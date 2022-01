Si tienes covid o estuviste cerca de alguien positivo te decimos cuánto tiempo debes estar en cuarentena y cuándo hacerte una prueba.

La covid is in the air. Muchos buscan hacerse pruebas para salir de dudas, otros se quedan en casa ante la duda.

Pero para no sufrir el hisopo en la nariz sin sentido te decimos a los cuantos días de tener un contacto debes hacerte una prueba para que refleje si en verdad tienes o no covid.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una vez que te infectas, el virus tarda de 5 a 6 días para presentar síntomas, esto es el periodo de incubación.

Hay dos formas de saber cuántos días debes estar en cuarentena 14 días, según sea tu caso: cuenta como día cero el momento de tu contacto con una persona positiva confirmada.

Si no supiste si tuviste un contacto de este tipo pero tienen síntomas, el primer día que los sufriste será tu día cero, a partir de ahí cuenta los 14 días.

Pasado este tiempo puedes terminar tu cuarentena.

El tiempo para hacerte una prueba también varía según los escenarios.

De acuerdo con la clínica estadounidense Norton Healthcare, “las pruebas tienden a ser menos precisas dentro de los tres días posteriores a la exposición (al virus)”.

Por ello es mejor hacerla al quinto día después del contacto con una persona positiva.

“Las pruebas tempranas pueden dar como resultado muestras que no contienen suficiente material genético del virus para mostrar un resultado positivo”, señala Norton Healtcare.

También puedes hacerla cuando aparecen los síntomas, entonces tu carga viral será mayor.

Cómo se puede dar el contagio

De acuerdo con el doctor Samuel Ponce de León, el contagio por ómicron es fácil, pues es igual de virulento que el sarampión.

Pero para darse se necesita siempre de contacto a través de secreciones respiratorias.

Si alguien contagiado de covid tose en la mano o si escupe en un sitio y otro toca donde tosió o escupió, se puede infectar, explica el titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus,

“El 99.9% de los contagios ocurre por transmisión aérea”, dice Ponce de León.

Y da otro ejemplo: si una persona positiva a covid estornuda en un elevador, ómicron queda en aerosol y al subirse otras personas se pueden contagiar.