusco, Tlalpan, CP 14200

Plantel Otilio Montaño-Tlalpan 2 (Topilejo) del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX: avenida Cruz Blanca, San Miguel Topilejo, Tlalpan, CP 14500

La segunda dosis debe aplicarse máximo 45 días después de la primera.

En ambas alcaldías se hará conforme a la primera letra del apellido paterno, de acuerdo con este calendario:

A y B: 24 de marzo

C, D y E: 25 de marzo

F y G: 26 de marzo

H, I, J, K y L: 27 de marzo

M, N, Ñ y O: 28 de marzo

P, Q y R: 29 de marzo

S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagos: 30 de marzo

¿Ya tienes todo listo para la vacunación en Coyoacán y Tlalpan? Si el adulto mayor se registró en la página de Mi Vacuna le llegará un mensaje con los detalles de su cita. Si no se registró, puede hacerlo a través de Locatel.

En caso de no haberse registrado no hay problema, puede acudir el día que le corresponda de acuerdo a la primer letra de su apellido.

También podrás verificar tu sede, día y hora en la página de Vacunación CDMX.

El día de la vacuna deben llevar su CURP, identificación oficial que acredite edad o el acta de nacimiento, y una identificación que muestre la residencia como el INE o la del INAPAM.

Si tienes cartilla de vacunación, llévala, si no la tienes no hay problema. Después de la vacuna les darán una cita para la segunda dosis. En estas alcaldías también habrá brigadas que acudirán a asilos y casas para vacunar a adultos mayores que no puedan acudir a vacunarse.

Hasta la fecha se han aplicado 488 mil 478 vacunas de primera dosis a adultos mayores de las alcaldías Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Respecto a las demás alcaldías, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, detalló que se decidirá cuál sigue dependiendo del número de vacunas que lleguen. La idea es que cada alcaldía reciba un solo tipo de vacuna.

Si no se puede, se optará por usar vacunas distintas en las alcaldías más grandes como Iztapalapa y la GAM.